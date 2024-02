Alonso, sobre el nuevo Aston: "Tengo confianza, hemos dado un buen paso adelante"

Aston Martin ha presentado el AMR24, su nuevo monoplaza para la temporada 2024 de F1, y el equipo mostró un fuerte optimismo de cara a este curso. En su encuentro con los medios, el director técnico Dan Fallows declaró que Red Bull Racing es batible y que ese es el objetivo de Aston, y aunque Alonso fue más comedido, también fue positivo.

Cuando le preguntaron a Fernando Alonso por las palabras de Fallows, declaró: "¡Es bueno que diga eso! Me hace sonreír. No he hablado con Dan desde hace unas semanas. Pero sí, creo que tenemos que ser optimistas en esta parte de la temporada".

Sin embargo, señaló cómo acabó el curso anterior, y ve todo muy igualado en la parte delantera de la parrilla: "Creo que también lo vimos el año pasado, Ferrari terminó muy fuerte y logró varias poles en la última parte del año. McLaren también dio un gran paso adelante durante la temporada y se acercó a Red Bull en algunas carreras. Así que sí, vamos a ver qué pasa, creo que primero tenemos que estar regularmente en los puntos, luchando por podios, o aspirar a podios, como hicimos el año pasado. Y luego, si estamos en esa posición, será precioso lograr la primera victoria de verde, para Aston Martin, y ojalá yo pueda estar al volante ese momento".

Tan igualado, que pronostica hasta cinco escuderías separadas por apenas 0.2 o 0.3 segundos: "Tenemos que ir paso a paso, va a estar muy apretado. Apuesto que habrá cuatro o cinco equipos en dos o tres décimas de segundo este año. Así que eso... eso te pondrá en dos décimas de segundo luchando por podios o luchando fuera del top 10. Así que tenemos que estar muy centrados en eso".

Alonso y Aston Martin brillaron sobre todo en la primera parte de la temporada 2023, pero luego el conjunto británico se quedó atascado en la batalla de desarrollo. Cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en que eso no se repetiría en 2024, el español contestó: "Tengo confianza. Si no, quizá no habría podido dormir en los dos últimos meses. Pero creo que hicimos muchos experimentos y muchos cambios de un lado a otro para entender los problemas y la dirección y los caminos que tenemos que seguir este año en el coche. Creo que entendimos un montón de cosas, como he dicho, el coche de este año tenemos la intención de mejorar algunas de esas debilidades que vimos en términos de desarrollo del coche el año pasado que tal vez nos metimos en la dirección equivocada un par de veces, y lo entendimos un poco demasiado tarde. Pero sí, esperamos tener ese conocimiento, esas dificultades del año pasado fueron lecciones que tomamos para el coche 2024. Y ya veremos el resultado".

"Creo que hemos dado un buen paso adelante este invierno, tal vez no tan grande como el año pasado, porque el año pasado la base del coche anterior era muy pobre. Y este año, la base del año pasado ya era muy fuerte. Creo que mi única preocupación... pero no es preocupación... lo único que sé es que va a estar muy ajustado. Por lo tanto, incluso si damos un muy buen paso adelante, sabemos que los otros equipos, durante el invierno, dan también un buen paso adelante. Y vimos en Abu Dhabi que había como seis décimas entre la pole position y el 18º. Así que cuando mejoras un par de décimas, eso puede cambiar tu vida. Y puede cambiar la lucha por el podio o estar en la Q2 o fuera de los 10 primeros en las primeras carreras. Y quizás sólo con una pequeña actualización que lleves a la próxima carrera saltes de Q2 al podio. Así que creo que va a ser una temporada muy interesante, y una temporada muy exigente fuera de la pista, tratando de instalar actualizaciones para marcar la diferencia".

Aunque hasta que no haga el shakedown y sobre todo hasta los test de pretemporada en Bahrein la próxima semana no se podrá subir al coche y ver en la vida real cómo es más allá del simulador, Alonso detalló lo que espera ver en su nuevo monoplaza para luchar por podios y victorias.

"Del coche, básicamente me encantaría tener un poco más de carga aerodinámica, especialmente en las curvas de alta velocidad. Probablemente ese fue un punto débil el año pasado, que creo que hemos tratado de mejorar en el coche de este año. La velocidad punta no era la mejor el año pasado, siempre estábamos sufriendo en las rectas. Y estábamos en la parte inferior de la tabla de registros de velocidad punta siempre. Así que intentamos ser un poco más eficientes este año, un poco más rápidos en las rectas. Por tanto, hay un par de puntos que me encantaría ver en el coche cuando lleguemos a Bahrein, a los test de invierno, que probablemente nos ayudarán los domingos en los fines de semana de carrera", sentenció.

