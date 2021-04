Sainz disfruta con la mejora de Ferrari: "Será emocionante"

Tras un GP Bahrein donde terminó octavo, no ha podido comenzar mejor el fin de semana para Carlos Sainz, en su primer viernes en Italia como piloto de Ferrari.

Después de ser sexto en la FP1, igualando exactamente el mismo tiempo que el quinto clasificado (Gasly), fue cuarto en los libres 2, solo por detrás de los Mercedes y del propio Gasly. El madrileño se mostró satisfecho con la primera jornada, aunque aclaró que es habitual ver esta mejora de un circuito a otro.

"Creo que en general fue un día positivo para el equipo", resumió. "Sentimos que probablemente somos un poco más competitivos aquí que en Bahrein, así que sigue la tendencia del año pasado, cuando vimos que los coches podían ser más competitivos en Imola que en Sakhir".

Dado que el primer gran premio fue el mismo circuito que los test de pretemporada, Sainz tenía ganas de sentir cómo iba el SF21: "Por mi parte, fue un día especial porque fue la primera vez que probé el Ferrari fuera de Bahrein, y tuve una buena muestra de cómo de diferente se comporta el coche en un asfalto diferente, diferentes temperaturas... ha sido un día interesante".

El frío parece haber jugado a favor de Ferrari, y Sainz celebra contar con un monoplaza con el que puede apretar: "Desde las primeras vueltas de la FP1, no sabía qué esperar debido a las condiciones más frías y al asfalto menos abrasivo, pero vi que con el coche podía apretar más fuerte, acercarme al límite sin experimentar sobreviraje o subviraje".

"Fue un buen día, tuve un feeling positivo con el coche. Parece que con estas temperaturas podemos trabajar mucho mejor, y en este tipo de asfalto... no sé bien qué es, pero puedes sentir más agarre, y estoy disfrutando".

Aun así, Sainz admite que aún no ha ido al máximo, y espera poder hacerlo en la siguiente jornada: "Aún no he exprimido al máximo del todo porque todavía no sé dónde está el límite, pero espero poder apretar más el sábado".

"Aquí tienes la posibilidad de poder presionar más fuerte a diferencia de Bahrein. Allí había que pilotar de forma conservadora con los neumáticos, mientras que aquí, con la parte trasera estable, tienes la oportunidad de forzar más, aunque eso implica graining en la parte delantera. Esperamos poder adoptar la puesta a punto correcta para mejorar ese aspecto".

Por último, respecto a sus rivales, Sainz tiene claro que AlphaTauri estará junto a ellos, y no descarta tampoco a McLaren: "Ya vimos en Bahrein que Mercedes y Red Bull son los favoritos para pasar a la Q3, contamos con ello. AlphaTauri está en la lucha con McLaren y con nosotros. Va a ser una batalla interesante, y veremos, porque será emocionante".

