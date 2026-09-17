Martín: "Me he recuperado bastante bien, voy a afrontar el fin de semana como si fuera normal"

El piloto de Aprilia perdió el liderato del campeonato del mundo de MotoGP el domingo en Misano, al acabar quinto y ser cazado por Marc Márquez, que le ha empatado a puntos y es el nuevo líder por el número de victorias. Para Jorge Martín, que llegó a adelantar al de Ducati y liderar la carrera, el problema llegó cuando un episodio de síndrome compartimental le agarrotó el antebrazo derecho y le impidió mantener el ritmo, bajando hasta la quinta posición y, en consecuencia, perder la cabeza del mundial.

Este jueves, en la previa del GP de Austria, Martín explicó que se había recuperado bien de los problemas en su brazo.

"En la ultima carrera tuve ese problema, pero creo que me he recuperado bastante bien, voy a abordar el fin de semana como si fuera normal, y si vuelve a ocurrir tomare una decisión", explicó en referencia a que si persiste deberá operarse.

"Sinceramente, no creo que este circuito sea el más duro al respecto, así que estoy volcado en el fin de semana y centrado en que funcione la moto", añadió.

Tras perder la cabeza del campeonato, Martín cree que ha llegado la hora de atacar. "Ahora llega el momento de acercarse a Marc, que está muy fuerte, y trataré de hacerlo", indicó.

Jorge Martín y Marc Márquez durante la carrera de Misano el domingo pasado Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín ha perdido un buen número de puntos respecto a Márquez, y le preguntaron por si estaba sintiendo la presión. "Tratare de dar el máximo, es fantástico y estoy feliz de que en esta fase de la temporada estemos empatados en cabeza, es de locos. Disfrute mucho poder estar con Marc durante la carrera de Misano, e incluso poder adelantarle. Aunque al final terminé quinto, saque cosas positivas de la carrera y espero que mi condición física este fin de semana sea suficientemente buena como para poder seguirle hasta el final".

El Red Bull Ring es, precisamente, el escenario donde Martín logró su primera victoria en la máxima categoría, en su sexta carrera tras subir a MotoGP en 2021.

"Es un gran recuerdo, ganar siempre es increíble y tu primera victoria aún más. A veces la victoria es mas fácil que acabar detrás, que estas sufriendo y peleando, es difícil encontrar esa sensación y estoy contento de haberlo logrado en mi primer año. Pero eso es el pasado y ahora hay que intentar repetirlo", apuntó.

Durante la rueda de prensa, se les preguntó a los pilotos qué alineación o fichaje les despertaba más interés o curiosidad, después de que la parrilla 2027 se haya cerrado esta semana.

"Tengo ganas de ver a estos dos juntos, tienen mucho carisma y me gustará mucho verlo", dijo en referencia a Márquez y Pedro Acosta, que estarán juntos en el garaje oficial de Ducati.