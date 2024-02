Stroll tiene "algunas ideas" para tratar de alcanzar a Alonso en F1

Lance Stroll tuvo un comienzo de temporada difícil en 2023, tras lesionarse en un accidente haciendo ciclismo y tener que perderse el test de Bahrein. Pasó gran parte del año tratando de mantener el tipo frente a Alonso, que tuvo un comienzo de campaña fulgurante, consiguiendo una racha de varios podios.

El canadiense también tuvo algunos problemas de fiabilidad que le afectaron en las carreras, y que también le costaron un valioso tiempo en pista en los entrenamientos. Sin embargo, reconoce que, en general, Fernando Alonso fue el piloto más rápido durante el resto de la temporada.

"Algo más de velocidad, seguro", dijo Stroll cuando se le preguntó qué le faltaba con respecto al español. "Fernando era más rápido. Así que tengo algunas ideas sobre dónde trabajar, algunas cosas que quiero mejorar, sin duda, en ese sentido".

"Y también, no me gusta usar la palabra 'suerte', pero creo que tuvimos mucha mala suerte el año pasado y que eso hizo que las cosas fueran más difíciles. Cuando luchábamos por buenas posiciones en 2023, hubo muchas carreras en las que tuvimos problemas técnicos. Las cosas no salieron como queríamos. Así que queremos mejorar lo del año pasado".

Stroll comentó también que ha estado analizando todas las áreas mientras intenta mejorar su estado de forma. "Se trata de reflexionar sobre cosas normales al respecto de qué quiero del coche. Cómo siento que puedo ser mejor piloto, en qué áreas puedo mejorar. Ese tipo de cosas", comentó.

"Y también sobre volver [a estar] físicamente un poco más fuerte, y pensar en algunas de las carreras en las que sentí que podría haberlo sido. Ese tipo de cosas, lo normal. Y luego, cada año es un año nuevo. Así que esta temporada aprendo, evoluciono, pienso en lo que puedo hacer mejor, en cómo puedo ser mejor".

"Pero también afronto el año y veo qué pasa. Cada campaña es muy diferente en la Fórmula 1. Depende mucho de cómo esté el coche, de muchos factores. Pero me gustaría que lucháramos por grandes resultados este año, que sumáramos muchos puntos, que lucháramos por podios. Y una victoria estaría bien", siguió.

Por último, Stroll detalló que le gusta lo que ha visto del nuevo coche de Aston Martin para la temporada 2024 hasta ahora, y cree que el equipo de Silverstone ha sido capaz de abordar las debilidades del anterior monoplaza.

"Estoy muy emocionado con el coche de 2024. Estamos intentando mejorar el monoplaza del año pasado. Tuvimos un coche fuerte, sin duda, para empezar la temporada. Salimos muy fuertes. Algunas debilidades en el coche, en ciertas pistas, [quedaron] expuestas, y sufrimos mucho más como equipo".

"Este año, toda la fábrica ha estado trabajando muy, muy duro en [construir sobre el] año pasado, en la mejora de algunas de las debilidades y en construir sobre los puntos fuertes del coche de 2023", finalizó el americano.