La F1 valorará el undercut para prohibir o no las mantas térmicas

Pirelli ha estado trabajando para crear neumáticos que no necesiten un precalentamiento, pero los equipos y la FIA están cerca de realizar una votación para seguir adelante o no con la prohibición de las mantas térmicas en 2024. Hasta ahora, el tema se ha centrado en la seguridad de las gomas, con varios pilotos cuestionándose si vale la pena el riesgo de tener más accidentes por salir a la pista con los neumáticos fríos solo para ahorrar dinero.

Sin embargo, aunque la compañía milanesa confía en la seguridad de sus productos, afirma que hay otros factores en juego que también deben tratarse con seriedad. Y el principal de ellos será si el cambio de gomas tiene o no un impacto negativo en las carreras, ya que podría limitar los adelantamientos y reducir las oportunidades de las estrategias.

El director de Pirelli en la Fórmula 1, Mario Isola, dijo que se llevarán a cabo simulaciones detalladas para averiguar cuál podría ser la influencia de no tener los neumáticos en temperatura: "La prioridad para nosotros es la seguridad ante todo, y no vamos a proporcionar ningún neumático que no sea seguro, pero el espectáculo es importante".

"Necesitamos también en ese análisis entender cuál es el impacto, no solo el calentamiento, sino en términos de nivel de degradación, el punto máximo de agarre y ese tipo de elementos", continuó el italiano. "Debemos simular, junto con la FIA y la Fórmula 1, algunas carreras y situaciones para ver cuáles son las estrategias y demás, puede que descubramos que todo el mundo se ve obligado a una parada por muchas razones".

"Cuando hablamos de estrategia, es una mezcla de factores. Es la degradación del neumático, el tiempo que pierdes en el pitlane y cómo de difícil es el adelantamiento, porque obviamente, el tráfico tiene una diferente influencia en la estrategia", explicó Isola. "Siempre debemos tener en cuenta el paquete completo, ya que no es solo la goma en sí lo que funciona en un monoplaza y un circuito".

Una de las características clave de las carreras de Fórmula 1 es el poder del undercut, que es el margen de ventaja que ofrece un neumático nuevo en comparación con uno desgastado. Si las gomas tardan más tiempo en alcanzar su máximo potencial, el undercut podría desaparecer por completo, lo que obligaría a los pilotos a ser más conservadores en sus paradas.

Mario Isola explicó que parte del trabajo que estaba realizando Pirelli consistía en calcular cuánto tardan las gomas en alcanzar esa temperatura ideal en la vuelta de salida: "Sé que los pilotos no están contentos porque se trata de un gran cambio, y tendrán que cambiar su enfoque. Sabemos que el undercut ya no funciona, así que la situación será diferente".

"Por eso, por ejemplo, durante nuestras pruebas de desarrollo, también estamos controlando los sectores de salida, sector por sector, para entender si, al principio de la carrera, cuál es la diferencia en términos de segundos por vuelta o por sector", continuó. "Estamos intentando recopilar todos los datos que podemos para suministrar información útil para tomar la decisión".

El director de Pirelli cree que no realista esperar que la introducción de neumáticos que no necesitan precalentamiento rindan exactamente igual que la goma que ya está caliente: "Si el objetivo es que queremos es que queremos tener un neumático sin manta que funcione exactamente igual que el actual, ya digo que es imposible, pero no solo para nosotros, es para cualquiera porque si sales con una goma fría, no puedes tener el mismo agarre que tienes con 70 grados".

"Quizá en Bahrein se necesita una curva porque tienes un asfalto muy agresivo, alta temperatura y un trazado que ayuda a poner energía en el neumático, pero en Mónaco hará falta más. En Spielberg se necesitará más, así que es un enfoque diferente", aseguró Mario Isola.

La decisión final sobre si Pirelli y la FIA creen o no que la prohibición de calentar los neumáticos debe someterse a votación por parte de los equipos se tomará después de unas pruebas posteriores al Gran Premio de Gran Bretaña.

