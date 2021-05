Sainz ya apunta a su próximo podio en Fórmula 1

Después de no haber podido hacer su último intento en la clasificación del Gran Premio de Mónaco por el accidente de Charles Leclerc, el abandono de su compañero antes de empezar la carrera por la rotura de un palier le dejó tercero en parrilla y con una responsabilidad extra.

Tras la retirada de Valtteri Bottas, Sainz intentó acercarse a Max Verstappen en las últimas vueltas, pero el holandés tenía más ritmo y finalmente se llevó el triunfo.

Pese al sólido fin de semana protagonizado junto a Leclerc, Sainz es consciente de que el Ferrari todavía no está al nivel de Mercedes y Red Bull, por lo que tendrán que esperar a ir a circuitos con las características de Mónaco para volver a plantarles cara.

"No significa que vayamos a luchar por la pole o el podio con Mercedes y Red Bull", comentó Sainz. "Creo que todavía nos llevan ventaja. Por eso este fin de semana también es un poco difícil de digerir porque no sabes cuándo llegará la próxima oportunidad, pero tenemos que estar orgullosos del paso adelante que hemos dado y de lo competitivo que ha sido el coche este fin de semana".

"No es fácil ser rápido en Mónaco y el hecho de que Charles y yo hayamos sido tan rápidos se debe también al buen rendimiento del equipo y a cómo ha funcionado todo este fin de semana".

El piloto de 26 años hizo historia en Mónaco tras subirse al podio del GP de Mónaco de Fórmula 1 en su quinta carrera con la Scuderia, convirtiéndose en 58º piloto que entra en un top 3 vestido de rojo. Sainz ya apunta al próximo.

"Creo que es una respuesta bastante sencilla: basta con mirar las características del circuito de Mónaco y luego tratar de ver cuál es el más parecido a éste. No encontrarás muchos y ni siquiera esos circuitos en los que seguro que estás pensando son los mismos que yo", afirmó, con Hungaroring como opción en el horizonte.

El de Ferrari, después de perder varias plazas al inicio en la anterior carrera de Barcelona, sí protagonizó una buena salida en Mónaco manteniendo a raya al McLaren de Lando Norris, aunque todavía ve margen de mejora en ese área.

"Mis salidas no han sido malas. Es decir, las críticas que me hice en España y mi primera salida de este año, no es que hayan sido un desastre, es que no ha sido mi fuerte. Solía ser mi punto fuerte como piloto durante los últimos tres años, y quiero ser el que mejor arranque de la parrilla, porque es a lo que aspiro, y en realidad lo que he sido en los últimos años en la Fórmula 1", reconoció.

"Me oirás ser súper autocrítico en eso porque creo que puedo hacerlo mejor. Hoy, podría haberlo hecho mejor, la salida fue buena, pero no fue nada especial. Estoy seguro de que no será la mejor de la parrilla. Así que todavía hay que seguir aprendiendo. Hay mucho que analizar y mejorar porque en ese aspecto creo que todavía puedo hacerlo mejor, pero no es que esté destrozando mis carreras con la salida, sino que no estoy haciendo bien los primeros 100 metros", zanjó.

Las fotos del domingo histórico de Carlos Sainz en el GP de Mónaco

