Una de las consecuencias de que los pilotos de Fórmula 1 comiencen cada vez antes sus trayectorias es que compiten durante muchos más años de lo que se hacía antiguamente. Hay opciones de que Max Verstappen llegue a liderar esta estadística de los pilotos con más carreras a sus espaldas en F1... si no se retira antes.

Hasta 2020, curiosamente, el récord pertenecía a uno que nunca fue campeón del mundo, aunque luchó por ello en varias ocasiones y tuvo coches para poder hacerlo. Sin embargo, Kimi Raikkonen le dio caza y continuó aumentando la cifra en 2021 hasta dejarla en 349.

Pero en 2022 fue Fernando Alonso quién le quitó el récord al finlandés (ya lleva 439) y más tarde, en 2024, Lewis Hamilton se convirtió en el segundo en participar en más GP, con 394 hasta la fecha.

En el top 5 de los pilotos que más grandes premios han disputado hay uno que nunca fue campeón, y en el top 20 solo hay siete que estén ahora mismo en la parrilla... Lance Stroll será el siguiente en entrar, pero todavía está a 8 carreras con sus 203.

Mira los pilotos con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1

Temporadas: 14

GP: 210

Victorias: 10

Podios: 48

Poles: 12

Vueltas rápidas: 21

Mejor año: 1988 y 1994 (3º) Temporadas: 12

GP: 215

Victorias: 9

Podios: 42

Poles: 13

Vueltas rápidas: 19

Mejor año: 2010, 2011 y 2013 (3º) Temporadas: 14

GP: 229

Victorias: 3

Podios: 19

Poles: 4

Vueltas rápidas: 2

Mejor año: 2006 (4º) Temporadas: 12

GP: 240

Victorias: 4

Podios: 29

Poles: 6

Vueltas rápidas: 4

Mejor año: 2021, 2022 y 2024 (5º) Temporadas: 15

GP: 246

Victorias: 13

Podios: 62

Poles: 12

Vueltas rápidas: 18

Mejor año: 2001 (2º) Temporadas: 13

GP: 244

Victorias: 71

Podios: 131

Poles: 48

Vueltas rápidas: 37

Mejor año: 2021, 2022, 2023 y 2024 (1º) Temporadas: 15

GP: 252

Victorias: 1

Podios: 11

Poles: 4

Vueltas rápidas: 1

Mejor año: 2004 (6º) Temporadas: 17

GP: 256

Victorias: 6

Podios: 37

Poles: 8

Vueltas rápidas: 13

Mejor año: 1992 (2º) Temporadas: 14

GP: 201

Victorias: 8

Podios: 32

Poles: 3

Vueltas rápidas: 15

Mejor año: 2014 y 2016 (3º) Temporadas: 14

GP: 257

Victorias: 10

Podios: 67

Poles: 20

Vueltas rápidas: 19

Mejor año: 2019 y 2020 (2º) Temporadas: 16

GP: 279

Victorias: 0

Podios: 0

Poles: 1

Vueltas rápidas: 2

Mejor año: 2018 (7º) Temporadas: 15

GP: 269

Victorias: 11

Podios: 41

Poles: 16

Vueltas rápidas: 15

Mejor año: 2008 (2º) Temporadas: 15

GP: 292

Victorias: 6

Podios: 39

Poles: 3

Vueltas rápidas: 12

Mejor año: 2023 (2º) Temporadas: 17

GP: 2

Victorias: 53

Podios: 122

Poles: 57

Vueltas rápidas: 38

Mejor año: 2010, 2011, 2012 y 2013 (Campeón) Temporadas: 18

GP: 306

Victorias: 15

Podios: 50

Poles: 8

Vueltas rápidas: 8

Mejor año: 2009 (Campeón) Temporadas: 19

GP: 306

Victorias: 91

Podios: 155

Poles: 68

Vueltas rápidas: 77

Mejor año: 1994, 1995, 2000-2004 (Campeón) Temporadas: 19

GP: 323

Victorias: 11

Podios: 68

Poles: 14

Vueltas rápidas: 17

Mejor año: 2002 y 2004 (2º) Temporadas: 19

GP: 349

Victorias: 21

Podios: 103

Poles: 18

Vueltas rápidas: 46

Mejor año: 2007 (Campeón) Temporadas: 20

GP: 391

Victorias: 106

Podios: 207

Poles: 104

Vueltas rápidas: 69

Mejor año: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Campeón) Temporadas: 23

GP: 436

Victorias: 32

Podios: 106

Poles: 22

Vueltas rápidas: 26

Mejor año: 2005 y 2006 (Campeón) 20

Los pilotos con más carreras en la historia de la Fórmula 1

(Contando hasta el GP de Australia 2026)

Piloto Número de carreras en F1 1º Fernando Alonso 439 2º Lewis Hamilton 394 3º Kimi Raikkonen 349 4º Rubens Barrichello 323 5º Michael Schmacher 307 6º Jenson Button 306 7º Sebastian Vettel 299 8º Sergio Pérez 295 9º Felipe Massa 269 10º Nico Hulkenberg 263 11º Valtteri Bottas 260 12º Daniel Ricciardo 257 13º Ricardo Patrese 256 14º Jarno Trulli 252 15º Max Verstappen 247 16º David Coulthard 246 17º Carlos Sainz 243 18º Giancarlo Fisichella 229 19º Mark Webber 215 20º Gerhard Berger 210