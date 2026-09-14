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Rosberg culpa a Sainz de los problemas de adelantamientos en Madring: "Hay que criticarle"

Nico Rosberg asegura que Carlos Sainz debe asumir parte de la responsabilidad por la falta de adelantamientos en el nuevo circuito Madring de Madrid

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, considera que Carlos Sainz debe asumir parte de la responsabilidad por la falta de adelantamientos en el nuevo circuito Madring, dado su papel como embajador del trazado.

El Gran Premio de España de 2026 se disputó en un nuevo circuito permanente alrededor del recinto ferial de IFEMA, en Madrid, dejando atrás el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sin embargo, después de que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, celebrase su octava victoria de la temporada, la falta de oportunidades de adelantamiento del trazado recibió críticas inmediatas por haber dado lugar a una carrera procesional.

En declaraciones a Sky Sports F1 después de la carrera, Rosberg insistió en que el diseño del circuito debe ser revisado de cara a 2027.

"Carlos Sainz era el embajador, así que tenemos que criticar a Carlos Sainz", dijo Rosberg. "Tienen que revisar el diseño del circuito para el año que viene y crear un buen punto de adelantamiento. Lo necesitamos en este circuito porque, sencillamente, es demasiado difícil adelantar".

¡OJO A ESTO!:

Rosberg puso como ejemplo las dificultades que tuvo Oscar Piastri, de McLaren, para superar a Franco Colapinto, de Alpine, pese a contar con ventaja de neumáticos.

"Fue bastante impactante. Piastri con Colapinto, por ejemplo. Piastri llevaba neumáticos nuevos y no pudo adelantarle. Y era muchísimo más rápido. Simplemente, es extremadamente difícil adelantar", añadió.

Nico Rosberg, SKY Sport

Nico Rosberg, SKY Sport

Photo by: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

La exestratega de Aston Martin y analista de Sky F1 Bernie Collins también criticó la falta de oportunidades para adelantar.

"Cuando tienes todo el circuito diseñado, deberías acudir a ellos y hacerles las preguntas", explicó Collins cuando le preguntaron si los pilotos deberían tener una mayor participación en el diseño de los nuevos circuitos. "Pero no creo que hiciera falta necesariamente un piloto para decirlo a estas alturas, ¿no? Todos llegamos aquí, todos miramos el circuito y dijimos: 'Va a ser muy difícil adelantar aquí'".

"Así que creo que se debería haber hecho algo al respecto. Ahora han sido muy abiertos al decir que harán cambios de cara al futuro. Están dispuestos a hacer modificaciones. No es un circuito permanente. Así que uno de esos cambios, espero, será introducir algunas modificaciones para facilitar los adelantamientos, si pueden".

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