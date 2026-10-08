Ezpeleta: "Son los equipos de MotoGP quienes creen que el formato puede mejorar"

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) confirmó este miércoles un nuevo cambio en el formato del fin de semana de los grandes premios de MotoGP. Tal y como adelantó Motorsport.com durante el Gran Premio de Austria, la agenda de las carreras variará sustancialmente a partir de la próxima temporada, con la introducción de una sesión clasificatoria específica para la prueba sprint.

Desde que se implementaron las carreras cortas, en 2023, y hasta que termine este curso, las parrilla de las sprint y de las pruebas largas sale de un mismo entrenamiento clasificatorio, celebrado el sábado por la mañana.

A partir de 2027 habrá una clasificación al sprint, que tendrá lugar el viernes por la tarde, después de las dos sesiones libres que se habrán disputado por la mañana; una primera de 45 minutos (FP1), y una segunda (FP2), de media hora.

La nueva clasificación al sprint tendrá una duración de 15 minutos, y en ella se encontrarán todos los integrantes de la parrilla. Esta modificación añadirá algo más de estrés a la jornada del viernes, que ganará un entrenamiento respecto de la versión actual. El sábado quedará exactamente igual que ahora, con un cambio en la nomenclatura del libre de por la mañana, y el domingo perderá el warm up.

Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Desde que trascendió la noticia, en Spielberg, los corredores se mostraron entre escépticos y contrarios a este nuevo escenario, que, según varios de ellos, todavía les expondrá un poco más al riesgo, y les dejará menos tiempo para respirar. Y en este sentido, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor del certamen, subraya que la propuesta inicial que motivó esta última reestructuración nació de los propios equipos, no de la organización.

"Esta variación es una iniciativa que nace de los equipos. Fueron ellos los que nos vinieron a ver y nos dijeron que creían que se podía mejorar", explica Carlos Ezpeleta, director general adjunto del campeonato, en conversación con Motorsport.com. "Nosotros creemos que con este retoque se mejora la estructura deportiva del fin de semana y se fomenta todavía más el espectáculo", añade el ejecutivo.

Según Ezpeleta, esta reformulación del fin de semana ofrece algo que los fabricantes perseguían con vistas a la temporada que viene, cuando se estrenarán los motores de nueva generación, de 850cc.

"Globalmente se reducirá el tiempo en pista (en 35 minutos, incluyendo la eliminación del warm up), que es algo que querían los constructores, para reducir el kilometraje de algunos elementos. Además, también comenzaremos un poco más tarde (el viernes), que es algo que buscaban", puntualiza el español, que interpreta esta última transformación como un paso más en la dirección a la que debe señalar el Mundial.

Una deriva que, según él, tienen muy clara los jefes de equipos que han desembarcado más recientemente. Uno de ellos es Guenther Steiner, cabeza visible del grupo que adquirió Tech 3 a finales de 2025, y que durante años estuvo al frente de la operativa de la escudería Haas que compite en la Fórmula 1. "Está entrando un nuevo perfil de ejecutivos, que tienen muy clara la dirección en la que hay que ir, y que no dudan al respecto", remacha Ezpeleta.