Valtteri Bottas y Lewis Hamilton lideraban la primera carrera de la temporada, pero ambos sufrieron problemas críticos en la caja de cambios, algo que Mercedes temía que les hiciera abandonar.

A ambos se les advirtió de que no se acercaran a los pianos, y se generó mucha intriga cuando Bottas recibió un mensaje por radio que decía: "Urgent Chassis Default Two One" (Urgente, Chasis Defecto Dos Uno).

Ese mensaje recordó al famoso "Multi 21" que Red Bull dio a Sebastian Vettel y Mark Webber como orden de equipo en el Gran Premio de Malasia de 2013, que el alemán ignoró provocando una gran polémica.

Cuando se le preguntó después de la carrera si se utilizaron órdenes de equipo, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo: "¡No seas paranoico! Esto no tiene nada que ver con el Multi 21".

"Nunca hemos jugado a eso, a menos que hubiera un problema en el coche, y nunca interferiríamos en una pelea en las primeras carreras de una temporada. Eran completamente libres de competir entre ellos".

"Lo que hicimos, que siempre hacemos en ambos monoplazas, es darles las mismas recomendaciones para no pisar los pianos. Y como en cierto momento no teníamos ningún rival cerca, cambiamos los motores a un mapa más bajo para proteger la unidad de potencia".

"No hubo órdenes de equipo, cero. Ni ocultas, ni sutiles, ni directas".

La única vez que Mercedes se planteó quizás intervenir fue en las etapas vueltas cuando Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por su colisión con Alex Albon.

En el muro de boxes se discutió la idea de decirle a Bottas que dejara pasar a Hamilton para que el piloto británico pudiera crear un margen que protegiera su podio, pero al final consideraron que era una situación demasiado complicada.

Wolff añadió: "Tal vez con toda la información posterior habríamos conseguido la tercera posición. Se habló, pero era muy complicado".

"Lo hicimos en Budapest hace muchos años, y casi nos gana Verstappen. La idea que yo tenía era que había que explicarle a Valtteri lo que estaba pasando, que había una penalización de cinco segundos, y luego pedirle a Lewis en la última vuelta que dejara pasar a Valtteri otra vez".

"Así que si Valtteri no podía mantener el ritmo, no podía dejarlo pasar, y si Leclerc y Norris con neumáticos nuevos se acercaban mucho, entonces obviamente Valtteri en lugar de ganar la carrera termina en cuarto lugar. Demasiada complejidad para hacer un cambio así. Demasiado riesgo".

