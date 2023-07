Aston Martin F1 considera 2023 un buen año, incluso sin más podios

Es innegable que Aston Martin ha sido uno de los grandes nombres de la primera mitad de año en la Fórmula 1. El equipo británico arrancó el año consiguiendo lo que muchos consideraban impensable, al dar el paso desde la parte baja de la parrilla hasta ser el segundo coche en cuanto a ritmo, por detrás del imbatible Red Bull.

En las manos de Fernando Alonso, el coche verde empezó 2023 con una espectacular racha de buenos resultados: tres terceras posiciones consecutivas en los primeros grandes premios, de Bahrein, Arabia Saudí y Australia, una cuarta plaza en Azerbaiyán, y posteriormente una P3 en Miami y una P2 en Mónaco, donde el asturiano no anduvo lejos de conseguir su ansiada 33ª victoria en el Gran Circo.

Pero tras ese vendaval de 5 podios en 6 carreras, a la escuadra de Lawrence Stroll le han sobrevenido más altibajos. Exceptuando otro podio en Canadá, donde el español fue segundo, los resultados han decaído, con la sexta plaza de Lance Stroll en Barcelona y la quinta y la séptima de Alonso en las dos últimas carreras, en el Red Bull Ring y en Silverstone.

A pesar de las mejoras que han introducido en el coche, lo cierto es que el efecto de Aston Martin se ha diluido algo dentro de la apretada zona media. En ese grupo, quienes han sacado la cabeza han sido Mercedes, con su renovado W14 desde Mónaco, o McLaren, con las actualizaciones aplicadas desde Austria que han llevado a los de Woking a sacar de su carrera de casa, el GP de Gran Bretaña de este pasado fin de semana, un podio de Lando Norris y una P4 de Oscar Piastri.

Sin embargo, esta circunstancia no preocupa del todo en el seno del equipo. Mientras Alonso trata de mantener la calma y de ver el vaso medio lleno, también ha hablado de la situación Mike Krack, el director de la escudería. Preguntado por Motorsport.com sobre qué es para él una buena temporada, el ingeniero luxemburgués ha confesado que 2023 lo es, aunque no se consigan más podios en los grandes premios restantes.

"Creo que la temporada ya es muy respetable", dijo. "Si vemos de dónde venimos, tenemos seis podios en 10 carreras. Incluso si fueran seis podios en 22, creo que será una temporada muy respetable comparada con de dónde venimos, con cuáles eran nuestros objetivos para el año, pero no nos rendiremos ahora".

Y es que Krack también prefiere mantener la calma: "Creo que no debemos desviarnos demasiado por acontecimientos puntuales. Sí, tenemos que esperar 2, 3 o 4 carreras para ver dónde estamos. Tenemos que considerar que vienen muchas carreras con características muy diferentes a las anteriores. El calendario es tal que tenemos las carreras con menos carga aerodinámica al principio, y hay más por venir en las que quizás podamos ser mejores. Son cosas que tenemos que ver en función del análisis de las tres próximas".

Además, Krack admitió las dificultades que se presentan para mantener un buen ritmo de resultados en la actual Fórmula 1: "Siempre he dicho que no se puede tener todo el tiempo [una racha de] podios. Tuvimos seis en 10 carreras. Habrá momentos en los que será un poco más difícil, y ahora hemos tenido una carrera [Silverstone] en la que claramente el sábado [en clasificación] no tuvimos el ritmo que queríamos tener. Antes de la carrera dijimos que teníamos que confiar en nuestro punto fuerte, que creo que son las paradas en boxes, las salidas, la ejecución y la estrategia. Y ha salido bastante bien. Hoy [por el domingo] podíamos confiar en todo eso. Y creo que eso nos ha permitido volver a casa con unos puntos decentes".

Sobre el balance del fin de semana, el jefe de Alonso fue claro: "El resultado es de limitación de daños, yo diría que no tuvimos el rendimiento que queríamos tener el sábado y el domingo. Y salir con más puntos que Ferrari, creo que se puede llamar así", finalizó.