Mercedes y Red Bull, abiertos a modificar el ADUO para ayudar a Honda y Alonso

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha reconocido que Honda "necesita más" ayuda para ser competitiva como proveedor de motores de Aston Martin, en medio de las conversaciones entre Fernando Alonso y Mohammed Ben Sulayem.

El nuevo socio de Aston Martin en materia de motores ha tenido dificultades para ser competitivo con la nueva normativa. La marca japonesa dio un giro de 180 grados en su decisión de abandonar la F1, viéndose obligada a volver a formar un nuevo equipo de ingenieros para trabajar en la compleja normativa sobre unidades de potencia de 2026.

Ese retraso ha supuesto que Honda no estuviera preparada para la temporada 2026, presentando una unidad de potencia con poca potencia, sobrepeso y falta de fiabilidad. Como resultado, Honda se acogió al mecanismo de recuperación ADUO de la FIA, lo que le proporcionó margen de desarrollo y en el límite presupuestario gracias a un paquete adicional acordado en mayo.

Sin embargo, el primer intento de Honda por mejorar su unidad de potencia solo arrojó un resultado modesto, y Fernando Alonso y su compañero de equipo, Lance Stroll, siguen pasando apuros en la parte trasera de la parrilla. Antes del Gran Premio de España del pasado fin de semana, Alonso y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, mantuvieron conversaciones sobre qué más se podía hacer para echar una mano a Honda, en medio de los rumores de que Alonso podría dejar la competición.

"De ninguna manera podemos permitir que Fernando Alonso, un gran campeón, se marche solo por las circunstancias", declaró Ben Sulayem en un acto celebrado en Madrid, dirigiéndose al público local del español.

"Esa no es la forma de abandonar el escenario. Tiene que triunfar y luego marcharse cuando quiera, no porque se vea obligado a hacerlo debido a los resultados".

"Hablaré con él. Lo vi muy triste y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora, como bicampeón del mundo... Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados".

Mohammed Ben Sulayem: Fernando has to be successful Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El sistema ADUO de la F1 se va a replantear de todos modos durante este invierno, en medio del malestar por el hecho de que equipos como Mercedes hayan tenido oportunidades de mejora a pesar de parecer contar con la unidad de potencia de referencia, mientras que Red Bull Ford Powertrains ha quedado excluido.

Cuando Motorsport.com le preguntó por las conversaciones de Ben Sulayem con Alonso, Wolff respondió: "Creo que el ADUO se diseñó como un mecanismo de recuperación y que esa fórmula se desbloqueó para Honda. Y necesitan más".

"Pienso que la conversación que mantuvo el presidente con Alonso es bastante razonable. Queremos contar con todos estos grandes constructores en el deporte. Queremos que sean competitivos y tengan éxito. El reglamento está pensado para el bien del deporte y, a veces, quizá necesite un ajuste. La conversación me parece razonable".

¿Y Red Bull?

Red Bull también ha dado su visto bueno a la posibilidad de aumentar las concesiones para Honda, pero en su caso, el tema se centra en un contexto más amplio, de revisión del sistema ADUO.

Y es que el nuevo fabricante de los de Milton Keynes se ha visto perjudicado porque el ADUO tienen en cuenta exclusivamente el valor de la parte térmica y no el del componente eléctrico, donde está más rezagado, y de hecho según el ADUO y esa medición, tienen ellos el mejor motor.

"Creo que, aunque no siempre podamos estar de acuerdo, como deporte intentamos mantener una visión bastante abierta sobre el reglamento. De hecho, a principios de este año se introdujo una primera modificación en las normas del ADUO, precisamente para ayudar a quienes se habían quedado muy atrás con respecto a lo votado inicialmente. Todos los equipos votaron a favor de esa modificación. Nosotros votamos a favor, por el bien del deporte", explicó Laurent Mekies, director de Red Bull.

"No podemos estar de acuerdo en todo, pero sin duda, como partes implicadas en el deporte, si hay una situación que hay que corregir, que requiere una intervención o apoyo, solemos encontrar soluciones. Estoy seguro de que nos sentaremos a debatir sobre el futuro de las normas de la ADUO. Ya conocemos algunas de sus carencias, y estoy seguro de que hay otras que hay que abordar, como la que has mencionado".

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