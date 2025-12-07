Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Lando Norris es el campeón nº 35 de la historia de la Fórmula 1, el británico lo ha conseguido en la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo, su séptimo año en la parrilla, todos ellos como piloto de McLaren. Con su triunfo también aumenta el dominio inglés en el Gran Circo, elevando hasta 11 la cifra y siguiendo los pasos de Lewis Hamilton (7), Jackie Stewart (3), Graham Hill (2), Jim Clark (2), Mike Hawthorn, John Surtees, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill y Jenson Button.

El crecimiento de McLaren y Norris fue de la mano en los años anteriores a 2025 y, tras acabar 2024 en todo lo alto y conquistando el campeonato de constructores en la última carrera, 2025 estaba marcado en rojo en el calendario de Woking y demostraron un dominio aplastante ante sus rivales, aunque eso no evitó que la batalla por el título se alargase hasta la última carrera en Abu Dhabi.

El MCL39 fue un coche dominador, pero Norris encontró un gran rival en su compañero Oscar Piastri, así como también en Max Verstappen, que nunca se rinde y luchó contra todo y contra todos, para finalmente quedarse sin premio en favor del británico.

Con un cambio de reglamento tan importante como el de 2026 a la vuelta de la esquina, Norris empezó la temporada siendo consciente de que estaba ante una oportunidad única, que no sabría si se volvería a repetir, y no dejó pasar la oportunidad, eso sí, no sin sufrir.

El primer tramo de la temporada no fue todo lo positivo que Norris podía esperar, ya que le costó más de lo deseado encontrar el ritmo y, aunque sumó ocho podios en 10 carreras, sólo logró dos victorias, mientras su compañero Piastri ganaba cinco de ellas y abría una importante ventaja en el mundial, que aumentaba todavía más con el abandono del británico en el GP de Canadá que él mismo provocó con un accidente contra el otro coche de color papaya.

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Sin embargo, ese también fue una especia de punto de inflexión para Norris, ya que a partir de ahí empezó a cimentar su remontada y a construir su primer campeonato del mundo de Fórmula 1.

En las siguientes cuatro carreras, Norris logró tres victorias y un segundo puesto, pero un nuevo abandono en Zandvoort volvió a dar la ventaja a Piastri, que no bajaba el ritmo y se posicionaba como gran favorito con 34 puntos de ventaja.

Pero las tornas en McLaren cambiaron, Piastri empezó a encontrarse incómodo al volante del MCL39 y Norris poco a poco fue recuperando la confianza y, con ello, reduciendo su desventaja. El piloto australiano empezó a caer fuera del podio con bastante regularidad, mientras que el británico lograba varias victorias y otros tantos podios.

En el GP de México, donde Norris consiguió ganar y Piastri sólo pudo ser quinto, hubo cambio de líder en el mundial en favor del británico y, a partir de ahí, ya no soltó esa primera posición.

Aunque hubo algún que otro sobresalto, como la doble descalificación de McLaren en el GP de Las Vegas, que pasó de dejar casi descartado a Verstappen a meterlo de lleno en la pelea por el título a falta de únicamente dos grandes premios: Qatar y Abu Dhabi.

Pero Norris pudo hacer frente a la presión y pilotó con la calma de un campeón y, porque no decirlo, con calculadora en mano, sabedor de la ventaja que tenía, la cual administró a las mil maravillas en las dos carreras finales, sin grandes alardes, pero, lo más importante, sin meterse en problemas, que era lo único que necesitaba para poder cumplir el sueño de su infancia: ganar un mundial de F1 tras acabar tercero en Yas Marina y aventajar a Verstappen en solo dos puntos.

Ahora ya puede decir orgullos que es campeón, el 35 de la historia y el 11 británico. Si se le presentarán más oportunidades en el futuro no se puede saber en estos momentos, pero al menos podrá decir con contundencia y con la cabeza bien alta que no dejó pasar su primera oportunidad real, aunque por momentos hubiese dudas.

Así fue la carrera que le coronó: Fórmula 1 Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Lando Norris, McLaren Foto de: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images