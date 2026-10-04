Moto3 en Motegi - Almansa puede al fin con Quiles, que encarrila el título para Indonesia

El circuito de Motegi acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto3, el Gran Premio de Japón, prueba en la que Maximo Quiles tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo, si logra aún más ventaja, ya de por sí superior a los 100 puntos, sobre sus rivales. Si no, deberá esperar al próximo GP de Indonesia. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 de este fin de semana.

Carrera de Moto3 en Motegi

La carrera de Moto3 en Motegi empezó con David Almansa manteniendo la pole que había logrado el sábado, sobre Brian Uriarte y Máximo Quiles, que se colocó tercero en una buena arrancada. Uriarte trató de liderar en la primera vuelta, pero Almansa pudo mantener la posición. Detrás, el más ofensivo en el giro inicial fue David Muñoz, que ganó hasta tres posiciones para subir a la tercera plaza, delante de Quiles, Álvaro Carpe y Rico Salmela.

Los primeros compases estuvieron marcados por una batalla entre Carpe y Quiles, con el de KTM intentando rebasar al líder de la general, que se jugaba el título, lo que hizo que los tres primeros tomaran algo de aire. En la vuelta 3, Uriarte volvió a pasar al ataque y adelantó a Almansa para tomar el liderato de la prueba.

Después, David Muñoz perdió posición con Quiles y Carpe, y éste último atacó al pupilo de Aspar, pudiendo ganarle la posición en un grupo integrado también por Ryusei Yamanaka y Matteo Bertelle.

Llegando al ecuador, hubo novedades importantes en cabeza de carrera. Carpe y Almansa comenzaron a pelear por posición, pasándose en diferentes ocasiones, y el líder, Uriarte, recibió una doble Long Lap Penalty de penalización, impuesta porque su equipo trabajó en su moto (concretamente tocaron la leva del freno) cuando ya se había mostrado el tablón de 3 minutos para la carrera en la parrilla, algo que está prohibido por el reglamento.

El corredor de Santander cumplió la primera sanción en la vuelta 9, lo que le dejó quinto a 2.6 segundos del nuevo líder, Almansa, que justo hizo la vuelta rápida de carrera, y tras Carpe, Quiles y Salmela.

Los protagonistas pasaron a ser Almansa y Carpe, quedando el murciano pegado al manchego, mientras Quiles comenzaba a acercarse al dúo de cara al final. De hecho, el #28 no esperó mucho más y, en la vuelta 12 de las 17 programadas, le tiró la moto a Carpe para ponerse segundo y perseguir a Almansa en pos de una nueva victoria. Por detrás, Guido Pini sufrió una caída en la curva 8, y en el giro siguiente Uriarte cumplió su segunda Long Lap cuando estaba cuarto. Eso le hizo caer a la sexta plaza, tras Salmela y Bertelle.

Un conato de toque entre los dos murcianos, Quiles y Carpe, favoreció que Almansa tomara aire en su lugar de privilegio, sacando a ambos un segundo de cara a las últimas 4 vueltas de carrera. Así, Quiles se dedicó a apretar para tratar de dar caza al de Argamasilla de Calatrava, dejando atrás a Carpe.

Quiles se sacó de la manga un 54.8, vuelta rápida de carrera, en el antepenúltimo giro para quedarse a medio segundo de Almansa. El protegido de los Márquez repitió tiempo en la penúltima vuelta, lo que le dejó a dos décimas del manchego para la vuelta definitiva. Durante toda ella, la moto de Quiles fue una prolongación de la de Almansa, pero David acabó imponiéndose en meta por apenas 46 milésimas.

Álvaro Carpe completó el podio, y finalmente Brian Uriarte pudo remontar hasta la cuarta plaza, delante de Salmela, Bertelle, Muñoz, Yamanaka, Joel Esteban, Adrián Cruces, Veda Pratama, Hakim Danish, Adrián Fernández, Valentín Perrone y Casey O'Gorman. En la general, Quiles sale de Japón con una ventaja de 127 puntos sobre Almansa, y de 135 sobre Carpe. Será campeón en Indonesia si acaba con un margen de 125 unidades, es decir, si gana, o si es segundo y Almansa no vence.

Resultados de la carrera de Moto3 en Motegi

Carrera Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 32'45.544 25 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 17 +0.046 32'45.590 0.046 20 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 17 +2.738 32'48.282 2.692 16 4 B. Uriarte KTM 51 KTM 17 +3.610 32'49.154 0.872 13 5 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 17 +4.430 32'49.974 0.820 11 6 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 17 +5.584 32'51.128 1.154 10 7 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 17 +13.080 32'58.624 7.496 9 8 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 17 +13.166 32'58.710 0.086 8 9 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 17 +20.962 33'06.506 7.796 7 10 A. Cruces CIP 11 KTM 17 +21.031 33'06.575 0.069 6

Clasificación de Moto3 en Motegi

La clasificación de Moto3 en Motegi arrancó con una Q1 en la que Rico Salmela empezó demostrando velocidad desde el principio de la sesión. El piloto finlandés del Red Bull KTM Ajo marcó el mejor tiempo en su primera salida a pista, con un 1:55.367, que después no necesitó ni rebajar para meterse entre los 4 mejores.

Sin embargo, no pudo llevarse el primer puesto de la Q1, debido a que Guido Pini, en su última vuelta cronometrada, paró el crono en 1:55.322 para batirle por apenas 45 milésimas. Ambos se metieron en la Q2, delante de Jesús Ríos, firmando así un pleno de españoles en la segunda criba, y del piloto local Zen Mitani.

Fuera, se quedaron Ryota Ogiwara, que pudo colarse con buenos tiempos en sus intentos finales. Eddie O'Shea, Scott Ogden, Hakim Danish y Casey O'Gorman, que pese a ser uno de los favoritos no pudo entrar en el corte con una caída en los últimos minutos.

Ya en la Q2, Brian Uriarte empezó fortísimo. Brian Uriarte logró en su primera vuelta un crono de 1:54.647, que ya fue récord de la pista de primeras. Sin embargo, David Almansa le replicó justo después y le batió por 4 milésimas. Pero Uriarte no se quedó parado, y aún con los primeros neumáticos volvió a subir el listón, marcando un 1:54.617. Mientras tanto, hubo que lamentar una caída de Veda Pratama, en la curva 10.

Antes de cambiar los neumáticos, Máximo Quiles se colocó tercero, aunque aún lejos de Uriarte y Almansa, a dos décimas. Y más cuando el manchego, a 6 minutos del final, volvió a ponerse primero con un 1:54.572. Lo siguiente que se esperaba era una nueva respuesta de Uriarte, pero el #51 se fue al suelo en la curva 5. Aunque el de KTM perdió muy poco tiempo, y tardó apenas unos segundos en recuperar su moto para volver a ponerse en marcha.

Finalmente, el listón estaba tan alto que pocos lograron mejorar más. Almansa se llevó la pole, la séptima del año, con el crono que había hecho previamente, por más que Uriarte se esforzara al máximo en su última vuelta tras levantarse de la caída. El de Santander terminó a 45 milésimas. Quien sí mejoró fue Álvaro Carpe, que a última hora echó de la primera fila a un acatarrado Máximo Quiles que saldrá cuarto.

El resto de la tabla se completó con Matteo Bertelle, David Muñoz, Rico Salmela, Valentín Perrone, Marco Morelli, Ryusei Yamanaka, Joel Esteban, Adrián Fernández, Adrián Cruces, Jesús Ríos, Guido Pini, Zen Mitani, Joel Kelso y Veda Pratama. Cabe destacar que los dos pilotos del Leopard Racing se fueron al suelo en los últimos minutos.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Motegi

Q2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 7 1'54.572 150.853 2 B. Uriarte KTM 51 KTM 8 +0.045 1'54.617 0.045 150.794 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 7 +0.075 1'54.647 0.030 150.754 4 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 8 +0.282 1'54.854 0.207 150.483 5 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 7 +0.346 1'54.918 0.064 150.399 6 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 6 +0.575 1'55.147 0.229 150.100 7 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 6 +0.675 1'55.247 0.100 149.970 8 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 6 +0.882 1'55.454 0.207 149.701 9 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 6 +0.897 1'55.469 0.015 149.681 10 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 6 +0.945 1'55.517 0.048 149.619

FP2 de Moto3 en Motegi

La FP2, última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Motegi, empezó con Máximo Quiles como el más rápido, con un primer tiempo de referencia de 1:54.967. Sin embargo, a mitad de la sesión de 30 minutos, el líder de la general ya fue superado por David Almansa, que con un 1:54.745 batió el récord de la pista, que databa de 2024, de Iván Ortolá.

Tan bueno fue el tiempo del manchego que, aunque lo marcó a 15 minutos del final, ya nadie pudo batirlo. Quiles fue, con todo, el que más cerca se quedó, a apenas 32 milésimas.

Justo por detrás del murciano quedaron los otros dos hombres que pueden evitar que sea campeón del mundo este fin de semana: Álvaro Carpe, pese a que sufrió un susto importante que casi acaba en accidente, y Brian Uriarte, aunque a 396 y 411 milésimas respectivamente.

Más atrás, finalizaron Matteo Bertelle, Adrián Fernández, Valentín Perrone, David Muñoz, Rico Salmela, Marco Morelli y Hakim Danish (que sufrió su tercera caída del fin de semana), todos a menos de un segundo de la cabeza.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Motegi

FP2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 15 1'54.745 150.626 222 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 16 +0.032 1'54.777 0.032 150.584 222 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 16 +0.396 1'55.141 0.364 150.108 223 4 B. Uriarte KTM 51 KTM 16 +0.411 1'55.156 0.015 150.088 220 5 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16 +0.496 1'55.241 0.085 149.977 224 6 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 14 +0.537 1'55.282 0.041 149.924 223 7 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 16 +0.616 1'55.361 0.079 149.821 224 8 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 12 +0.667 1'55.412 0.051 149.755 225 9 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 15 +0.687 1'55.432 0.020 149.729 224 10 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 16 +0.763 1'55.508 0.076 149.631 221

Práctica de Moto3 en Motegi

La Práctica de Moto3 en Motegi empezó bastante movida, con caídas en los primeros minutos de la sesión. El primero en acabar en el asfalto fue Ruche Moodley, al perder el control de su moto en la curva 9, aunque afortunadamente no tuvo que lamentar nada. Lo mismo le ocurrió a David Almansa, que unos instantes después, en la curva 7, experimentó su tercera caída del día, algo inusual para un piloto que no suele caerse.

A 22 minutos del final llegó otro accidente, en este caso del líder del Mundial, Máximo Quiles, que busca el título este fin de semana. El murciano se cayó en la curva 3, al cerrársele la moto de delante. También acabó sin ningún daño físico, por suerte. Un minuto después, de igual manera terminó en la grava otro de los pilotos españoles, Adrián Cruces, en la curva 1.

En cuanto a tiempos, David Muñoz ocupó la primera posición en la primera mitad de la sesión, con un tiempo de 1:55.561, con el que superó por dos décimas a Quiles, con el local Yamanaka tercero y Álvaro Carpe cuarto. Precisamente, Carpe saltó a la primera posición antes de que empezaran los 'time attack', con un crono de 1:55.419, mientras que Adrián Fernández se coló entre Muñoz y Quiles.

Los últimos minutos trajeron consigo más caídas, primero de David Muñoz, que se accidentó de manera muy similar a la de su compañero en el IntactGP, David Almansa, a 6 minutos del final. También fue sin mayores daños. Más aparatosa fue la de Hakim Danish, en la curva 14, con su moto saliendo volando, aunque el malasio pudo evitar que la máquina le impactara. Eddie O'Shea también se cayó, en las curvas 7 y 8.

Mientras tanto, Brian Uriarte se colocó en primera posición, con un tiempo de 1:55.364, aunque Ryusei Yamanaka le superó después por la mínima, con un 1:55.296. El japonés quería repetir lo que había hecho por la mañana, pero no pudo dominar la jornada del viernes, puesto que Marco Morelli se sacó en su vuelta definitiva el mejor tiempo del día, un 1:55.280.

Así, Morelli, Yamanaka y Uriarte superaron a Álvaro Carpe, cuarto a pesar de una caída en la curva 3 que estuvo a punto de ser un 'highside', saliendo por orejas, aunque no llegó a tanto. No fue el último accidente del día, puesto que Scott Ogden sufrió otro en el primer viraje, y Jesús Ríos también se cayó en la curva 9.

El resto del pase a la Q2 lo completaron Valentín Perrone, Máximo Quiles, sexto a más de dos décimas de la cabeza, David Muñoz, Veda Pratama, Matteo Bertelle, David Almansa (que cerró el Top 10), Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso y Adrián Cruces.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Motegi

FiP Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 15 1'55.280 149.927 2 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 12 +0.016 1'55.296 0.016 149.906 3 B. Uriarte KTM 51 KTM 16 +0.084 1'55.364 0.068 149.817 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 14 +0.113 1'55.393 0.029 149.780 5 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 14 +0.132 1'55.412 0.019 149.755 6 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 11 +0.229 1'55.509 0.097 149.629 7 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 8 +0.281 1'55.561 0.052 149.562 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 14 +0.317 1'55.597 0.036 149.515 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 15 +0.336 1'55.616 0.019 149.491 10 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 10 +0.350 1'55.630 0.014 149.473

FP1 de Moto3 en Motegi: Yanamaka empieza como protagonista

En una FP1 que se disputó de 02:00h a 02:35h de España (de 09:00h a 09:35h locales), Ryusei Yanamaka dio la sorpresa con el mejor tiempo, por delante de David Muñoz, en una sesión complicada y que amenazó la lluvia.

De hecho David Almansa sufrió dos caídas (y casi una tercera), afortunadamente sin grandes consecuencias, en una FP1 donde el líder del campeonato Máximo Quiles, con todas las miradas puestas sobre él, se lo tomó con calma y terminó quinto.

Muñoz lideraba cuando a falta de un minuto Ryusei Yamanaka marcó el 1:55.676 definitivo que batía al español por 33 milésimas.

Además de Almansa, el otro piloto que puede posponer el alirón, Álvaro Carpe, terminó tercero, aunque ya a más de dos décimas del nipón.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Motegi

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 13 1'55.676 149.413 220 2 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 10 +0.033 1'55.709 0.033 149.371 225 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 14 +0.233 1'55.909 0.200 149.113 225 4 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 14 +0.235 1'55.911 0.002 149.110 224 5 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 13 +0.456 1'56.132 0.221 148.827 223 6 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 13 +0.457 1'56.133 0.001 148.825 220 7 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 13 +0.531 1'56.207 0.074 148.731 224 8 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 9 +0.589 1'56.265 0.058 148.656 221 9 S. Ogden CIP 19 KTM 14 +0.683 1'56.359 0.094 148.536 223 10 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 14 +0.793 1'56.469 0.110 148.396 223

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 326 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 16 /3 25 /1 20 /2 - 25 /1 25 /1 25 /1 20 /2 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 199 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 13 /4 20 /2 - 25 /1 20 /2 20 /2 - 25 /1 3 Á. Carpe KTM 191 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 10 /6 - 5 /11 20 /2 13 /4 - 16 /3 16 /3 4 B. Uriarte KTM 187 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 20 /2 10 /6 25 /1 - 11 /5 16 /3 20 /2 13 /4 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 146 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 9 /7 16 /3 13 /4 - 16 /3 7 /9 8 /8 - 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 120 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 6 /10 13 /4 - 16 /3 8 /8 11 /5 4 /12 2 /14 7 H. Danish MT Helmets - MSI 105 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 - 25 /1 9 /7 4 /12 - 4 /12 4 /12 7 /9 4 /12 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 105 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 11 /5 - 8 /8 7 /9 - - 3 /13 5 /11 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 96 - - 8 /8 - 20 /2 4 /12 4 /12 1 /15 5 /11 2 /14 16 /3 6 /10 5 /11 13 /4 2 /14 10 /6 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 81 - 10 11 /5 2 /14 - 1 /15 - 11 /5 - 5 /11 11 /5 9 /7 - 10 /6 - 11 /5 11 A. Cruces CIP 79 4 /12 4 9 /7 - 10 /6 5 /11 - 10 /6 4 /12 - - - 10 /6 8 /8 9 /7 6 /10 12 G. Pini Leopard Racing 70 - 11 25 /1 - 11 /5 - 1 /15 - - - 1 /15 3 /13 7 /9 - 11 /5 - 13 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 70 6 /10 8 - 5 /11 - 8 /8 - 7 /9 - 6 /10 - 4 /12 9 /7 6 /10 10 /6 1 /15 14 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 67 3 /13 5 - 3 /13 - - 7 /9 4 /12 8 /8 8 /8 2 /14 10 /6 3 /13 9 /7 5 /11 - 15 J. Esteban LEVELUP - MTA 66 8 /8 - - 7 /9 13 /4 2 /14 11 /5 3 /13 - 4 /12 - 11 /5 - - - 7 /9 16 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 65 2 /14 2 6 /10 - 8 /8 7 /9 10 /6 - - 1 /15 6 /10 8 /8 2 /14 - 13 /4 - 17 A. Fernández González Leopard Racing 62 - - - - - - 13 /4 6 /10 2 /14 7 /9 10 /6 13 /4 6 /10 2 /14 - 3 /13 18 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 61 7 /9 - - 20 /2 - 16 /3 9 /7 - - - - - - - - 9 /7 19 J. Ríos Rivacold Snipers Team 49 - - 2 /14 8 /8 - - 6 /10 8 /8 - 11 /5 9 /7 5 /11 - - - - 20 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 39 - 3 - - 5 /11 3 /13 - - 1 /15 3 /13 7 /9 - - 3 /13 6 /10 8 /8 21 S. Ogden CIP 30 5 /11 - 7 /9 1 /15 - - 2 /14 5 /11 7 /9 - - - 1 /15 1 /15 1 /15 - 22 D. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 7 - - - - - - - - - - - 2 /14 - 5 /11 - - 23 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 6 - - 3 /13 - - - - - 3 /13 - - - - - - - 24 C. Buchanan Code Motorsports 5 - - - - - - - 2 /14 - - 3 /13 - - - - - 25 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 4 1 /15 - - - 3 /13 - - - - - - - - - - - 26 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 2 - 1 - - 1 /15 - - - - - - - - - - - 27 R. Moodley Code Motorsports 1 - - 1 /15 - - - - - - - - - - - - - 28 K. Singhapong Rivacold Snipers Team 1 - - - - - - - - - - - 1 /15 - - - - 29 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team - - - - - - - - - - - - - - - - 30 R. Ogiwara Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - - 31 L. Abruzzo Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - - 32 E. Gutierrez Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - -