Ricciardo se sube al Red Bull de F1 en el test de Pirelli

Llegó el día que Daniel Ricciardo estaba esperando. El piloto australiano, que en este 2023 desempeña del papel de tercer piloto de Red Bull tras su salida de McLaren, pudo ponerse a los mandos del RB19, el que se ha demostrado como el mejor coche de la presente campaña.

Lo ha hecho en unos test que Pirelli está celebrando en Silverstone, aprovechando que los equipos han estado allí con motivo del pasado Gran Premio de Gran Bretaña.

La marca italiana confirmó en los últimos días que querían probar, entre otras cosas, los compuestos sin mantas térmicas que quieren utilizarse a partir de la temporada 2024, y también el carenado anti-spray que la Fórmula 1 decidió introducir tras lo ocurrido en el Gran Premio de Japón del año pasado.

Así las cosas, el australiano ha vuelto a ponerse a los mandos del monoplaza del que fuera su equipo hasta 2019. La propia escudería de las bebidas energéticas publicó en sus redes sociales las primeras fotos antes de tomar la pista.

Cabe recordar que Ricciardo no es el único piloto que está en la pista, puesto que le acompañan Nico Hulkenberg, con el Haas, Alexander Albon, con el Williams, y también Mick Schumacher, en su papel de probador de Mercedes.

De las pruebas poco ha trascendido, aunque algunos aficionados pudieron grabar que Ricciardo cometió un trompo en una de las escasas curvas lentas del trazado británico, afortunadamente sin consecuencias de ningún tipo.

Estos test se presentan como de vital importancia para el piloto de 34 años, ya que las malas actuaciones recientes de Sergio Pérez, sin clasificarse para la Q3 de forma consecutiva en los últimos cinco grandes premios, y también de Nyck de Vries, que se ha visto claramente por Yuki Tsunoda en el AlphaTauri, han reactivado los rumores sobre un posible regreso a tiempo completo como sustituto de alguno de los dos, aunque Red Bull ya confirmó que, en principio, no va a bajar al mexicano del RB19, y que Ricciardo tampoco es un candidato a ese asiento.

Sin embargo, Ricciardo sí recibió recientemente un espaldarazo de Max Verstappen al respecto de su trabajo como piloto de pruebas: "Está haciendo un buen trabajo en el simulador", explicó el líder del Mundial. "Pero ya sabes, no es algo que me sorprenda. Por supuesto, tuvo años difíciles en McLaren, pero no pierdes tu talento. Y, por supuesto, también tiene mucha experiencia. Creo que también se siente muy cómodo con nosotros en este momento. Él mismo lo dice, y que dio un pequeño paso atrás para resetearse. Al final se siente como en casa en nuestro equipo", comentó.