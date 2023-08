Historia de la falsa hora de la muerte de Enzo Ferrari... que decidió él

Enzo Ferrari, fundador de Ferrari, falleció el 14 de agosto de 1988, pero su muerte no se conoció hasta el día 15 y no se publicó en los medios hasta el día 16. ¿Por qué? Porque antes de morir lo había decidido él mismo, como te puede contar Motorsport.com.

En el registro y en la historia se habla de que Enzo Ferrari murió a las siete de la mañana del 14 de agosto de 1988, a los 90 años de edad, cumpliendo su deseo de alejarse del clamor, de los aplausos, de las críticas y de la atención de los periódicos en su fallecimiento. Una noticia que, por voluntad propia, sólo se iba a dar a conocer cuando terminara el funeral, el 15 de agosto.

Era domingo, muy temprano, cuando el cuerpo de Enzo Ferrari, en un ataúd de madera clara coronado por una cruz de flores blancas, salía de la casa de largo Garibaldi Undici, recorría una ciudad de Módena aún vacía y se dirigía al cementerio de San Cataldo.

Desde aquel 15 de agosto de hace ya 35 años, sus restos reposan en la tumba familiar, junto a la de su padre Alfredo. Pero cuando se anunció su chocante muerte, ya había pasado todo, ya había sido enterrado. El Drake también había planeado y estudiado el que iba a ser su último día terrenal.

Lo narran los compañeros de Motorsport.com Italia en este vídeo, y lo reveló en su día Cesare Carani, endocrinólogo que fue médico personal de Enzo Ferrari durante 14 años, que prácticamente se vio obligado a redactar un documento de la muerte de Enzo sin la hora real, porque su intención era atenerse a los deseos del gran Ferrari, que no quería tener más público que sus parientes cercanos en su funeral, y que de hecho quería ser enterrado a las seis de la mañana.

Se publicó y registró que murió a las 7 de la mañana del 14 de agosto, pero en realidad, la hora exacta de la muerte de Enzo Ferrari no fue por la mañana, sino por la tarde, a las 18:30 horas, y el doctor Carani había dispuesto que quienes tuvieran que verificar el estado real de la muerte de Enzo Ferrari pudieran anotar que había ocurrido a las 7 de la mañana, lo que permitió que el funeral tuviera lugar a las 6 de la mañana del día siguiente, 15 de agosto. Suena increíble, pero Enzo Ferrari se las había arreglado incluso para ese aspecto tan grande de su vida.

Hay que recordar que el 15 de agosto se celebra en Italia el llamado 'Ferragosto', un día festivo que deja las playas llenas y las ciudades vacías. Eso ayudó a que el plan de Enzo Ferrari saliera bien, porque no, no había calculado morir el día 14, pero el destino quiso que su entierro fuera en una jornada muy tranquila en la ciudad.

La última aparición pública de Enzo Ferrari había tenido lugar el 1 de febrero de 1988, cuando recibió un título honorífico en Física. Un par de semanas más tarde, se celebró su 90 cumpleaños. Sin ceremonia pública, sin presencia de autoridades, sólo un evento familiar, abierto a los que estaban en nómina, con 1700 personas sentadas a la mesa. Todos los empleados recibieron ahí el modelo F40 y una medalla conmemorativa, en una maravillosa celebración llena de afecto.

En las semanas siguientes, su estado empeoró, sus apariciones se volvieron esporádicas, y en junio, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la empresa, sólo pudo llevar a cabo una llamada telefónica con él, mientras su hijo Piero hacía los honores de recibir al Papa. Enzo seguía las carreras desde su cama, en casa, hasta que, el 14 de agosto, rodeado del amor de su familia y de un respetuoso silencio, puso fin a su viaje terrenal.

Cómo se vivió la muerte de Enzo Ferrari en la prensa deportiva italiana

(Por Franco Nugnes)

"Todos sabíamos que Enzo Ferrari no estaba bien, sabíamos que atravesaba un momento especialmente difícil, pero digamos que todos nos fuimos de vacaciones. Yo formaba parte de la redacción de Autosprint en aquel momento e hicimos un número doble para poder irnos unos días con nuestras respectivas familias, y no estábamos en absoluto preparados para la idea de que Enzo Ferrari dejara este mundo el 14 de agosto, el día previo a Ferragosto, que era un día que odiaba, que no soportaba en absoluto porque todo el mundo estaba en la playa, todo el mundo estaba de vacaciones, y él estaba condenado a estar solo o teniendo que condenar a algunos de sus amigos a estar con él en la comida en Fiorano"

"Pues bien, al día siguiente, que era el día de Ferragosto, Enzo murió, y Carlo Cavicchi, el director de Autosprint, llamó a los periodistas de la revista, a los que consiguió localizar en persona, porque evidentemente en aquella época no había teléfonos móviles. Estamos hablando, como todos sabemos, de 1988".

"Tocó estar de vuelta a la redacción a toda prisa, y sacamos un formato tabloide del 32 que salía prácticamente los martes con un segundo número del mismo número como suplemento del periódico que ya estaba en reparto. Obviamente eso no tenía el protagonismo que podía tener un periódico con una portada dedicada a Enzo Ferrari".

"Y esa fue la gran sorpresa del fallecimiento del Drake el mismo día del Ferragosto. Hubo una reacción inmediata realmente increíble, pero se las arregló para elegir el día que odiaba, se las arregló para despedirse de todos nosotros en el momento en que todos estábamos prácticamente con los pies en remojo y luego se las arregló para meternos en un lío. Casi una broma del destino a distancia".

"Bueno, hay que decir que el eco fue enorme. La muerte de Ferrari fue prácticamente algo que marcó un periodo extraordinario para la casa de Maranello. Fue un mito en vida y el mito se extendió incluso después de su muerte. Así que fue un pasaje extraordinario, muy importante".

"Hubo quien pensó que después de Ferrari no habría más Ferrari, y en cambio los datos, la historia, demuestra que afortunadamente no era así. Desde el punto de vista mediático todo el mundo se quedó sorprendido, los periódicos no habían salido, así que también hubo cierta reacción dentro de los periódicos, pero el impacto fue realmente muy muy fuerte".