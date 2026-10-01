Por qué Sepang preocupa mucho más a Honda que a Aston Martin; Alonso, clave

El regreso de la Fórmula 1 a Sepang para disputar un "camuflado" GP de Bahrein, obligará a los equipos a enfrentarse a un escenario ya olvidado para el Gran Circo, donde la ausencia de datos recientes, un asfalto muy envejecido y las temperaturas probablemente convertirán el inicio del fin de semana en un reto.

Sin embargo, en Aston Martin no creen que la falta de referencias suponga un problema importante. Para Mike Krack, jefe en pista de la escudería de Silverstone, la simulación ha reducido considerablemente la incertidumbre con la que tradicionalmente se llegaba a un circuito que llevaba años fuera del calendario.

"Sí, aquí hay dos cosas. Creo que el asfalto del circuito, como bien dices, es atípico. Pero el trazado sí es el típico de la F1, ya hemos estado aquí antes. No todos, pero muchos sí. Creo que el calor, la lluvia y el asfalto serán los factores clave aquí".

Krack considera que el trabajo realizado en el simulador permitirá a los equipos llegar bien preparados pese a la falta de información reciente y que contar con pilotos con experiencia como Fernando Alonso y Lance Stroll será diferenciador.

"Ahora bien, tanto si se dispone de muchos datos recientes como si no, no creo que en el mundo actual de la simulación y los simuladores eso suponga un gran problema. Estoy seguro de que, en la primera salida a la pista, los pilotos con más experiencia sabrán mejor cuáles son los puntos de referencia".

"Creo que, en cuanto a los neumáticos, es algo que todos los equipos tienen que aprender, pero en la F1 todo el mundo aprende rápido. Creo que al final de los entrenamientos del viernes, todo el mundo tendrá un buen ritmo".

"Por lo tanto, no es una preocupación, sino algo diferente", concluyó Krack.

Honda pone el foco en la gestión de la energía para Sepang

Si el asfalto representa una de las grandes dudas para los ingenieros de chasis, desde Honda la principal preocupación está en otro apartado: la gestión de la energía de la unidad de potencia.

El responsable del proyecto de Fórmula 1 de la marca japonesa, Shintaro Orihara, explicó que las dos largas rectas de Sepang, unidas al desconocimiento del nivel de adherencia del asfalto, complican enormemente las simulaciones previas al fin de semana.

"En cuanto a la gestión de la energía en este circuito, tenemos dos largas rectas. Además, se desconoce el nivel de agarre del asfalto, por lo que resulta bastante difícil predecir cómo será la gestión de la energía".

"También es difícil determinar cuánta energía se puede desplegar al llegar a las dos rectas. Así que ese es un punto bastante complicado para nosotros".

Por ello, las dos primeras sesiones de entrenamientos serán muy importantes para Honda, con le objetivo de recopilar información real y ajustar la configuración de la unidad de potencia de cara al resto del fin de semana.

"Así que, tanto en la FP1 como en la FP2, será muy importante para nosotros ver cómo funciona nuestra gestión de la energía en este circuito. Y además, debemos reaccionar rápidamente para optimizar nuestra configuración", concluyó Orihara.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images