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Fórmula 1

Todos los títulos, campeones y mundiales de F1 en la historia, año a año

Todos los mundiales de la historia de la Fórmula 1 por año, equipo, piloto y estadísticas de los campeones en la temporada en la que lograron el título.

Jose Carlos de Celis

Editado: 1 nov 2026, 22:25

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Desde que en 1950 nació el mundial de Fórmula 1, se han disputado 77 campeonatos del mundo, que se los han repartido entre 36 pilotos campeones en la historia la de la categoría.

Todos los mundiales de la historia de la F1: año, campeón, equipo, puntos y más

Año Piloto Equipo Carreras Victorias Podios Poles Puntos 1950 Giuseppe Farina Alfa Romeo 7 3 3 2 30 1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 8 3 5 4 31 1952 Alberto Ascari Ferrari 8 6 6 5 36 1953 Alberto Ascari Ferrari 9 5 5 6 34,5 1954 Juan Manuel Fangio

Maserati

Mercedes

2

6

2

4

2

5

1

4

42 1955 Juan Manuel Fangio Mercedes 7 4 5 3 40 1956 Juan Manuel Fangio Ferrari 8 3 5 6 40 1957 Juan Manuel Fangio Maserati 8 4 6 4 40 1958 Mike Hawthorn Ferrari 11 1 7 4 42 1959 Jack Brabham Cooper 9 2 5 1 31 1960 Jack Brabham Cooper 10 5 5 3 43 1961 Phil Hill Ferrari 8 2 6 5 34 1962 Graham Hill BRM 9 4 6 1 42 1963 Jim Clark Lotus 10 7 9 7 54 1964 John Surtees Ferrari 10 2 6 2 40 1965 Jim Clark Lotus 10 6 6 6 54 1966 Jack Brabham Brabham 9 4 5 3 42 1967 Denny Hulme Brabham 11 2 8 0 51 1968 Graham Hill Lotus 12 3 6 2 48 1969 Jackie Stewart Matra 11 6 7 2 63 1970 Jochen Rindt* Lotus 9 5 5 3 45 1971 Jackie Stewart Tyrrell 11 6 7 6 62 1972 Emerson Fittipaldi Lotus 12 5 8 3 61 1973 Jackie Stewart Tyrrell 15 5 8 3 71 1974 Emerson Fittipaldi McLaren 15 3 7 2 55 1975 Niki Lauda Ferrari 14 5 8 9 64,5 1976 James Hunt McLaren 16 6 8 8 69 1977 Niki Lauda Ferrari 17 3 10 2 72 1978 Mario Andretti Lotus 16 6 7 8 64 1979 Jody Scheckter Ferrari 15 3 6 1 51 1980 Alan Jones Williams 14 5 10 3 67 1981 Nelson Piquet Brabham 15 3 7 4 50 1982 Keke Rosberg Williams 16 1 6 1 44 1983 Nelson Piquet Brabham 15 3 8 1 59 1984 Niki Lauda McLaren 16 5 9 0 72 1985 Alain Prost McLaren 16 5 11 2 73 1986 Alain Prost McLaren 16 4 11 1 72 1987 Nelson Piquet Williams 16 3 11 4 73 1988 Ayrton Senna Williams 16 8 11 13 90 1989 Alain Prost McLaren 16 4 11 2 76 1990 Ayrton Senna McLaren 16 6 11 10 78 1991 Ayrton Senna McLaren 16 7 12 8 96 1992 Nigel Mansell Williams 16 9 12 14 108 1993 Alain Prost Williams 16 7 12 13 99 1994 Michael Schumacher Benetton 16 8 10 6 92 1995 Michael Schumacher Benetton 17 9 11 4 102 1996 Damon Hill Williams 16 8 10 9 97 1997 Jacques Villeneuve Williams 17 7 8 10 81 1998 Mika Häkkinen McLaren 16 8 11 9 100 1999 Mika Häkkinen McLaren 16 5 10 11 76 2000 Michael Schumacher Ferrari 17 9 12 9 108 2001 Michael Schumacher Ferrari 17 9 14 11 123 2002 Michael Schumacher Ferrari 17 11 17 7 144 2003 Michael Schumacher Ferrari 16 6 8 5 93 2004 Michael Schumacher Ferrari 18 13 15 8 148 2005 Fernando Alonso Renault 19 7 15 6 133 2006 Fernando Alonso Renault 18 7 14 6 134 2007 Kimi Räikkönen Ferrari 17 6 12 3 110 2008 Lewis Hamilton McLaren 18 5 10 7 98 2009 Jenson Button Brawn 17 6 9 4 95 2010 Sebastian Vettel Red Bull 19 5 10 1 256 2011 Sebastian Vettel Red Bull 19 11 17 15 392 2012 Sebastian Vettel Red Bull 20 5 10 6 281 2013 Sebastian Vettel Red Bull 19 13 16 9 396 2014 Lewis Hamilton Mercedes 19 11 16 7 384 2015 Lewis Hamilton Mercedes 19 10 17 11 381 2016 Nico Rosberg Mercedes 21 9 16 8 385 2017 Lewis Hamilton Mercedes 20 9 13 11 363 2018 Lewis Hamilton Mercedes 21 11 17 11 408 2019 Lewis Hamilton Mercedes 21 10 16 5 381 2020 Lewis Hamilton Mercedes 17 11 14 10 347 2021 Max Verstappen Red Bull 22 10 18 10 394,5 2022 Max Verstappen Red Bull 22 15 17 7 454 2023 Max Verstappen Red Bull 22 19 21 12 575 2024 Max Verstappen Red Bull 24 9 14 8 437 2025 Lando Norris McLaren 24 7 18 7 423 2026** Kimi Antonelli Mercedes 19 9 15 7 365

** Jochen Rindt murió durante una sesión de entrenamientos antes de la décima carrera de la temporada 1970, el GP de Italia.*

**El mundial 2026 aún no ha acabado, las estadísticas son hasta la última carrera disputada, quedan dos más

Giuseppe Farina se convirtió en el primer campeón en la temporada inaugural del Mundial de Fórmula 1 con Alfa Romeo.

Michael Schumacher logró igualar primero y batir después el récord de Juan Manuel Fangio y elevar la suma a siete mundiales, pero años más tarde Lewis Hamilton logró empatar los números del alemán. Verstappen destronara al último rey con su primer mundial y luego ganó tres más, antes de que Lando Norris conquistase el título de 2025 y acabase con su racha ganadora. Ahora Antonelli ha sido el último en sumarse a la lista.

En cuanto a equipos, la Scuderia Ferrari es el más exitoso: los de Maranello permitieron a sus pilotos ganar 15 mundiales y lograron como constructores 16 coronas.

McLaren suma 13 títulos de pilotos y 10 de constructores, mientras que Mercedes acumula ahora ocho de pilotos y va camino de diez de constructores. En los últimos años, Red Bull igualó los 7 mundiales de pilotos de la legendaria escudería Williams, mientras que a nivel de constructores los de Grove siguen todavía superan a los austriacos (9-6).

Gran Bretaña es la nacionalidad con más coronas de Fórmula 1, 21 tras el título de 2025 de Norris. Italia rompe una racha de 73 años sin mundial.

Repasa en fotos todos los mundiales de la historia de la F1 con el campeón y sus estadísticas

(Pasa las fotos para recordar cada campeonato. Si das al play, se irán pasando una a una y podrás leer las estadísticas e historia de esa temporada)

Carreras 7 Victorias 3 Podios 3 Poles 2 Vueltas rápidas 3 Puntos 30

Carreras 8 Victorias 3 Podios 5 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 31

Carreras 8 Victorias 6 Podios 6 Poles 5 Vueltas rápidas 6 Puntos 36

Carreras 9 Victorias 5 Podios 5 Poles 6 Vueltas rápidas 4 Puntos 34,5

Carreras 9 Victorias 6 Podios 7 Poles 5 Vueltas rápidas 3 Puntos 42

Después de la tercera ronda en Spa-Francorchamps, Fangio, que empezó el campeonato con Marserati, decidió pasarse a Mercedes Benz, fabricante que intentaba revivir la era de las Silver Arrows que brilló a mediados de la década de los 30 bajo mandato de Alfred Neubauer.

Carreras 7 Victorias 4 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 3 Puntos 40

Al final de la temporada, Mercedes-Benz se retiró de todas sus actividades en el mundo del automovilismo debido a la tragedia de Le Mans ocurrida el 11 de junio de 1955.

El fabricante alemán volvió a la F1 en 1994 como proveedor de motores, y no volvió a ser equipo oficial hasta 2010. p>

Carreras 8 Victorias 3 Podios 5 Poles 6 Vueltas rápidas 4 Puntos 30

Carreras 8 Victorias 4 Podios 6 Poles 4 Vueltas rápidas 2 Puntos 40

Carreras 11 Victorias 1 Podios 7 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 42

Carreras 9 Victorias 2 Podios 5 Poles 1 Vueltas rápidas 1 Puntos 31

Carreras 10 Victorias 5 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 3 Puntos 43

Carreras 8 Victorias 2 Podios 6 Poles 5 Vueltas rápidas 2 Puntos 34

Carreras 9 Victorias 4 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 3 Puntos 42

Carreras 10 Victorias 7 Podios 9 Poles 7 Vueltas rápidas 6 Puntos 54

Carreras 10 Victorias 2 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 2 Puntos 40

Tras llevarse el título en el mundial de automovilismo en las categorías de 350cc y 500cc con MV Agusta entre las temporadas 1958 y1960, Sutrees quería encontrar nuevos retos.

Probó suerte en la Fórmula 1 en 1960, acabando segundo en su debut en el GP de Gran Bretaña con Lotus.

Lo más destacado de su carrera en la F1 llegó en 1964, cuando ganó el título con Ferrari. p>

Hasta ahora, no hay ningún otro piloto que pueda igualar el hito de lograr mundiales en motociclismo y Fórmula 1. p>

Carreras 10 Victorias 6 Podios 6 Poles 6 Vueltas rápidas 6 Puntos 54

Carreras 9 Victorias 4 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 42

Carreras 11 Victorias 2 Podios 8 Poles 0 Vueltas rápidas 2 Puntos 51

Carreras 12 Victorias 3 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 0 Puntos 48

Carreras 11 Victorias 6 Podios 7 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 63

Carreras 9* Victorias 5 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 41

Jochen Rindt tuvo un accidente fatal en la curva Parabólica cuando probó el Lotus 72 sin alerones durante la sesión de entrenamientos del GP de Italia. p>

Al tener una ventaja de 20 puntos sobre su rival más cercano, Jackie Stewart, el jefe de Lotus, Collin Chapman, eligió al joven piloto brasileño Emerson Fitipaldi como sustituto del austriaco.

Con la difícil tarea de impedir que el rival de Rindt le adelantara en puntos, Fittipaldi ganó la última carrera, en Watkins Glen. p>

La victoria dio el título a Rindt, que es el único campeón del mundo de Fórmula 1 a título póstumo.

Carreras 11 Victorias 6 Podios 7 Poles 6 Vueltas rápidas 3 Puntos 62

Carreras 12 Victorias 5 Podios 8 Poles 3 Vueltas rápidas 0 Puntos 61

Carreras 15 Victorias 5 Podios 8 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 71

Carreras 15 Victorias 3 Podios 7 Poles 2 Vueltas rápidas 0 Puntos 55

Carreras 14 Victorias 5 Podios 8 Poles 9 Vueltas rápidas 2 Puntos 64,5

Carreras 16 Victorias 6 Podios 8 Poles 8 Vueltas rápidas 2 Puntos 69

Si has visto la película Rush, sabrás cómo fue esta temporada. p>

Sí. La película planteó la rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda, que tuvo lugar durante la temporada 1976. P>

Los puntos de ventaja que logró Lauda en la primera mitad de la temporada se perdieron después de un terrible accidente en Nurburgring que casi le cuesta la vida. p>

Al decidir no disputar la última carrera en el circuito de Fuji, Japón, por la inseguridad que daba la lluvia, Lauda perdió el mundial con una diferencia de un punto respecto a Hunt, que acabó la carrera en tercer lugar. p>

Carreras 17 Victorias 3 Podios 10 Poles 2 Vueltas rápidas 3 Puntos 72

Carreras 16 Victorias 6 Podios 7 Poles 8 Vueltas rápidas 3 Puntos 64

Carreras 15 Victorias 3 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 0 Puntos 51

Carreras 14 Victorias 5 Podios 10 Poles 3 Vueltas rápidas 5 Puntos 67

Carreras 15 Victorias 3 Podios 7 Poles 4 Vueltas rápidas 1 Puntos 50

Carreras 16 Victorias 1 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 0 Puntos 44

Una de las temporadas más "oscuras" en la historia de Fórmula 1. p>

Conflictos entre compañeros de equipo, boicots, incidentes y guerras políticas entre la FISA y la FOCA.

Varios equipos que defendieron la FOCA (Asociación de Constructores de Fórmula 1) boicotearon el GP de San Marino, lo que dio como resultado que solo 14 coches participaran en la prueba. p>

La carrera en sí vivió un conflicto entre dos pilotos de Ferrari, Gilles Villeneuve y Didier Pironi. p>

Villeneuve tuvo un accidente fatal en la clasificación del GP de Bélgica en Zolder después de estrellarse contra la parte trasera del coche de Jochen Mass y salir arrojado por los aires. p>

La tragedia no acabó allí: el joven piloto italiano, Ricardo Paletti, también perdió la vida después de chocarse contra el monoplaza de Pironi que se quedó parado al inicio del GP de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve (anteriormente llamado Notre Dame) p>

Al llegar a Alemania con una ventaja de 9 puntos, Pironi tuvo un terrible accidente en Hockenheimring que le dañó la pierna y le obligó a terminar su carrera en la Fórmula 1. p>

Con el conflicto experimentado por Ferrari, los problemas técnicos experimentados por Renault, Keke Rosberg y Williams lo utilizaron para ganar el título de piloto en la temporada de 1982 con una ventaja de 5 puntos sobre Pironi. p>

Este título también es el último para el motor DFV de Cosworth, que ha dominado la Fórmula 1 desde 1968. p>

Carreras 15 Victorias 3 Podios 8 Poles 1 Vueltas rápidas 4 Puntos 59

Carreras 16 Victorias 5 Podios 9 Poles 0 Vueltas rápidas 5 Puntos 72

Carreras 16 Victorias 5 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 73

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 1 Vueltas rápidas 2 Puntos 72

Carreras 16 Victorias 3 Podios 11 Poles 4 Vueltas rápidas 4 Puntos 73

Carreras 16 Victorias 8 Podios 11 Poles 13 Vueltas rápidas 3 Puntos 90

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 76

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 76

Carreras 16 Victorias 7 Podios 12 Poles 8 Vueltas rápidas 2 Puntos 96

Carreras 16 Victorias 9 Podios 12 Poles 14 Vueltas rápidas 8 Puntos 108

Carreras 16 Victorias 7 Podios 12 Poles 13 Vueltas rápidas 6 Puntos 99

Carreras 16 Victorias 8 Podios 10 Poles 6 Vueltas rápidas 8 Puntos 92

Después de 12 años sin incidentes fatales, la Fórmula 1 perdió a dos de sus pilotos en un mismo fin de semana.

El de Simtek-Ford, Roland Ratzenberger, sufrió un accidente mortal durante la clasificación del GP de San Marino. Por su arte, el tricampeón del mundo Ayrton Senna, que en ese año pilotaba para Williams-Renault, murió tras sufrir un accidente en la curva Tamburello cuando lideraba la carrera. P>

Carreras 17 Victorias 9 Podios 11 Poles 4 Vueltas rápidas 8 Puntos 102

Carreras 16 Victorias 8 Podios 10 Poles 9 Vueltas rápidas 5 Puntos 97

Carreras 17 Victorias 7 Podios 8 Poles 10 Vueltas rápidas 3 Puntos 81

En su segunda temporada en la Fórmula 1, Jacques Villeneuve luchó ferozmente con Michael Shumacher durante 1997. p>

En la última carrera del año, en Jerez, Schumacher, que en ese momento tenía una ventaja de un punto, chocó su coche contra el de Vilenneuve. p>

Schumacher no pudo acabar la carrera, mientras que Villeneuve acabó tercero y se aseguró el título. p>

No solo eso, la FIA también eliminó todos los puntos que Schumacher logró en esa temporada tras considerar que el incidente había sido adrede. p>

Carreras 16 Victorias 8 Podios 11 Poles 9 Vueltas rápidas 6 Puntos 100

Carreras 16 Victorias 5 Podios 10 Poles 11 Vueltas rápidas 6 Puntos 76

Carreras 17 Victorias 9 Podios 12 Poles 9 Vueltas rápidas 2 Puntos 108

Fue el primer título de Ferrari desde que Jody Scheckter se convirtiera en campeón del mundo, hace 21 años". p>

Carreras 17 Victorias 9 Podios 14 Poles 11 Vueltas rápidas 3 Puntos 123

Carreras 17 Victorias 11 Podios 17 Poles 7 Vueltas rápidas 7 Puntos 144

Carreras 16 Victorias 6 Podios 8 Poles 5 Vueltas rápidas 5 Puntos 93

Schumacher superó el récord que Juan Manuel Fangio mantuvo durante 46 años al ganar su sexto título ese año.

Carreras 18 Victorias 13 Podios 15 Poles 8 Vueltas rápidas 10 Puntos 148

Carreras 19 Victorias 7 Podios 15 Poles 6 Vueltas rápidas 2 Puntos 133

Carreras 18 Victorias 7 Podios 14 Poles 6 Vueltas rápidas 5 Puntos 134

Carreras 17 Victorias 6 Podios 12 Poles 3 Vueltas rápidas 6 Puntos 110

Raikkonen merupakan juara dunia terakhir Ferrari hingga saat ini.

Carreras 18 Victorias 5 Podios 10 Poles 7 Vueltas rápidas 1 Puntos 98

Carreras 17 Victorias 6 Podios 9 Poles 4 Vueltas rápidas 2 Puntos 95

Carreras 19 Victorias 5 Podios 10 Poles 10 Vueltas rápidas 3 Puntos 256

Carreras 19 Victorias 11 Podios 17 Poles 15 Vueltas rápidas 3 Puntos 392

Carreras 20 Victorias 5 Podios 10 Poles 6 Vueltas rápidas 6 Puntos 281

Carreras 19 Victorias 13 Podios 16 Poles 9 Vueltas rápidas 7 Puntos 397

Carreras 19 Victorias 11 Podios 16 Poles 7 Vueltas rápidas 7 Puntos 384

Mercedes logró dominar la primera temporada de la era de motores V6 motor híbridos. Además, fue también el primer título de las flechas plateadas en casi 60 años. P>

Carreras 19 Victorias 10 Podios 17 Poles 11 Vueltas rápidas 8 Puntos 381

Carreras 21 Victorias 9 Podios 16 Poles 8 Vueltas rápidas 6 Puntos 385

Carreras 20 Victorias 9 Podios 13 Poles 11 Vueltas rápidas 7 Puntos 363

Carreras 21 Victorias 11 Podios 17 Poles 11 Vueltas rápidas 3 Puntos 408

Carreras 21 Victorias 10 Podios 16 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 381

Carreras 17 Victorias 11 Podios 14 Poles 10 Puntos 347

Carreras 22 Victorias 10 Podios 18 Poles 10 Puntos 394,5

Max Verstappen acabó con el reinado de Hamilton en una temporada histórica, llena de drama, polémicas y mucha emoción. De hecho, el título no se decidió hasta literalmente la última vuelta de la última carrera, tras una decisión controvertida en el GP de Abu Dhabi.

Pese a un inicio de año dubitativo para Red Bull por la falta de fiabilidad y por el poderío de Ferrari, pronto el neerlandés y su equipo se pusieron en cabeza para completar una temporada aplastante y ganar el título cuando aún quedaban cuatro carreras.

Carreras 22 Victorias 19 Podios 21 Poles 12 Puntos

575

Carreras 24 Victorias 9 Podios 14 Poles 8 Puntos

437

Carreras 24 Victorias 7 Podios 18 Poles 7 Puntos

423

Mundial aún en disputa, estadísticas incompletas

77

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