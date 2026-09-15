En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1

El GP de España de F1 había anunciado un 'sold out', y el circuito de Madring se llenó hasta la bandera, con un total agregado durante los tres días de 353.000 espectadores. Más de cien mil fans diarios que dieron colorido a las gradas y a las distintas fanzones, demostrando una vez más el compromiso que hay en este país con la categoría reina.

Muchas camisetas de Williams en apoyo a Carlos Sainz, y muchísimas camisetas verdes de Aston Martin de fans de Fernando Alonso predominaban entre las masas de aficionados que se movían de un lado a otro y que veían las sesiones desde las tribunas, aunque también podían verse a muchos vestidos de Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes.

Y sí, por supuesto, hubo también muchos aficionados extranjeros, pero la amplia mayoría eran españoles que invirtieron casi a ciegas y por tanto en estar en esta primera carrera en Madring. A ciegas porque las primeras entradas no estaban siquiera destinadas a gradas concretas, sino a zonas, por lo que no se podían elegir asientos concretos. Y ya la primera semana se habían vendido casi 50.000.

La mayoría de circuitos, sobre todo los europeos, se llenan, y de hecho en MotoGP en cada carrera en España también responden miles y miles de aficionados. Pero el mérito en la afición de la F1 es el momento que viven los pilotos nacionales.

Porque esa marea alonsista asistió al Madring sabiendo que pasar de la Q1 sería noticia y que puntuar casi se podría considerar un milagro. Porque los fans de Sainz no esperaban tampoco un gran resultado ni en clasificación ni en carrera con el coche que ahora mismo le da su equipo.

Resulta complicado imaginar estadios enormes llenándose cuando sus equipos descienden de categoría, o más aún, cuando se sabe que van a perder 0-5 si no es por ver también al equipo rival.

Motorsport.com pudo dar una vuelta por las gradas hablando con aficionados y todos coincidían: si pudieran dar marcha atrás, volverían a comprar la entrada. Por supuesto, exponían los problemas de logística que hubo en esta primera edición (y que se solucionarán), pero defendían un amor incondicional les fuera como les fuera a los pilotos. Cuando se les preguntaba si Fernando Alonso se retirara (que seguramente no sea así), si se quedarían en casa el año que viene, respondían: "Aún quedaría Sainz, ¿no?".

Precisamente Alonso habló de esa afición tras la carrera, y lo definió como "lo mejor del fin de semana". Y explicó: "La vuelta de regreso al box, metí primera y fui a 20 km por hora toda la vuelta, tardando como 5 minutos en llegar al pitlane porque quería empaparme de todo el mundo y todas las gradas".

Sainz analizó, sobre el público: "Sinceramente, ha sido un fin de semana increíble en ese aspecto. He disfrutado de verdad viendo el apoyo que nos han brindado todos los aficionados; su comportamiento y el apoyo que he recibido este fin de semana no tienen parangón, y no puedo agradecerles lo suficiente por hacerme sentir tan a gusto en mi casa".

"Ya estoy deseando que llegue el año que viene. Como he dicho en muchas entrevistas, espero que este sea el último año aquí en Madrid en el que luche por el puesto 16º y que, a partir del año que viene, pueda luchar por algo más, porque, sinceramente, no es lo ideal tener que luchar en casa por el puesto 15º o el 16ª durante todo el fin de semana".

Las audiencias en nuestro país sí se han resentido y dependen más de si gana uno de los 'nuestros', pero más alla de la tele y de las casas, ahí fuera, sigue habiendo muchísima afición real y leal.