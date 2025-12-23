Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025

Como cada año, los pilotos de Fórmula 1 jugaron al "Amigo invisible" o "Secret Santa" y en el GP de Abu Dhabi descubrieron sus reglaos, algunos más originales, otros más divertidos y también algunos indescriptibles... Mira qué recibió cada uno y quiénes fueron las ausencias en este 2025.

Alex Albon fue el primero en abrir su regalo y ya solo con el tacto descubrió que era un libro, algo que le hizo relacionarlo con un piloto veterano porque "los jóvenes ya no son gente de leer libros". Sin embargo, su cara fue muy sorprendente cuando vio que era un libro de cocina española, lo que le hizo decantarse de forma acertada por Fernando Alonso... Por su cara, todavía queda saber si realmente le gustó o no.

Fernando Alonso también recibió su regalo sorpresa y, como ya mostramos en Motorsport.com, fue una sorpresa bastante divertida por parte de Nico Hulkenberg (haz click aquí para verlo al completo).

El siguiente fue Nico Hulkenberg, quien rápidamente adivinó que era algo "textil", para acabar descubriendo que era la camiseta de la selección alemana de fútbol con su nombre y número. Al ser Adidas el patrocinador, el piloto alemán acertó su 'Secret Santa': George Russell.

Luego le llegó el turno al piloto de Mercedes, quien esperaba abrir un cuadro con una fotografía, pero lo que seguro no esperaba era que la imagen fuese de Charles Leclerc chocándole... Algo que hizo que se quedase "sin palabras".

El sobre para el piloto monegasco era muy pequeño y resultó ser un libre sobre "Cómo ser un buen marido" debido a su reciente boda, un libro en francés cortesía de Pierre Gasly, quien rápidamente adivinó que su amigo invisible era Andrea Kimi Antonelli al ver una mochila con el escudo de Italia y la marca Adidas, donde dentro había pelots, calcetines y un quit para jugar al padel.

Antonelli fue uno de los grandes triunfadores, ya que recibió un gracioso peluche con su cara y una camiseta de Michael Jordan (su jugador de baloncesto favorito) y el LECO del McLaren F1 de Ayrton Senna... Todo cortesía del campeón del mundo, Lando Norris.

El británico de McLaren recibió un póster de Albon y aseguro que "para quienes no lo sepan, Alex era mi ídolo en mis tiempos de karting. Tuve un póster enorme de él en la pared de mi habitación durante unos 10 años", junto a una pequeña guía sobre Tailandia.

Luego llegó el turno de un Carlos Sainz que abrió sus regalos con emoción y exclamó un "me encanta esto" al ver dos muñequeras y una diadema con la bandera de España, junto a un peine para al instante peinarse el tupé: "Esto era muy necesario", dijo entre risas. Cuando descubrió que había sido un regalo de Isack Hadjar, añadió: "buen chico".



Otro momento divertido llegó con el regalo de Lance Stroll, ya que Carlos Sainz le mandó un claro mensaje al enviarle un Gel After Sun, una gorra y una especie de pala de pádel como parte de un "Kit de Iniciación" para aprender a jugar a pádel.

Para ver todos los regalos, haz click aquí para ver el vídeo completo... Eso sí, no esperes ver ni a Max Verstappen ni a Lewis Hamilton, ya que decidieron no participar.