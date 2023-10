Aston Martin F1 se culpa de los problemas de Stroll por la fiabilidad

La mayoría de los pilotos dieron entre 23 y 26 vueltas durante la primera y única de entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, pero Lance Stroll tan solo pudo completar cinco giros, mientras que Fernando Alonso tuvo un rodaje limitado por problemas en los frenos.

Eso resultará muy costoso a un equipo Aston Martin que está intentando verificar si la actualización en su suelo y en la carrocería es buena, además de que el formato al sprint del fin de semana hace que pasen directamente a la clasificación. Sobre la falta de fiabilidad en la práctica, Mike Krack dijo: "Salimos a probar el coche y tuvimos un pequeño contratiempo de sobrecalentamiento en la parte delantera izquierda de ambos monoplazas".

Conoce más sobre las mejoras de Aston Martin en la Fórmula 1: Fórmula 1 Aston Martin F1 revela sus cuatro esperadas mejoras para Austin

"Tuvimos que entrar [en boxes] porque vimos que teníamos un incendio en las [cámaras] onboard", explicó el máximo responsable del conjunto de Silverstone, quien aclaró que no estaba relacionado con los nuevos componentes en el AMR23. Tras una investigación, descubrieron que los daños en el vehículo del canadiense eran más graves de lo esperado y no regresaron a la pista, aunque no fue así con el español.

No obstante, el luxemburgués instó a su equipo a hacerlo mejor, sobre todo porque las interrupciones perjudicarán más a Lance Stroll en su intento de recuperar la confianza en el coche después de varios malos resultados. Mike Krack también citó la FP1 en Zandvoort y la segunda sesión de libres en Monza, en donde el piloto fue incapaz de completar una vuelta debido a fallos mecánicos.

En su defensa, dijo: "No hemos sido capaces de propocionar un coche fiable para hacer las sesiones de entrenamientos que [Lance Stroll] debe hacer, ¿qué quieres? Tenemos que mejorar en eso. También había momentos en los que Lance se decía a sí mismo que tenía que hacerlo mejor".

"No obstante, en general, mientras no podamos ofrecer un monoplaza consistente con el que podamos empezar a aprender lo que tiene [con las mejoras en Austin], sinceramente, ¿cómo va a ir a la clasificación ahora sin haber hecho ninguna prueba adecuada?", comentó. "Debemos tener en cuenta todas esas cosas, hemos de hacerlo mejor que eso".

