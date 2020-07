Qué llevó a Red Bull a pedir revisar la no sanción a Hamilton en Austria

La confusión que se produjo entre los paneles de luces amarillas y las banderas verdes hizo que Hamilton no aminorara. Tras hablar con el piloto de Mercedes, los comisarios no consideraron correcto sancionarle.

Por la noche, la F1 sacó un vídeo en el que se veía que Hamilton había pasado claramente por delante de un panel de luces amarillas intermitentes antes de ver las banderas verdes.

El vídeo generó muchos comentarios esa noche, y ya en la mañana de la carrera Red Bull preguntó a la FIA si lo habían visto o no.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, qué había llevado a su equipo a actuar, contestó: “En redes sociales nos enseñaron que había una toma de cámara diferente, la cámara 360".

"Mostraba muy claramente que había pasado por un panel de luz amarilla y se parecía a lo de México [cuando Max Verstappen fue sancionado por ignorar las luces amarillas]".

“Entonces le pedimos a la FIA que lo revisase nuevamente. Dijeron que no habían visto esa toma anteriormente. Por alguna razón, no habían tenido acceso o no habían visto esa cámara".

"Creo que después de ver eso y revisarlo, la decisión fue muy clara para ellos".

Los comisarios aceptaron las nuevas pruebas y cambiaron de postura sobre la penalización de Hamilton, sancionándole con tres posiciones en la parrilla que le hicieron pasar del segundo al quinto lugar.

Disfruta con las mejores fotos del GP de Austria 2020 de F1