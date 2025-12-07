Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

La carrera del GP de Abu Dhabi 2025 de F1 fue de calma tensa, y Lando Norris hizo lo suficiente como para proclamarse campeón del mundo con la tercera plaza. Max Verstappen dominó de principio a fin, y pese a que Oscar Piastri adelantó al principio a Norris y Leclerc le amenazó, solo el holandés pudo batir a los coches Papaya, resultado insuficiente para un Verstappen que, así, acaba la temporada como piloto con más victorias, ocho frente a las siete de Norris y Piastri.

Con esto, Norris se convierte en el 35º piloto campeón del mundo de F1, mientras Verstappen es subcampeón por primera vez. Por su parte Piastri se tuvo que conformar con la tercera posición del mundial y la segunda de la carrera, después de una estrategia alternativa de salir con duros y alargar demasiado (quizás más de lo esperado) ese primer stint.

Como inesperado protagonista secundario al ser la única amenaza real para Norris, Charles Leclerc cruzó la meta cuarto, con un George Russell del que se esperaba más quinto.

Después de una milagrosa sexta posición en parrilla, Fernando Alonso hizo una gran salida para adelantar a George Russell y amenazar seriamente a Leclerc, aunque finalmente terminó en el mismo lugar en el que había salido, llevándose el premio de terminar en el top 10 del mundial de pilotos.

A dos segundos y medio de Alonso terminó Esteban Ocon, séptimo, que se aferró a esa posición batiendo a Lewis Hamilton, octavo para cerrar su lastimoso primer año con Ferrari. Completaron el top 10 y se llevaron los últimos puntos de 2025 Oliver Bearman, noveno, y Lance Stroll, que adelantó a Carlos Sainz a falta de cuatro vueltas y luego aGabriel Bortoleto a falta de dos. El madrileño era undécimo y parecía poder adelantar al brasileño en los últimos giros, pero fue luego superado por Stroll para terminar su año duodécimo.

Resultados de la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025

Resumen de la carrera de F1 en Abu Dhabi

Verstappen salió peor que los McLaren, pero se cruzó en el camino de Norris para taponarle. Piastri, pese a salir con duros, no perdió terreno, porque Russell salió mal y de hecho le pasó Alonso. El asturiano luego se lanzó a por Leclerc, con el que mantuvo un duro duelo que se llevó el de Ferrari. Y de repente, la sorpresa, Piastri fue a por Norris y le adelantó, dejando al inglés tercero, una posición que le valía para ser campeón pero que ya le dejaba sin margen de error.

Russell señalaba problemas de pedal de freno, y comenzaba a acercarse a un Alonso que no podía estar lo suficientemente cerca de Leclerc. Verstappen había dejado a Piastri a dos segundos, y a su vez Norris no tenía DRS con Piastri, como sí tenía Leclerc. En la vuelta 4, Russell pasó con DRS a Alonso, y Leclerc amenazó a Norris, pero no llegó a poder intentarlo.

Siguieron las vueltas sin que Norris se despegara de Leclerc, y McLaren pidió a Piastri subir el ritmo, mientras Hulkenberg, en la vuelta 8, era el primero en parar y quitarse los blandos. Solo una después hicieron lo propio Hamilton y Albon, los otros tres pilotos con gomas blandas.

Piastri señalaba primeros signos de graining en los neumáticos de Verstappen, y Norris logró escaparse de Leclerc, mientras Verstappen también empezaba a gestionar su ritmo. Y en la vuelta 15, antes de lo esperado, entraron Russell, Hadjar y Bearman para cambiar los neumáticos medios.

McLaren hizo el clásico teatro de simular parada, pero rápidamente sus mecánicos volvieron a entrar. En la vuelta 16, Bortoleto paró buscando un undercut a Alonso. En la siguiente lo hicieron Norris, Leclerc y Alonso, y mientras Alonso consiguió mantenerse delante de Bortoleto, Norris lo hizo delante de Russell, pero detrás de un Antonelli que, con duros, todavía no había parado. En un movimiento clave, Norris adelantó rápidamente a Antonelli y luego a Sainz, para no perder demasiado tiempo.

Luego, Norris adelantó a Stroll y Lawson, aunque el neozelandés intentó hacer trabajo de equipo y amenazó, sin éxito, con devolvérsela. Leclerc hizo la misma jugada que Norris para seguirle. El siguiente coche que se encontraría Norris sería el de Tsunoda, que ya había avisado de que trataría de ayudar a Verstappen. Al japonés le pedían darlo todo por radio, y él respondía que le dejaran, que sabía lo que tenía que hacer.

Sin embargo, y pese a que Tsunoda trató de ser duro, no le duró ni una recta, y al instante mandaron parar a Verstappen. Dirección de carrera anotó la maniobra entre Tsunoda y Norris: el japonés se había movido un par de veces y Norris le pasó por fuera de la pista para no chocar, por lo que ambos pasaron a estar bajo lupa, investigados.

Más atrás, Alonso adelantaba a Antonelli por fuera, justo por donde el italiano no se esperaba que le atacara. Dirección de carrera anunció 5 segundos a Tsunoda por hacer más de un cambio de dirección, casi al mismo tiempo que Russell le adelantaba, y se anunciaba que no habría sanción para Norris.

Siguieron pasando las vueltas mientras Piastri no entraba y Verstappen sacaba seis segundos a Norris. En la vuelta 40, Leclerc hizo su segunda parada, mientras Verstappen llegaba ya a estar detrás de Piastri, que todavía no entraba. McLaren reaccionó parando a Norris, que salió delante de Russell y Leclerc, y Verstappen adelantó a Piastri en la vuelta 41, y el australiano entró en boxes.

Salió segundo, y Leclerc adelantó a Russell para empezar de nuevo la persecución a Norris, aunque pronto se vio que el ahora campeón podía igualar su ritmo. Y así terminó la carrera por delante, con toda la emoción detrás, en la lucha entre Ocon y Hamilton por el séptimo lugar y Bortoleto y Sainz por el décimo.