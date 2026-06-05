Aston Martin presenta mejoras en el documento de la FIA para Mónaco: ¡por fin!
Aston Martin presenta tres cambios ante la FIA para el AMR26 de Alonso y Stroll de cara al GP de Mónaco.
Detalle técnico del Aston Martin AMR26
Foto de: AG Galli
Después de dos grandes premios sin cambios en el documento que la FIA revela antes de cada carrera, Aston Martin por fin aparece con actualizaciones para el GP de Mónaco, así como el resto de equipos, y no con su apartado vacío como había ocurrido en Miami y Canadá.
Esos dos grandes premios, además, llegaron después de un mes sin competición al cancelarse los GP de Bahrein y GP de Arabia Saudí, ya que Aston se había centrado en mejorar otros aspectos que no se reflejan en dichos documentos, como la manejabilidad.
Ahora, para Mónaco, han presentado tres cambios ante la FIA, uno en la suspensión delantera, otro específico del circuito que son las branquias de refrigeración y otro, el más importante, el escape soplado, ciertamente parecido al de McLaren.
Los cambios del Aston Martin AMR26 anunciados por la FIA para Mónaco
Suspensión delantera
- Motivo principal de la actualización: rendimiento - configuración mecánica
- Diferencias geométricas con respecto a la versión anterior: Posición revisada de la barra de acoplamiento OB.
- Breve descripción de cómo funciona la actualización: Este es el ajuste típico de la suspensión delantera para este circuito con el fin de lograr el rango de dirección requerido para las características predominantes de las curvas.
Rejillas de refrigeración
- Motivo principal de la actualización: Específico del circuito - Rango de refrigeración
- Diferencias geométricas con respecto a la versión anterior: Rejillas adicionales en la carrocería.
- Breve descripción de cómo funciona la actualización: Se pueden añadir rejillas adicionales en la carrocería para aumentar el área de salida de la misma y proporcionar el nivel de refrigeración requerido en esta prueba.
Soporte del tubo de escape
- Motivo principal de la actualización: Rendimiento - Carga local
- Diferencias geométricas con respecto a la versión anterior: Soporte del tubo de escape actualizado y reposicionado.
- Breve descripción de cómo funciona la actualización: El soporte del tubo de escape actualizado se utiliza para generar una carga local adicional en las superficies de la parte trasera del coche.
Además de Aston Martin, todos los demás equipos también presentan cambios en sus coches: McLaren seis cambios, Red Bull y Audi cuatro, Ferrari tres y Haas F1 tres, Williams, Cadillac y Racing Bulls dos, y Mercedes y Alpine solo uno.
Fernando Alonso aseguró que el de Mónaco es un circuito que puede darles por fin la oportunidad de entrar en la Q3 y sumar algún punto, pero también admitió que si no se ha solucionado el problema de caja de cambios que sufrieron en Canadá, directamente no podrán ni competir con sus rivales. De hecho el bicampeóne explicaba un problema doble: la reducción de marchas aleatoria (sí, que el coche baja de marchas sin pedírselo, confundiendo al motor y a las ruedas), y la desincronicación, que provoca que entre tarde la marcha y por tanto se consiga tarde el aumento de potencia.
Detalle del Aston Martin AMR26
Foto de: AG Galli
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