Moto3 en Motegi - Almansa puede al fin con Quiles, que encarrila el título para Indonesia
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Japón 2026, con Quiles pudiendo ser campeón en Motegi: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
El circuito de Motegi acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto3, el Gran Premio de Japón, prueba en la que Maximo Quiles tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo, si logra aún más ventaja, ya de por sí superior a los 100 puntos, sobre sus rivales. Si no, deberá esperar al próximo GP de Indonesia. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 de este fin de semana.
Carrera de Moto3 en Motegi
La carrera de Moto3 en Motegi empezó con David Almansa manteniendo la pole que había logrado el sábado, sobre Brian Uriarte y Máximo Quiles, que se colocó tercero en una buena arrancada. Uriarte trató de liderar en la primera vuelta, pero Almansa pudo mantener la posición. Detrás, el más ofensivo en el giro inicial fue David Muñoz, que ganó hasta tres posiciones para subir a la tercera plaza, delante de Quiles, Álvaro Carpe y Rico Salmela.
Los primeros compases estuvieron marcados por una batalla entre Carpe y Quiles, con el de KTM intentando rebasar al líder de la general, que se jugaba el título, lo que hizo que los tres primeros tomaran algo de aire. En la vuelta 3, Uriarte volvió a pasar al ataque y adelantó a Almansa para tomar el liderato de la prueba.
Después, David Muñoz perdió posición con Quiles y Carpe, y éste último atacó al pupilo de Aspar, pudiendo ganarle la posición en un grupo integrado también por Ryusei Yamanaka y Matteo Bertelle.
Llegando al ecuador, hubo novedades importantes en cabeza de carrera. Carpe y Almansa comenzaron a pelear por posición, pasándose en diferentes ocasiones, y el líder, Uriarte, recibió una doble Long Lap Penalty de penalización, impuesta porque su equipo trabajó en su moto (concretamente tocaron la leva del freno) cuando ya se había mostrado el tablón de 3 minutos para la carrera en la parrilla, algo que está prohibido por el reglamento.
El corredor de Santander cumplió la primera sanción en la vuelta 9, lo que le dejó quinto a 2.6 segundos del nuevo líder, Almansa, que justo hizo la vuelta rápida de carrera, y tras Carpe, Quiles y Salmela.
Los protagonistas pasaron a ser Almansa y Carpe, quedando el murciano pegado al manchego, mientras Quiles comenzaba a acercarse al dúo de cara al final. De hecho, el #28 no esperó mucho más y, en la vuelta 12 de las 17 programadas, le tiró la moto a Carpe para ponerse segundo y perseguir a Almansa en pos de una nueva victoria. Por detrás, Guido Pini sufrió una caída en la curva 8, y en el giro siguiente Uriarte cumplió su segunda Long Lap cuando estaba cuarto. Eso le hizo caer a la sexta plaza, tras Salmela y Bertelle.
Un conato de toque entre los dos murcianos, Quiles y Carpe, favoreció que Almansa tomara aire en su lugar de privilegio, sacando a ambos un segundo de cara a las últimas 4 vueltas de carrera. Así, Quiles se dedicó a apretar para tratar de dar caza al de Argamasilla de Calatrava, dejando atrás a Carpe.
Quiles se sacó de la manga un 54.8, vuelta rápida de carrera, en el antepenúltimo giro para quedarse a medio segundo de Almansa. El protegido de los Márquez repitió tiempo en la penúltima vuelta, lo que le dejó a dos décimas del manchego para la vuelta definitiva. Durante toda ella, la moto de Quiles fue una prolongación de la de Almansa, pero David acabó imponiéndose en meta por apenas 46 milésimas.
Álvaro Carpe completó el podio, y finalmente Brian Uriarte pudo remontar hasta la cuarta plaza, delante de Salmela, Bertelle, Muñoz, Yamanaka, Joel Esteban, Adrián Cruces, Veda Pratama, Hakim Danish, Adrián Fernández, Valentín Perrone y Casey O'Gorman. En la general, Quiles sale de Japón con una ventaja de 127 puntos sobre Almansa, y de 135 sobre Carpe. Será campeón en Indonesia si acaba con un margen de 125 unidades, es decir, si gana, o si es segundo y Almansa no vence.
Resultados de la carrera de Moto3 en Motegi
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
32'45.544
|25
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|17
|
+0.046
32'45.590
|0.046
|20
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|17
|
+2.738
32'48.282
|2.692
|16
|4
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|17
|
+3.610
32'49.154
|0.872
|13
|5
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|17
|
+4.430
32'49.974
|0.820
|11
|6
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|17
|
+5.584
32'51.128
|1.154
|10
|7
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|17
|
+13.080
32'58.624
|7.496
|9
|8
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|17
|
+13.166
32'58.710
|0.086
|8
|9
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|17
|
+20.962
33'06.506
|7.796
|7
|10
|
A. Cruces CIP
|11
|KTM
|17
|
+21.031
33'06.575
|0.069
|6
|Ver resultados
Clasificación de Moto3 en Motegi
La clasificación de Moto3 en Motegi arrancó con una Q1 en la que Rico Salmela empezó demostrando velocidad desde el principio de la sesión. El piloto finlandés del Red Bull KTM Ajo marcó el mejor tiempo en su primera salida a pista, con un 1:55.367, que después no necesitó ni rebajar para meterse entre los 4 mejores.
Sin embargo, no pudo llevarse el primer puesto de la Q1, debido a que Guido Pini, en su última vuelta cronometrada, paró el crono en 1:55.322 para batirle por apenas 45 milésimas. Ambos se metieron en la Q2, delante de Jesús Ríos, firmando así un pleno de españoles en la segunda criba, y del piloto local Zen Mitani.
Fuera, se quedaron Ryota Ogiwara, que pudo colarse con buenos tiempos en sus intentos finales. Eddie O'Shea, Scott Ogden, Hakim Danish y Casey O'Gorman, que pese a ser uno de los favoritos no pudo entrar en el corte con una caída en los últimos minutos.
Ya en la Q2, Brian Uriarte empezó fortísimo. Brian Uriarte logró en su primera vuelta un crono de 1:54.647, que ya fue récord de la pista de primeras. Sin embargo, David Almansa le replicó justo después y le batió por 4 milésimas. Pero Uriarte no se quedó parado, y aún con los primeros neumáticos volvió a subir el listón, marcando un 1:54.617. Mientras tanto, hubo que lamentar una caída de Veda Pratama, en la curva 10.
Antes de cambiar los neumáticos, Máximo Quiles se colocó tercero, aunque aún lejos de Uriarte y Almansa, a dos décimas. Y más cuando el manchego, a 6 minutos del final, volvió a ponerse primero con un 1:54.572. Lo siguiente que se esperaba era una nueva respuesta de Uriarte, pero el #51 se fue al suelo en la curva 5. Aunque el de KTM perdió muy poco tiempo, y tardó apenas unos segundos en recuperar su moto para volver a ponerse en marcha.
Finalmente, el listón estaba tan alto que pocos lograron mejorar más. Almansa se llevó la pole, la séptima del año, con el crono que había hecho previamente, por más que Uriarte se esforzara al máximo en su última vuelta tras levantarse de la caída. El de Santander terminó a 45 milésimas. Quien sí mejoró fue Álvaro Carpe, que a última hora echó de la primera fila a un acatarrado Máximo Quiles que saldrá cuarto.
El resto de la tabla se completó con Matteo Bertelle, David Muñoz, Rico Salmela, Valentín Perrone, Marco Morelli, Ryusei Yamanaka, Joel Esteban, Adrián Fernández, Adrián Cruces, Jesús Ríos, Guido Pini, Zen Mitani, Joel Kelso y Veda Pratama. Cabe destacar que los dos pilotos del Leopard Racing se fueron al suelo en los últimos minutos.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Motegi
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|7
|
1'54.572
|150.853
|2
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|8
|
+0.045
1'54.617
|0.045
|150.794
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|7
|
+0.075
1'54.647
|0.030
|150.754
|4
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|8
|
+0.282
1'54.854
|0.207
|150.483
|5
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|7
|
+0.346
1'54.918
|0.064
|150.399
|6
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|6
|
+0.575
1'55.147
|0.229
|150.100
|7
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|6
|
+0.675
1'55.247
|0.100
|149.970
|8
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|6
|
+0.882
1'55.454
|0.207
|149.701
|9
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|6
|
+0.897
1'55.469
|0.015
|149.681
|10
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|6
|
+0.945
1'55.517
|0.048
|149.619
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Motegi
La FP2, última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Motegi, empezó con Máximo Quiles como el más rápido, con un primer tiempo de referencia de 1:54.967. Sin embargo, a mitad de la sesión de 30 minutos, el líder de la general ya fue superado por David Almansa, que con un 1:54.745 batió el récord de la pista, que databa de 2024, de Iván Ortolá.
Tan bueno fue el tiempo del manchego que, aunque lo marcó a 15 minutos del final, ya nadie pudo batirlo. Quiles fue, con todo, el que más cerca se quedó, a apenas 32 milésimas.
Justo por detrás del murciano quedaron los otros dos hombres que pueden evitar que sea campeón del mundo este fin de semana: Álvaro Carpe, pese a que sufrió un susto importante que casi acaba en accidente, y Brian Uriarte, aunque a 396 y 411 milésimas respectivamente.
Más atrás, finalizaron Matteo Bertelle, Adrián Fernández, Valentín Perrone, David Muñoz, Rico Salmela, Marco Morelli y Hakim Danish (que sufrió su tercera caída del fin de semana), todos a menos de un segundo de la cabeza.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Motegi
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|15
|
1'54.745
|150.626
|222
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|16
|
+0.032
1'54.777
|0.032
|150.584
|222
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|16
|
+0.396
1'55.141
|0.364
|150.108
|223
|4
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+0.411
1'55.156
|0.015
|150.088
|220
|5
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+0.496
1'55.241
|0.085
|149.977
|224
|6
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|14
|
+0.537
1'55.282
|0.041
|149.924
|223
|7
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|16
|
+0.616
1'55.361
|0.079
|149.821
|224
|8
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|12
|
+0.667
1'55.412
|0.051
|149.755
|225
|9
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|15
|
+0.687
1'55.432
|0.020
|149.729
|224
|10
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|16
|
+0.763
1'55.508
|0.076
|149.631
|221
|Ver resultados
Práctica de Moto3 en Motegi
La Práctica de Moto3 en Motegi empezó bastante movida, con caídas en los primeros minutos de la sesión. El primero en acabar en el asfalto fue Ruche Moodley, al perder el control de su moto en la curva 9, aunque afortunadamente no tuvo que lamentar nada. Lo mismo le ocurrió a David Almansa, que unos instantes después, en la curva 7, experimentó su tercera caída del día, algo inusual para un piloto que no suele caerse.
A 22 minutos del final llegó otro accidente, en este caso del líder del Mundial, Máximo Quiles, que busca el título este fin de semana. El murciano se cayó en la curva 3, al cerrársele la moto de delante. También acabó sin ningún daño físico, por suerte. Un minuto después, de igual manera terminó en la grava otro de los pilotos españoles, Adrián Cruces, en la curva 1.
En cuanto a tiempos, David Muñoz ocupó la primera posición en la primera mitad de la sesión, con un tiempo de 1:55.561, con el que superó por dos décimas a Quiles, con el local Yamanaka tercero y Álvaro Carpe cuarto. Precisamente, Carpe saltó a la primera posición antes de que empezaran los 'time attack', con un crono de 1:55.419, mientras que Adrián Fernández se coló entre Muñoz y Quiles.
Los últimos minutos trajeron consigo más caídas, primero de David Muñoz, que se accidentó de manera muy similar a la de su compañero en el IntactGP, David Almansa, a 6 minutos del final. También fue sin mayores daños. Más aparatosa fue la de Hakim Danish, en la curva 14, con su moto saliendo volando, aunque el malasio pudo evitar que la máquina le impactara. Eddie O'Shea también se cayó, en las curvas 7 y 8.
Mientras tanto, Brian Uriarte se colocó en primera posición, con un tiempo de 1:55.364, aunque Ryusei Yamanaka le superó después por la mínima, con un 1:55.296. El japonés quería repetir lo que había hecho por la mañana, pero no pudo dominar la jornada del viernes, puesto que Marco Morelli se sacó en su vuelta definitiva el mejor tiempo del día, un 1:55.280.
Así, Morelli, Yamanaka y Uriarte superaron a Álvaro Carpe, cuarto a pesar de una caída en la curva 3 que estuvo a punto de ser un 'highside', saliendo por orejas, aunque no llegó a tanto. No fue el último accidente del día, puesto que Scott Ogden sufrió otro en el primer viraje, y Jesús Ríos también se cayó en la curva 9.
El resto del pase a la Q2 lo completaron Valentín Perrone, Máximo Quiles, sexto a más de dos décimas de la cabeza, David Muñoz, Veda Pratama, Matteo Bertelle, David Almansa (que cerró el Top 10), Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso y Adrián Cruces.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Motegi
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|15
|
1'55.280
|149.927
|2
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|12
|
+0.016
1'55.296
|0.016
|149.906
|3
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+0.084
1'55.364
|0.068
|149.817
|4
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|14
|
+0.113
1'55.393
|0.029
|149.780
|5
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|14
|
+0.132
1'55.412
|0.019
|149.755
|6
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|11
|
+0.229
1'55.509
|0.097
|149.629
|7
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|8
|
+0.281
1'55.561
|0.052
|149.562
|8
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|14
|
+0.317
1'55.597
|0.036
|149.515
|9
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|15
|
+0.336
1'55.616
|0.019
|149.491
|10
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|10
|
+0.350
1'55.630
|0.014
|149.473
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Motegi: Yanamaka empieza como protagonista
En una FP1 que se disputó de 02:00h a 02:35h de España (de 09:00h a 09:35h locales), Ryusei Yanamaka dio la sorpresa con el mejor tiempo, por delante de David Muñoz, en una sesión complicada y que amenazó la lluvia.
De hecho David Almansa sufrió dos caídas (y casi una tercera), afortunadamente sin grandes consecuencias, en una FP1 donde el líder del campeonato Máximo Quiles, con todas las miradas puestas sobre él, se lo tomó con calma y terminó quinto.
Muñoz lideraba cuando a falta de un minuto Ryusei Yamanaka marcó el 1:55.676 definitivo que batía al español por 33 milésimas.
Además de Almansa, el otro piloto que puede posponer el alirón, Álvaro Carpe, terminó tercero, aunque ya a más de dos décimas del nipón.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Motegi
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|13
|
1'55.676
|149.413
|220
|2
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|10
|
+0.033
1'55.709
|0.033
|149.371
|225
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|14
|
+0.233
1'55.909
|0.200
|149.113
|225
|4
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|14
|
+0.235
1'55.911
|0.002
|149.110
|224
|5
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|13
|
+0.456
1'56.132
|0.221
|148.827
|223
|6
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|13
|
+0.457
1'56.133
|0.001
|148.825
|220
|7
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|13
|
+0.531
1'56.207
|0.074
|148.731
|224
|8
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|9
|
+0.589
1'56.265
|0.058
|148.656
|221
|9
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|14
|
+0.683
1'56.359
|0.094
|148.536
|223
|10
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|14
|
+0.793
1'56.469
|0.110
|148.396
|223
|Ver resultados
Así está el campeonato de Moto3 después de Motegi
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|326
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|25/1
|20/2
|-
|25/1
|25/1
|25/1
|20/2
|2
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|199
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|20/2
|-
|25/1
|3
|
Á. CarpeKTM
|191
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|-
|5/11
|20/2
|13/4
|-
|16/3
|16/3
|4
|
B. UriarteKTM
|187
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|10/6
|25/1
|-
|11/5
|16/3
|20/2
|13/4
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|7/9
|8/8
|-
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|120
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|13/4
|-
|16/3
|8/8
|11/5
|4/12
|2/14
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|105
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|9/7
|4/12
|-
|4/12
|4/12
|7/9
|4/12
|8
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|105
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|-
|8/8
|7/9
|-
|-
|3/13
|5/11
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|96
|-
|-
|8/8
|-
|20/2
|4/12
|4/12
|1/15
|5/11
|2/14
|16/3
|6/10
|5/11
|13/4
|2/14
|10/6
|10
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|81
|-
|10
|11/5
|2/14
|-
|1/15
|-
|11/5
|-
|5/11
|11/5
|9/7
|-
|10/6
|-
|11/5
|11
|
A. CrucesCIP
|79
|4/12
|4
|9/7
|-
|10/6
|5/11
|-
|10/6
|4/12
|-
|-
|-
|10/6
|8/8
|9/7
|6/10
|12
|
G. PiniLeopard Racing
|70
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|11/5
|-
|13
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|70
|6/10
|8
|-
|5/11
|-
|8/8
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|4/12
|9/7
|6/10
|10/6
|1/15
|14
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|67
|3/13
|5
|-
|3/13
|-
|-
|7/9
|4/12
|8/8
|8/8
|2/14
|10/6
|3/13
|9/7
|5/11
|-
|15
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|66
|8/8
|-
|-
|7/9
|13/4
|2/14
|11/5
|3/13
|-
|4/12
|-
|11/5
|-
|-
|-
|7/9
|16
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|65
|2/14
|2
|6/10
|-
|8/8
|7/9
|10/6
|-
|-
|1/15
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|13/4
|-
|17
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|62
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13/4
|6/10
|2/14
|7/9
|10/6
|13/4
|6/10
|2/14
|-
|3/13
|18
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|61
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9/7
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|49
|-
|-
|2/14
|8/8
|-
|-
|6/10
|8/8
|-
|11/5
|9/7
|5/11
|-
|-
|-
|-
|20
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|39
|-
|3
|-
|-
|5/11
|3/13
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|-
|3/13
|6/10
|8/8
|21
|S. OgdenCIP
|30
|5/11
|-
|7/9
|1/15
|-
|-
|2/14
|5/11
|7/9
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
|1/15
|-
|22
|
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|5/11
|-
|-
|23
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
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|-
|-
|-
|-
|24
|
C. BuchananCode Motorsports
|5
|-
|-
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|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
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|-
|-
|25
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|4
|1/15
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
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|-
|-
|-
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|-
|26
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|2
|-
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|27
|
R. MoodleyCode Motorsports
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
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|-
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|-
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|-
|-
|-
|28
|
K. SinghapongRivacold Snipers Team
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|29
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|-
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|-
|30
|
R. OgiwaraCode Motorsports
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|31
|
L. AbruzzoCode Motorsports
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|32
|
E. GutierrezCode Motorsports
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