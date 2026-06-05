Audi abre la puerta a los motores V8 en F1: "No tenemos ningún problema con ellos"

Aunque 2026 marcará solo la primera temporada bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1, ya se están produciendo amplias discusiones entre bastidores sobre el siguiente ciclo normativo, previsto formalmente para comenzar en 2031, aunque podría adelantarse si existe suficiente apoyo.

Tanto el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, como el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se han mostrado favorables a la posibilidad de utilizar motores V8 alimentados por combustibles sostenibles, combinados con una parte eléctrica mucho más reducida.

En una entrevista reciente con Motorsport.com, Domenicali explicó que la Fórmula 1 debería depender menos de los fabricantes a la hora de definir futuras regulaciones, aunque subrayó que el amplio respaldo de las marcas sigue siendo crucial para el deporte.

Eso plantea la pregunta de si Audi, que desembarcó en la F1 con una firme visión basada en la sostenibilidad, también podría aceptar un posible cambio a motores V8 en 2030 o 2031.

"Sí, ¿por qué no deberíamos aceptarlo? Quiero decir, el Nuvolari tiene un V8, así que no tenemos ningún problema con los motores V8", declaró Döllner, en referencia al nuevo superdeportivo híbrido que Audi presentó oficialmente el jueves.

"Pero hay que verlo dentro del contexto general. Centrarse únicamente en un aspecto concreto del reglamento no responde realmente a la pregunta global de hacia dónde se quiere dirigir la normativa. La FIA está liderando el proceso, nosotros formamos parte de él y soy muy optimista respecto a que el resultado será positivo".

Gernot Dollner, Audi CEO Photo by: Audi Sport

Según Döllner, para Audi es aún más importante que el motor siga siendo turboalimentado, ya que la eficiencia es uno de los pilares fundamentales de la visión a largo plazo del fabricante de Ingolstadt.

"Eso es claramente más importante que hablar del número de cilindros. Desde la perspectiva de Audi está clarísimo. Preferimos el turbo por razones de eficiencia. Eso es más importante que la cantidad de cilindros".

El CEO de Audi también insistió en que el futuro reglamento de la Fórmula 1 no puede reducirse únicamente a una discusión sobre el número de cilindros. A su juicio, la visión global del deporte es mucho más relevante.

"Cuando hablamos de la normativa de Fórmula 1, el aspecto más importante para Audi es mantener la idea de la sostenibilidad y contar con una regulación que tenga la eficiencia energética como uno de sus pilares fundamentales".

Por qué Audi no se sorprende por el cambio de rumbo de la F1

Audi no está sorprendida por la evolución que ha experimentado la visión a largo plazo de la Fórmula 1 en los últimos meses.

Cuando la marca de los cuatro aros decidió entrar en la F1, lo hizo en un contexto de fuerte impulso hacia la electrificación. Sin embargo, Domenicali ha argumentado que la industria automovilística ha cambiado de dirección desde entonces y que ahora vuelve a poner un mayor énfasis en los motores de combustión.

Changes for the 2027 power units are under discussion Photo by: Honda

Se trata de una visión que comparte Döllner, quien reconoció que la propia Audi también ha ajustado unos objetivos de electrificación que inicialmente eran muy ambiciosos.

"En la industria del automóvil hubo un impulso global hacia la electrificación. Ahora estamos viendo una cierta corrección, pero hay que ponerlo en perspectiva: a largo plazo seguiremos viendo cada vez más electrificación en todo el mundo", explicó a Motorsport.com.

"Pero durante la próxima década, o incluso durante las dos o tres próximas décadas, seguiremos viendo motores de combustión en los coches de altas prestaciones. Eso es seguro".

"La Fórmula 1, con los combustibles sostenibles, está demostrando que se puede tener un motor de combustión y ser sostenible al mismo tiempo. No me sorprende este debate".

De hecho, esta dirección se refleja directamente en la estrategia corporativa de Audi.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Cuando asumí la responsabilidad de Audi como CEO, existía una decisión dentro de la compañía de pasar a ser completamente eléctrica en 2032, y también modificamos nuestras estrategias. Ahora son más realistas y flexibles en ese enfoque.

"Por tanto, la flexibilidad tecnológica, con motores de combustión, híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería, es nuestro camino hacia el futuro. Además, necesitaremos diferencias regionales para adaptarnos a las necesidades de los clientes".

"Y, en cierto modo, ocurre lo mismo en la Fórmula 1. Hay que observar hacia dónde va la tendencia, pero está claro que la hibridación y la sostenibilidad seguirán desempeñando un papel importante, y eso encaja perfectamente con nuestra estrategia".

Eso significa que un motor V8 podría ser aceptable para Audi, siempre que el panorama general y el proceso liderado por la FIA evolucionen en la dirección deseada.

"Confiamos en el proceso y creemos que el resultado será una normativa en la que Audi pueda cumplir todos los requisitos".