Los daños de Alonso "ocultaron el potencial" de Aston Martin en Madring

Aston Martin esperaba estar al nivel de la zona media en el Gran Premio de España 2026 después de las dificultades sufridas en Monza, pero el rendimiento del AMR26 en Madring volvió a situar al equipo británico en una posición más discreta. Mike Krack admitió que las expectativas para la carrera eran superiores y que el coche tenía más potencial.

El jefe de Aston Martin recordó que el equipo ya había hablado durante el jueves sobre la posibilidad de ser algo más competitivo en Madrid, sobre todo en comparación con lo visto en Monza. Sin embargo, también insistió en que habían mantenido una postura realista respecto a sus opciones de alcanzar la Q3.

"Creo que hablamos el jueves sobre lo que esperamos. Dijimos que seríamos un poco más competitivos. Creo que sí, comparado con Monza", explicó Mike Krack tras la carrera.

"También me preguntaron por la Q3 y dije que teníamos que ser realistas. Y creo que esa fue la suposición correcta, porque vimos que éramos similares en la clasificación, quiero decir, que no estábamos muy lejos de Zandvoort en términos de resultados", dijo.

Las expectativas eran mayores para la carrera, pero Krack asegura que Fernando Alonso vio comprometida su actuación por los daños sufridos en las primeras vueltas. Una circunstancia que, según el de Aston Martin, impidió comprobar cuál era realmente el potencial del AMR26 en condiciones de carrera.

"Obviamente, teníamos más expectativas para la carrera. Pero tuvimos daños bastante pronto en la carrera, así que no creo que viéramos todo el potencial del coche".

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Otro de los factores que influyó en el rendimiento relativo de Aston Martin fue el elevado nivel de agarre que ofreció el nuevo trazado madrileño. Krack explicó que el aumento de adherencia fue especialmente rápido desde las primeras sesiones y modificó el equilibrio de fuerzas entre los equipos.

"Se notaba desde la primera sesión que el agarre estaba aumentando más rápido de lo que esperábamos. No creo que nos sorprendiera el agarre en concreto, pero cambia la competitividad relativa", explicó.

A pesar del resultado final, Krack cree que Aston Martin tenía argumentos para pelear por las posiciones del centro del pelotón. De hecho, consideraba que el ritmo del coche era superior al de la mayoría de los rivales que empezaron cerca de Alonso en la parrilla.

"Depende, obviamente, de cómo definas la zona media, pero creo que fuimos más rápidos que los coches que salieron a nuestro alrededor para la carrera".

"Estábamos bastante seguros de que podríamos ganar esa carrera [de la zona media], por así decirlo, pero el daño nos lo impidió", concluyó el jefe en pista de Aston Martin en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images