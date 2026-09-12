Alonso carga contra los F1 2026 poniendo de ejemplo a su responsable de prensa

Madrid.- La Fórmula 1 puso en los coches de 2026 más énfasis, con un reparto de casi el 50%-50%, en la potencia eléctrica, y los pilotos han demostrado una y otra vez estar en contra de este reglamento. Fernando Alonso no pudo ocultar su decepción después de que el espectacular circuito de Madring no luciera como debería por una generación de monoplazas que de repente se quedan sin batería.

Tras clasificarse 18º, el asturiano puso de ejemplo a su responsable de prensa sobre cómo no es el talento el que decide quién se impone con estos Fórmula 1: "Sí. Es triste, en cierto modo, con esta generación de coches, llegar a un circuito tan bonito como este, con retos aquí y allá, como la curva La Monumental, o la sección de la 10 a la 12, y la opinión del piloto es que Michael [Clayon, su responsable de prensa] podría rodar ahí, porque vas a fondo sin desplegar la energía, y luego, en un momento dado, se despliega y vas rápido en las salidas, pero la Fórmula 1, o el automovilismo en general, debería decidirse en esa sección de curvas: si Michael es más valiente que yo, irá más rápido; o si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él; así es como debería ser la clasificación, y ahora solo depende de cuánta potencia tengas, irás más rápido o más lento".

En otra pregunta, de nuevo hubo protagonismo para Michael Clayon: "En las curvas de la 10 a la 12, quien sea más rápido ahí está bien, pero no puede ser que, no sé, no quiero citar ningún nombre, no puede ser que Michael sea más rápido que Max Verstappen solo porque tenga más batería, porque en las curvas 10-11-12 es tan increíble que tiene que ser, ya sabes, Verstappen quien marque la diferencia frente a Michael, y de momento no es así".

Cuando le preguntaron concretamente por el Madring, lo elogió, aunque admite que prefiere los circuitos tradicionales que los urbanos: "El circuito está bien; todos los circuitos urbanos son un gran reto. Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas cada vez más vueltas para conocerlo. Creo que mañana, al final de la carrera, estaremos más preparados de lo que estamos ahora, porque habremos acumulado más vueltas".

"Sigo prefiriendo los circuitos normales; en general, en ellos se lleva el coche al límite al 200%, mientras que en un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista no deja de sorprenderte, pero está bien: estamos en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo, y los aficionados han estado increíbles, de hecho, en cierto modo me ha sorprendido ver las gradas llenas de aficionados de Aston Martin; todas las gradas están teñidas de verde con banderas españolas y asturianas; aunque saben que no somos competitivos, siguen viniendo llenos de energía y optimismo, así que ha sido una sorpresa increíble y quiero darles las gracias".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Alonso estuvo a menos de una décima de los Williams, a 76 milésimas de Carlos Sainz y 81 de Alex Albon, y cuando le preguntaron si sabe en qué podría haber mejorado, respondió: "Sí, lo sé. Tengo muy claro en qué punto podría haberlo conseguido". Y sobre si eso tenía algo que ver con una curva, quizás en referencia a La Monumental, dijo: "No, probablemente sea más de un segundo, pero sí, es lo que hay por ahora y tenemos que verlo así. Creo que es decepcionante quedar fuera de la Q1 otra vez, incluso con una buena vuelta y en un circuito urbano".

Sin embargo, dejó un mensaje positivo: "Si echo la vista atrás a Zandvoort, ese fue nuestro fin de semana más competitivo, terminamos novenos el domingo, estábamos en 20º en la clasificación y creo que estábamos a medio segundo de los Williams en la clasificación, así que estar a solo una décima con el déficit que tenemos en las rectas significa que fuimos muy rápidos en las curvas".

Leer otros artículos del mismo redactor: Fórmula 1 A qué hora es la carrera de F1 en Madrid, GP de España, y cómo verlo gratis