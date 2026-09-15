Tan solo una vez antes, en 70 años de historia del Mundial de F1, una carrera se quedó sin celebrar cuando todo el mundo ya estaba en el circuito. La diferencia es que en aquel GP de Bélgica de 1985 los coches sí llegaron a rodar en pista, y de hecho se celebró la clasificación antes de que la carrera se cancelara el sábado 1 de junio por la tarde y se celebrara meses después, el 15 de septiembre.

La razón de aplazamiento fue un gol en propia puerta de los gestores de Spa-Francorchamps. El circuito fue reasfaltado tan tarde que, una vez que los coches rodaron sobre él, rápidamente se rompió. Algo más de tres meses después, todos volvieron para un segundo intento, y el fin de semana se celebró sin dramas.

Después de 13 años fuera del calendario, el GP de Bélgica había regresado a un Spa más corto y reasfaltado en 1983, y después de una cita en Zolder, la carrera se programó en las Ardenas para el 2 de junio de 1985.

Todo el mundo quedó impresionado por el circuito en 1983, y, más allá de algunos baches en la chicane Bus Stop, no hubo quejas. Y aun así, antes de volver en 1985, los organizadores tomaron la decisión de reasfaltar el trazado con un material que, en teoría, ofrecería más agarre en mojado.

La compañía belga Hydrocar llegó con una mezcla especial llamada SAMI (membrana intermedia que absorbe el estrés, por sus siglas en inglés), que tenía más contenido de goma.

La FISA, el ente regulador de la época, era consciente de que la nueva superficie necesita tiempo para consolidar, y la normativa de 1984 contenía una apartado por el que no se podían realizar obras 60 días antes de un evento.

De hecho, los organizadores pidieron reasfaltar Spa en octubre de 1984, y se les dijo que sin problemas, siempre y cuando se respetasen los 60 días de margen. Sin embargo, se tuvo que afrontar algo de burocracia local antes de empezar a trabajar, y luego un invierno particularmente duro, con nieve en la pista hasta el 1 de mayo, causó más retrasaos.

El trabajo, por tanto, continuó en mayo, con el tiempo justo para el Gran Premio. Cuando se canceló una sesión de test previa a la carrera, los organizadores lo hicieron justificando "modificaciones" del trazado, pero la FISA no se dio cuenta de que era una excusa por el reasfaltado. Finalmente, se acabaron las obras solo 10 días antes del inicio del GP de Bélgica, que tenía que producirse el viernes 31 de mayo.

Derek Ongaro, inspector de circuitos de la FISA, no supo nada hasta llegar antes del fin de semana de competición. Si hubiera llovido, quizás los organizadores habrían salido airosos y habrían recibido elogios por su nueva superficie. Pero ocurrió todo lo contrario gracias al fin de semana soleado. Esto, unido a los F1 turbo de 1985 (los más potentes hasta la fecha, sobre todo en clasificación), hizo que las ruedas exigieran de más al asfalto.

Las fotos de una jornada atípica e histórica de la Fórmula 1 en Spa

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Los tiempos de la primera sesión fueron impresionantes, incluso a pesar de dos años de ausencia de la F1 en Spa. Michele Alboreto lideró la tabla, superando la pole de Alain Prost de 1983 por... ¡ocho segundos!

Las altas temperaturas y el calor terminaron por dañar el asfalto, y al final del viernes, quedó claro que había un problema, sobre todo en tres curvas de la "nueva" sección que unían carreteras públicas.

La carrera anterior de julio en Dallas, donde la superficie se rompió y muchos pilotos sufrieron accidentes estaba en la mente de todos. Todo esto supuso un quebradero de cabeza para Bernie Ecclestone, que entonces aún dirigía el equipo Brabham. Bélgica era una de "sus" carreras, era el promotor, aunque nuera responsable del circuito ni de la decisión de reasfaltarlo.

Se realizaron tareas de reparación urgente durante la noche, y también se tocaron las curvas que no habían mostrado signos de daños. Después de 25 minutos de libres del sábado, el circuito quedó en silencio, ya que todo el mundo se dio cuenta de que no tenía sentido correr. Y comenzaron las reuniones.

En cierto momento se sugirió cancelar la actividad del sábado, incluyendo la de la F3000, y luego saltarse el Warm up y celebrar directamente a la carrera de F1 el domingo por la tarde.

Luego, inesperadamente, a las 16:60 alguien dejó a la carrera de apoyo de Renault Alpine salir a rodar. Después de eso, algunos pilotos de F1 fueron a inspeccionar la pista en una furgoneta. A las 17.50, a los aficionados se les dijo que el domingo todo se celebraría según lo previsto. Pero, a puerta cerrada, seguían las reuniones.

"Alguien tiene que tener los cojones de tomar la decisión, sí o no", dijo Jackie Stewart a Autosport. "Y debe ser alguien de la FISA. No puedes poner a los pilotos a decidir. Pero todo esto es desesperante, ¿verdad?".

Mientras tanto, la carrera de F3000, programada para el sábado por la tarde, no comenzó a tiempo. Los competidores tenían poca información sobre lo que estaba sucediendo hasta que Ecclestone apareció en su paddock y reunió a los jefes de equipo. Les dijo que quería que corrieran el domingo. Se celebraría después del Gran Premio, o si este no se disputaba, sería el evento principal.

Había una promesa de cobertura por televisión, por lo que los equipos aceptaron esperar. En lugar de regresar a casa el sábado por la noche, tuvieron que quedarse otra noche.

Arriba, en el paddock de F1, continuaron las reuniones, con Niki Lauda representando a los pilotos. Finalmente, alrededor de las 19:30, los jefes de equipo salieron y dijeron que no habría carrera de F1. Poco después, hubo una declaración oficial de los comisarios de carrera de FISA, asegurando que la pista era "inadecuada para los coches de F1" y que, por lo tanto, la carrera se pospondría "por razones de seguridad".

Aquella fue una gran decisión. A lo largo de los años, la categoría había pasado por todo tipo de dramas relacionados con la seguridad y la política, a veces juntos el mismo fin de semana, y, sin embargo, al final, los pilotos siempre habían salido a correr.

El domingo, la F3000 fue el espectáculo principal para los espectadores que se habían quedado. En teoría, el evento fue en ese momento el "GP de Bélgica".

El presidente de FISA, Jean-Marie Balestre, no estuvo en Spa, pero se mantuvo en contacto por teléfono. Citó a los organizadores a una reunión ejecutiva de la FISA en París el 24 de junio "para explicar la grave falta cometida", y señaló que serían "responsables de sanciones muy severas".

Al final, esas se quedaron en una multa de 10.000 dólares para la ASN belga "por el prejuicio causado al Mundial de F1", junto a la condición de que los organizadores depositaran un fondo de 100.000 dólares a la FISA, el cual sería devuelto si se celebraba el evento otro fin de semana.

Mientras tanto, Ecclestone tuvo que encontrar una fecha alternativa. En ese momento, el calendario de la F1 era muy cambiante: las carreras en Roma y Nueva York estaban programadas en 1985, y luego se cancelaron, y un GP de Europa en Brands Hatch se añadió a finales de año.

Finalmente, eligió el 15 de septiembre, una semana después de Monza y una semana antes de Brands Hatch. Los equipos estaban cabreados porque con Spa de regreso se enfrentarían a cinco carreras en seis fines de semana: un doblete, un descanso y un triplete.

Pero el evento de Brands Hatch se atrasó para crear algo de espacio extra. Para septiembre, la pista había sido reasfaltada. Antes del regreso de la F1, la cita del GP de motos se llevó a cabo el 7 de julio, y la carrera del WEC de 1000 kms, que lamentablemente protagonizó la muerte de Stefan Bellof, tuvo lugar el 1 de septiembre.

El fin de semana de F1 transcurrió sin dramas, y ​​un domingo lluvioso vio la segunda victoria de Ayrton Senna en su carrera en la categoría.