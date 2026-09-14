Los pilotos con más carreras en Fórmula 1
Fernando Alonso es el rey de la Fórmula 1 en cuanto a grandes premios disputados. El asturiano es el primero, por encima de Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen, lo que lo convierte en una leyenda de este deporte.
Una de las consecuencias de que los pilotos de Fórmula 1 comiencen cada vez antes sus trayectorias es que compiten durante muchos más años de lo que se hacía antiguamente. Hay opciones de que Max Verstappen llegue a liderar esta estadística de los pilotos con más carreras a sus espaldas en F1... si no se retira antes.
Hasta 2020, curiosamente, el récord pertenecía a uno que nunca fue campeón del mundo, aunque luchó por ello en varias ocasiones y tuvo coches para poder hacerlo. Sin embargo, Kimi Raikkonen le dio caza y continuó aumentando la cifra en 2021 hasta dejarla en 349.
Pero en 2022 fue Fernando Alonso quién le quitó el récord al finlandés (ya lleva 439) y más tarde, en 2024, Lewis Hamilton se convirtió en el segundo en participar en más GP, con 394 hasta la fecha.
En el top 5 de los pilotos que más grandes premios han disputado hay uno que nunca fue campeón, y en el top 20 solo hay siete que estén ahora mismo en la parrilla... Lance Stroll será el siguiente en entrar, pero todavía está a 8 carreras con sus 203.
Mira los pilotos con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1
Temporadas: 14
GP: 210
Victorias: 10
Podios: 48
Poles: 12
Vueltas rápidas: 21
Mejor año: 1988 y 1994 (3º)
Temporadas: 12
GP: 215
Victorias: 9
Podios: 42
Poles: 13
Vueltas rápidas: 19
Mejor año: 2010, 2011 y 2013 (3º)
Temporadas: 14
GP: 229
Victorias: 3
Podios: 19
Poles: 4
Vueltas rápidas: 2
Mejor año: 2006 (4º)
Temporadas: 12
GP: 240
Victorias: 4
Podios: 29
Poles: 6
Vueltas rápidas: 4
Mejor año: 2021, 2022 y 2024 (5º)
Temporadas: 15
GP: 246
Victorias: 13
Podios: 62
Poles: 12
Vueltas rápidas: 18
Mejor año: 2001 (2º)
Temporadas: 13
GP: 244
Victorias: 71
Podios: 131
Poles: 48
Vueltas rápidas: 37
Mejor año: 2021, 2022, 2023 y 2024 (1º)
Temporadas: 15
GP: 252
Victorias: 1
Podios: 11
Poles: 4
Vueltas rápidas: 1
Mejor año: 2004 (6º)
Temporadas: 17
GP: 256
Victorias: 6
Podios: 37
Poles: 8
Vueltas rápidas: 13
Mejor año: 1992 (2º)
Temporadas: 14
GP: 201
Victorias: 8
Podios: 32
Poles: 3
Vueltas rápidas: 15
Mejor año: 2014 y 2016 (3º)
Temporadas: 14
GP: 257
Victorias: 10
Podios: 67
Poles: 20
Vueltas rápidas: 19
Mejor año: 2019 y 2020 (2º)
Temporadas: 16
GP: 279
Victorias: 0
Podios: 0
Poles: 1
Vueltas rápidas: 2
Mejor año: 2018 (7º)
Temporadas: 15
GP: 269
Victorias: 11
Podios: 41
Poles: 16
Vueltas rápidas: 15
Mejor año: 2008 (2º)
Temporadas: 15
GP: 292
Victorias: 6
Podios: 39
Poles: 3
Vueltas rápidas: 12
Mejor año: 2023 (2º)
Temporadas: 17
GP: 2
Victorias: 53
Podios: 122
Poles: 57
Vueltas rápidas: 38
Mejor año: 2010, 2011, 2012 y 2013 (Campeón)
Temporadas: 18
GP: 306
Victorias: 15
Podios: 50
Poles: 8
Vueltas rápidas: 8
Mejor año: 2009 (Campeón)
Temporadas: 19
GP: 306
Victorias: 91
Podios: 155
Poles: 68
Vueltas rápidas: 77
Mejor año: 1994, 1995, 2000-2004 (Campeón)
Temporadas: 19
GP: 323
Victorias: 11
Podios: 68
Poles: 14
Vueltas rápidas: 17
Mejor año: 2002 y 2004 (2º)
Temporadas: 19
GP: 349
Victorias: 21
Podios: 103
Poles: 18
Vueltas rápidas: 46
Mejor año: 2007 (Campeón)
Temporadas: 20
GP: 391
Victorias: 106
Podios: 207
Poles: 104
Vueltas rápidas: 69
Mejor año: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Campeón)
Temporadas: 23
GP: 436
Victorias: 32
Podios: 106
Poles: 22
Vueltas rápidas: 26
Mejor año: 2005 y 2006 (Campeón)
Los pilotos con más carreras en la historia de la Fórmula 1
(Contando hasta el GP de Australia 2026)
|Piloto
|Número de carreras en F1
|1º
|Fernando Alonso
|439
|2º
|Lewis Hamilton
|394
|3º
|Kimi Raikkonen
|349
|4º
|Rubens Barrichello
|323
|5º
|Michael Schmacher
|307
|6º
|Jenson Button
|306
|7º
|Sebastian Vettel
|299
|8º
|Sergio Pérez
|
295
|9º
|Felipe Massa
|269
|10º
|Nico Hulkenberg
|263
|11º
|Valtteri Bottas
|260
|12º
|Daniel Ricciardo
|257
|13º
|Ricardo Patrese
|256
|14º
|Jarno Trulli
|252
|15º
|Max Verstappen
|247
|16º
|
David Coulthard
|246
|17º
|Carlos Sainz
|243
|18º
|Giancarlo Fisichella
|229
|19º
|Mark Webber
|215
|20º
|Gerhard Berger
|210
Fuentes: Forix.com / Motorsportstats.com
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