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Los pilotos con más carreras en Fórmula 1

Fernando Alonso es el rey de la Fórmula 1 en cuanto a grandes premios disputados. El asturiano es el primero, por encima de Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen, lo que lo convierte en una leyenda de este deporte.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Una de las consecuencias de que los pilotos de Fórmula 1 comiencen cada vez antes sus trayectorias es que compiten durante muchos más años de lo que se hacía antiguamente. Hay opciones de que Max Verstappen llegue a liderar esta estadística de los pilotos con más carreras a sus espaldas en F1... si no se retira antes.

Hasta 2020, curiosamente, el récord pertenecía a uno que nunca fue campeón del mundo, aunque luchó por ello en varias ocasiones y tuvo coches para poder hacerlo. Sin embargo, Kimi Raikkonen le dio caza y continuó aumentando la cifra en 2021 hasta dejarla en 349.

Pero en 2022 fue Fernando Alonso quién le quitó el récord al finlandés (ya lleva 439) y más tarde, en 2024, Lewis Hamilton se convirtió en el segundo en participar en más GP, con 394 hasta la fecha.

En el top 5 de los pilotos que más grandes premios han disputado hay uno que nunca fue campeón, y en el top 20 solo hay siete que estén ahora mismo en la parrilla... Lance Stroll será el siguiente en entrar, pero todavía está a 8 carreras con sus 203.

Mira los pilotos con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1

20. Gerhard Berger - 210 grandes premios

Temporadas: 14
GP: 210
Victorias: 10
Podios: 48
Poles: 12
Vueltas rápidas: 21
Mejor año: 1988 y 1994 (3º)

19. Mark Webber - 215 grandes premios

Temporadas: 12
GP: 215
Victorias: 9
Podios: 42
Poles: 13
Vueltas rápidas: 19
Mejor año: 2010, 2011 y 2013 (3º)

18. Giancarlo Fisichella - 229 grandes premios

Temporadas: 14
GP: 229
Victorias: 3
Podios: 19
Poles: 4
Vueltas rápidas: 2
Mejor año: 2006 (4º)

17. Carlos Sainz - 243 grandes premios

Temporadas: 12
GP: 240
Victorias: 4
Podios: 29
Poles: 6
Vueltas rápidas: 4
Mejor año: 2021, 2022 y 2024 (5º)

15. David Coulthard – 246 grandes premios

Temporadas: 15
GP: 246
Victorias: 13
Podios: 62
Poles: 12
Vueltas rápidas: 18
Mejor año: 2001 (2º)

16. Max Verstappen - 247 grandes premios

Temporadas: 13
GP: 244
Victorias: 71
Podios: 131
Poles: 48
Vueltas rápidas: 37
Mejor año: 2021, 2022, 2023 y 2024 (1º)

14. Jarno Trulli – 252 grandes premios

Temporadas: 15
GP: 252
Victorias: 1
Podios: 11
Poles: 4
Vueltas rápidas: 1
Mejor año: 2004 (6º)

13. Riccardo Patrese – 256 grandes premios

Temporadas: 17
GP: 256
Victorias: 6
Podios: 37
Poles: 8
Vueltas rápidas: 13
Mejor año: 1992 (2º)

11. Daniel Ricciardo - 257 grandes premios

Temporadas: 14
GP: 201
Victorias: 8
Podios: 32
Poles: 3
Vueltas rápidas: 15
Mejor año: 2014 y 2016 (3º)

12. Valtteri Bottas - 260 grandes premios

Temporadas: 14
GP: 257
Victorias: 10
Podios: 67
Poles: 20
Vueltas rápidas: 19
Mejor año: 2019 y 2020 (2º)

10. Nico Hulkenberg - 263 grandes premios

Temporadas: 16
GP: 279
Victorias: 0
Podios: 0
Poles: 1
Vueltas rápidas: 2
Mejor año: 2018 (7º)

9. Felipe Massa – 269 grandes premios

Temporadas: 15
GP: 269
Victorias: 11
Podios: 41
Poles: 16
Vueltas rápidas: 15
Mejor año: 2008 (2º)

8. Sergio Pérez - 295 grandes premios

Temporadas: 15
GP: 292
Victorias: 6
Podios: 39
Poles: 3
Vueltas rápidas: 12
Mejor año: 2023 (2º)

7. Sebastian Vettel - 299 grandes premios

Temporadas: 17
GP: 2
Victorias: 53
Podios: 122
Poles: 57
Vueltas rápidas: 38
Mejor año: 2010, 2011, 2012 y 2013 (Campeón)

6. Jenson Button – 306 grandes premios

Temporadas: 18
GP: 306
Victorias: 15
Podios: 50
Poles: 8
Vueltas rápidas: 8
Mejor año: 2009 (Campeón)

5. Michael Schumacher – 306 grandes premios

Temporadas: 19
GP: 306
Victorias: 91
Podios: 155
Poles: 68
Vueltas rápidas: 77
Mejor año: 1994, 1995, 2000-2004 (Campeón)

4. Rubens Barrichello - 322 grandes premios

Temporadas: 19
GP: 323
Victorias: 11
Podios: 68
Poles: 14
Vueltas rápidas: 17
Mejor año: 2002 y 2004 (2º)

3. Kimi Raïkkonen – 349 grandes premios

Temporadas: 19
GP: 349
Victorias: 21
Podios: 103
Poles: 18
Vueltas rápidas: 46
Mejor año: 2007 (Campeón)

2. Lewis Hamilton – 394 grandes premios

Temporadas: 20
GP: 391
Victorias: 106
Podios: 207
Poles: 104
Vueltas rápidas: 69
Mejor año: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Campeón)

1. Fernando Alonso – 439 grandes premios

Temporadas: 23
GP: 436
Victorias: 32
Podios: 106
Poles: 22
Vueltas rápidas: 26
Mejor año: 2005 y 2006 (Campeón)

20

Los pilotos con más carreras en la historia de la Fórmula 1

(Contando hasta el GP de Australia 2026)

  Piloto Número de carreras en F1
Fernando Alonso 439
Lewis Hamilton 394
Kimi Raikkonen 349
Rubens Barrichello 323
Michael Schmacher 307
Jenson Button 306
Sebastian Vettel 299
Sergio Pérez

295
Felipe Massa 269
10º Nico Hulkenberg 263
11º Valtteri Bottas 260
12º Daniel Ricciardo 257
13º Ricardo Patrese 256
14º Jarno Trulli 252
15º Max Verstappen 247
16º

David Coulthard

 246
17º Carlos Sainz 243
18º Giancarlo Fisichella 229
19º Mark Webber 215
20º Gerhard Berger 210

Fuentes: Forix.com / Motorsportstats.com 

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