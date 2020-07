Red Bull pide revisar la no sanción a Hamilton en Austria

Lewis Hamilton tuvo que comparecer ante los comisarios del GP de Austria de Fórmula 1 2020 el sábado por la tarde, después de que no aminorase bajo banderas amarillas en el segundo intento de la Q3 y de que se saliera de los límites de pista en el primero.

Los comisarios determinaron a última hora de la tarde que se le retiraba el primer registro al británico por no respetar los límites del trazado, pero que no se le imponía sanción por las banderas amarillas. El motivo: "El piloto mencionado pasó el panel de luz verde en la curva 5. Las imágenes de vídeo confirmaron que había banderas amarillas y paneles verdes al mismo tiempo y, por tanto, señales confusas para el piloto. Teniendo eso en cuenta, los comisarios deciden no tomar más acciones".

Pero Red Bull Racing no parece conforme con las explicaciones de los comisarios y han pedido a poco más de una hora para el inicio el GP de Austria que revisen la decisión.

"Obviamente, algunas nuevas pruebas han aparecido con un ángulo de cámara diferente, así que les pedimos que echaran un vistazo. Especialmente considerando lo que pasó con Max [Verstappen] en México el año pasado. Más que nada, sólo queremos consistencia, si no, ¿qué hacemos la próxima vez que haya una bandera amarilla?".

El vídeo del incidente de Hamilton en la Q3 del GP de Austria

Un representante de Mercedes entró a declarar ante los comisarios a las 13.45 hora local. Los equipos necesitan suministrar algún elemento extra para pedir el derecho a revisar una decisión de los comisarios. Motorsport.com entiende que Red Bull ha debido enviar algunas imágenes de vídeo que ofrecen información extra.

La parrilla de salida queda en el aire hasta que haya un pronunciamiento al respecto.

Pasa las fotos y revive toda la acción de la clasificación del GP de Austria F1: