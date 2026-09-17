Quartararo: "En el lugar de Pecco y con Marc ganando con la misma moto, yo estaría furioso"

Tanto Fabio Quartararo como Pecco Bagnaia, ambos campeones del mundo, cambiarán de aires con vistas a la temporada que viene, y los dos pasan por una etapa muy complicada en sus trayectorias deportivas. El francés, el último piloto en coronarse con Yamaha (2021), dejará la única marca con la que ha competido en MotoGP, ocho años, para convertirse en la punta de lanza del proyecto de Honda. El italiano, por su parte, abandonará Ducati después de convertirse en el piloto más exitoso de la historia de la compañía, dos título y 31 victorias, para unirse a Aprilia, donde formará pareja con su amigo Marco Bezzecchi.

A falta de ocho grandes premios para que deje de enfundarse en el mono rojo, Bagnaia figura el noveno en la tabla general, después de haberse subido al cajón cuatro veces, en citas consecutivas. Quartararo, en cambio, marcha el 15º, con menos de la mitad de puntos que el turinés y sin haber catado el podio en lo que va de curso. De hecho, la última vez que terminó un domingo entre los tres primeros fue el año pasado, en Jerez, y fue la única vez que lo consiguió.

El Diablo es el mejor colocado de entre los representantes del fabricante de Iwata, con 61 puntos, más del doble de puntos que el siguiente, que es Jack Miller (28 puntos). Bagnaia, en cambio, tiene por delante a los dos hermanos Márquez, y a Fabio Di Giannantonio. Especialmente llamativa es la comparativa con el actual campeón, que en Misano se colocó el frente de la tabla y que, en las últimas seis paradas del calendario, ha sumado más puntos (166) que todos los acumulados hasta el momento por el #63 (143 puntos).

Las continuas críticas de Quartararo hacia la M1; bien fuera la especificación anterior, equipada con un motor de cuatro cilindros en línea, o la nueva, que los presenta en ‘V’; han provocado que la tensión entre el chico de Niza y la compañía de los diapasones suba de temperatura recientemente. Sobre todo, a raíz de las quejas del #20 después de que Yamaha no le permita participar, el próximo lunes, en el ensayo que tendrá lugar en el Red Bull Ring, con las gomas Pirelli que entrarán en escena en 2027. Bagnaia, por su parte, lleva meses buscando una explicación a la falta de sensaciones que le transmite la Ducati.

Preguntado acerca de si encuentra alguna similitud entre su situación y la de Bagnaia, Quartararo dijo este jueves, ya desde el Red Bull Ring, que ambos casos no tienen nada que ver. "Mi caso y el de Pecco no se parecen; porque Márquez está ganando. Si Alex, Jack o Toprak estuvieran ganando, eso me dejaría en un mal lugar", convino Quartararo, que justificó su postura en base a la comparativa entre aquellos que compiten en igualdad de condiciones.

"Si yo estuviera en el lugar de Pecco, y Márquez me estuviera ganando, estaría furioso y tratando de entender por qué pasa eso", remachó Quartararo, que se espera un fin de semana de sufrimiento, especialmente si llueve, como anticipa la previsión meteorológica, por las carencias que presenta su moto en lo relativo al agarre: "Si en condiciones normales ya sufrimos por falta de agarre, ese déficit aún se agrava más con la pista mojada".