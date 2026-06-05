Vídeo F1: así fue el susto de Alonso y toque con el muro en Mónaco

El primer contacto de Aston Martin con sus nuevas mejoras en las calles de Mónaco no terminó de la mejor manera. Fernando Alonso protagonizó el último incidente de una poco accidenteada primera sesión de entrenamientos libres al rozar el muro a la salida del túnel y provocar una bandera roja a falta de apenas tres minutos para el final.

La sesión ya había estado marcada por el accidente de Isack Hadjar, que obligó a una primera interrupción. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado a terminar sin más sobresaltos, las cámaras enfocaron una pieza de fibra de carbono en mitad de la pista. Instantes después se confirmó que pertenecía al Aston Martin del piloto asturiano.

El percance llegó en uno de los puntos más delicados del trazado monegasco. Alonso apuró al máximo el piano derecho a la salida del túnel, en la aproximación a la Nouvelle Chicane, cuando la parte trasera de su AMR26 se descolocó. El español rozó el muro con la parte derecha del coche y perdió una pequeña pieza aerodinámica que quedó sobre el asfalto. Aún así, lo impresionante fue cómo el asturiano salvó lo que podría haber sido un gran accidente.

Aunque el bicampeón pudo continuar sin mayores problemas y regresar por su propio pie al garaje, la presencia de restos en la pista obligó a dirección de carrera a desplegar una bandera roja para permitir la retirada segura de los fragmentos.

Más allá del susto, el incidente volvió a poner de manifiesto una realidad que Alonso ya había anticipado el jueves. Aston Martin estrenaba en Mónaco un nuevo paquete de mejoras con el objetivo de seguir entendiendo un monoplaza que continúa siendo impredecible y complicado de llevar al límite. El propio piloto español había rebajado las expectativas antes del fin de semana y había advertido de que no esperaba "milagros" de las novedades introducidas.

Los tiempos tampoco invitaron al optimismo en esta primera toma de contacto. Alonso ocupaba la 20ª posición cuando se produjo el incidente, mientras que su compañero Lance Stroll cerraba la clasificación en la 22ª plaza. Aston Martin apenas pudo extraer conclusiones en una sesión marcada por las interrupciones y los incidentes, pero el primer capítulo de las mejoras en el Principado dejó una imagen preocupante: incluso en una vuelta de entrenamiento, el AMR26 sigue exigiendo máxima concentración para mantenerse lejos de los muros.

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