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Fórmula 1

Todos los títulos, campeones y mundiales de F1 en la historia, año a año

Todos los mundiales de la historia de la Fórmula 1 por año, equipo, piloto y estadísticas de los campeones en la temporada en la que lograron el título.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 1 nov 2026, 22:25

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Firma de ex campeones del mundo de F1

Desde que en 1950 nació el mundial de Fórmula 1, se han disputado 77 campeonatos del mundo, que se los han repartido entre 36 pilotos campeones en la historia la de la categoría.

Todos los mundiales de la historia de la F1: año, campeón, equipo, puntos y más

Año Piloto Equipo Carreras Victorias Podios Poles Puntos 1950  Giuseppe Farina   Alfa Romeo 7 3 3 2 30 1951  Juan Manuel Fangio  Alfa Romeo 8 3 5 4 31 1952  Alberto Ascari  Ferrari 8 6 6 5 36 1953  Alberto Ascari  Ferrari 9 5 5 6 34,5 1954  Juan Manuel Fangio

 Maserati

 Mercedes

2
6

2

4

2

5

1

4

42 1955  Juan Manuel Fangio  Mercedes 7 4 5 3 40 1956  Juan Manuel Fangio  Ferrari 8 3 5 6 40 1957  Juan Manuel Fangio  Maserati 8 4 6 4 40 1958  Mike Hawthorn  Ferrari 11 1 7 4 42 1959  Jack Brabham  Cooper 9 2 5 1 31 1960  Jack Brabham  Cooper 10 5 5 3 43 1961  Phil Hill  Ferrari 8 2 6 5 34 1962  Graham Hill  BRM 9 4 6 1 42 1963  Jim Clark  Lotus 10 7 9 7 54 1964  John Surtees  Ferrari 10 2 6 2 40 1965  Jim Clark  Lotus 10 6 6 6 54 1966  Jack Brabham  Brabham 9 4 5 3 42 1967  Denny Hulme  Brabham 11 2 8 0 51 1968  Graham Hill  Lotus 12 3 6 2 48 1969  Jackie Stewart  Matra 11 6 7 2 63 1970  Jochen Rindt*  Lotus 9 5 5 3 45 1971  Jackie Stewart  Tyrrell 11 6 7 6 62 1972  Emerson Fittipaldi  Lotus 12 5 8 3 61 1973  Jackie Stewart  Tyrrell 15 5 8 3 71 1974  Emerson Fittipaldi  McLaren 15 3 7 2 55 1975  Niki Lauda  Ferrari 14 5 8 9 64,5 1976  James Hunt  McLaren 16 6 8 8 69 1977  Niki Lauda  Ferrari 17 3 10 2 72 1978  Mario Andretti  Lotus 16 6 7 8 64 1979  Jody Scheckter  Ferrari 15 3 6 1 51 1980  Alan Jones  Williams 14 5 10 3 67 1981  Nelson Piquet  Brabham 15 3 7 4 50 1982  Keke Rosberg  Williams 16 1 6 1 44 1983  Nelson Piquet  Brabham 15 3 8 1 59 1984  Niki Lauda  McLaren 16 5 9 0 72 1985  Alain Prost  McLaren 16 5 11 2 73 1986  Alain Prost  McLaren 16 4 11 1 72 1987  Nelson Piquet  Williams 16 3 11 4 73 1988  Ayrton Senna  Williams 16 8 11 13 90 1989  Alain Prost  McLaren 16 4 11 2 76 1990  Ayrton Senna  McLaren 16 6 11 10 78 1991  Ayrton Senna  McLaren 16 7 12 8 96 1992  Nigel Mansell  Williams 16 9 12 14 108 1993  Alain Prost  Williams 16 7 12 13 99 1994  Michael Schumacher  Benetton 16 8 10 6 92 1995  Michael Schumacher  Benetton 17 9 11 4 102 1996  Damon Hill  Williams 16 8 10 9 97 1997  Jacques Villeneuve  Williams 17 7 8 10 81 1998  Mika Häkkinen  McLaren 16 8 11 9 100 1999  Mika Häkkinen  McLaren 16 5 10 11 76 2000  Michael Schumacher  Ferrari 17 9 12 9 108 2001  Michael Schumacher  Ferrari 17 9 14 11 123 2002  Michael Schumacher  Ferrari 17 11 17 7 144 2003  Michael Schumacher  Ferrari 16 6 8 5 93 2004  Michael Schumacher  Ferrari 18 13 15 8 148 2005  Fernando Alonso  Renault 19 7 15 6 133 2006  Fernando Alonso  Renault 18 7 14 6 134 2007  Kimi Räikkönen  Ferrari 17 6 12 3 110 2008  Lewis Hamilton  McLaren 18 5 10 7 98 2009  Jenson Button  Brawn 17 6 9 4 95 2010  Sebastian Vettel  Red Bull 19 5 10 1 256 2011  Sebastian Vettel  Red Bull 19 11 17 15 392 2012  Sebastian Vettel  Red Bull 20 5 10 6 281 2013  Sebastian Vettel  Red Bull 19 13 16 9 396 2014  Lewis Hamilton  Mercedes 19 11 16 7 384 2015  Lewis Hamilton  Mercedes 19 10 17 11 381 2016  Nico Rosberg  Mercedes 21 9 16 8 385 2017  Lewis Hamilton  Mercedes 20 9 13 11 363 2018  Lewis Hamilton  Mercedes 21 11 17 11 408 2019  Lewis Hamilton  Mercedes 21 10 16 5 381 2020  Lewis Hamilton  Mercedes 17 11 14 10 347 2021 Netherlands Max Verstappen  Red Bull 22 10 18 10 394,5 2022 Netherlands Max Verstappen  Red Bull 22 15 17 7 454 2023 Netherlands Max Verstappen  Red Bull  22  19 21   12  575 2024 Netherlands Max Verstappen  Red Bull 24 9 14 8  437 2025  Lando Norris  McLaren 24 7 18 7 423 2026** Italy Kimi Antonelli Mercedes 19 9 15 7 365

** Jochen Rindt murió durante una sesión de entrenamientos antes de la décima carrera de la temporada 1970, el GP de Italia.*

**El mundial 2026 aún no ha acabado, las estadísticas son hasta la última carrera disputada, quedan dos más

Giuseppe Farina se convirtió en el primer campeón en la temporada inaugural del Mundial de Fórmula 1 con Alfa Romeo.

Michael Schumacher logró igualar primero y batir después el récord de Juan Manuel Fangio y elevar la suma a siete mundiales, pero años más tarde Lewis Hamilton logró empatar los números del alemán. Verstappen destronara al último rey con su primer mundial y luego ganó tres más, antes de que Lando Norris conquistase el título de 2025 y acabase con su racha ganadora. Ahora Antonelli ha sido el último en sumarse a la lista.

En cuanto a equipos, la Scuderia Ferrari es el más exitoso: los de Maranello permitieron a sus pilotos ganar 15 mundiales y lograron como constructores 16 coronas.

McLaren suma 13 títulos de pilotos y 10 de constructores, mientras que Mercedes acumula ahora ocho de pilotos y va camino de diez de constructores. En los últimos años, Red Bull igualó los 7 mundiales de pilotos de la legendaria escudería Williams, mientras que a nivel de constructores los de Grove siguen todavía superan a los austriacos (9-6).

Gran Bretaña es la nacionalidad con más coronas de Fórmula 1, 21 tras el título de 2025 de Norris. Italia rompe una racha de 73 años sin mundial.

Repasa en fotos todos los mundiales de la historia de la F1 con el campeón y sus estadísticas

(Pasa las fotos para recordar cada campeonato. Si das al play, se irán pasando una a una y podrás leer las estadísticas e historia de esa temporada)

1950 - Giuseppe Farina, Alfa Romeo

Carreras 7 Victorias 3 Podios 3 Poles 2 Vueltas rápidas 3 Puntos 30

1951 - Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo

Carreras 8 Victorias 3 Podios 5 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 31

1952 - Alberto Ascari, Ferrari

Carreras 8 Victorias 6 Podios 6 Poles 5 Vueltas rápidas 6 Puntos 36

1953 - Alberto Ascari, Ferrari

Carreras 9 Victorias 5 Podios 5 Poles 6 Vueltas rápidas 4 Puntos 34,5

1954 - Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz

Carreras 9 Victorias 6 Podios 7 Poles 5 Vueltas rápidas 3 Puntos 42

Después de la tercera ronda en Spa-Francorchamps, Fangio, que empezó el campeonato con Marserati, decidió pasarse a Mercedes Benz, fabricante que intentaba revivir la era de las Silver Arrows que brilló a mediados de la década de los 30 bajo mandato de Alfred Neubauer.

1955 - Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz

Carreras 7 Victorias 4 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 3 Puntos 40

Al final de la temporada, Mercedes-Benz se retiró de todas sus actividades en el mundo del automovilismo debido a la tragedia de Le Mans ocurrida el 11 de junio de 1955.

El fabricante alemán volvió a la F1 en 1994 como proveedor de motores, y no volvió a ser equipo oficial hasta 2010. p>

1956 - Juan Manuel Fangio, Ferrari

Carreras 8 Victorias 3 Podios 5 Poles 6 Vueltas rápidas 4 Puntos 30

1957 - Juan Manuel Fangio, Maserati

Carreras 8 Victorias 4 Podios 6 Poles 4 Vueltas rápidas 2 Puntos 40

1958 - Mike Hawthorn, Ferrari

Carreras 11 Victorias 1 Podios 7 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 42

1959 - Jack Brabham, Cooper-Climax

Carreras 9 Victorias 2 Podios 5 Poles 1 Vueltas rápidas 1 Puntos 31

1960 - Jack Brabham, Cooper-Climax

Carreras 10 Victorias 5 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 3 Puntos 43

1961 - Phil Hill, Ferrari

Carreras 8 Victorias 2 Podios 6 Poles 5 Vueltas rápidas 2 Puntos 34

1962 - Graham Hill, BRM

Carreras 9 Victorias 4 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 3 Puntos 42

1963 - Jim Clark, Lotus-Climax

Carreras 10 Victorias 7 Podios 9 Poles 7 Vueltas rápidas 6 Puntos 54

1964 - John Surtees, Ferrari

Carreras 10 Victorias 2 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 2 Puntos 40

Tras llevarse el título en el mundial de automovilismo en las categorías de 350cc y 500cc con MV Agusta entre las temporadas 1958 y1960, Sutrees quería encontrar nuevos retos.

Probó suerte en la Fórmula 1 en 1960, acabando segundo en su debut en el GP de Gran Bretaña con Lotus.

Lo más destacado de su carrera en la F1 llegó en 1964, cuando ganó el título con Ferrari. p>

Hasta ahora, no hay ningún otro piloto que pueda igualar el hito de lograr mundiales en motociclismo y Fórmula 1. p>

1965 - Jim Clark, Lotus-Climax

Carreras 10 Victorias 6 Podios 6 Poles 6 Vueltas rápidas 6 Puntos 54

1966 - Jack Brabham, Brabham-Repco

Carreras 9 Victorias 4 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 42

1967 - Denny Hulme, Brabham-Repco

Carreras 11 Victorias 2 Podios 8 Poles 0 Vueltas rápidas 2 Puntos 51

1968 - Graham Hill, Lotus-Ford

Carreras 12 Victorias 3 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 0 Puntos 48

1969 - Jackie Stewart, Matra-Ford

Carreras 11 Victorias 6 Podios 7 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 63

1970 - Jochen Rindt, Lotus-Ford

Carreras 9* Victorias 5 Podios 5 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 41

Jochen Rindt tuvo un accidente fatal en la curva Parabólica cuando probó el Lotus 72 sin alerones durante la sesión de entrenamientos del GP de Italia. p>

Al tener una ventaja de 20 puntos sobre su rival más cercano, Jackie Stewart, el jefe de Lotus, Collin Chapman, eligió al joven piloto brasileño Emerson Fitipaldi como sustituto del austriaco.

Con la difícil tarea de impedir que el rival de Rindt le adelantara en puntos, Fittipaldi ganó la última carrera, en Watkins Glen. p>

La victoria dio el título a Rindt, que es el único campeón del mundo de Fórmula 1 a título póstumo.

1971- Jackie Stewart, Tyrrell-Ford

Carreras 11 Victorias 6 Podios 7 Poles 6 Vueltas rápidas 3 Puntos 62

1972 - Emerson Fittipaldi, Lotus-Ford

Carreras 12 Victorias 5 Podios 8 Poles 3 Vueltas rápidas 0 Puntos 61

1973 - Jackie Stewart, Tyrrell-Ford

Carreras 15 Victorias 5 Podios 8 Poles 3 Vueltas rápidas 1 Puntos 71

1974 - Emerson Fittipaldi, McLaren-Ford

Carreras 15 Victorias 3 Podios 7 Poles 2 Vueltas rápidas 0 Puntos 55

1975 - Niki Lauda, Ferrari

Carreras 14 Victorias 5 Podios 8 Poles 9 Vueltas rápidas 2 Puntos 64,5

1976 - James Hunt, McLaren-Ford

Carreras 16 Victorias 6 Podios 8 Poles 8 Vueltas rápidas 2 Puntos 69

Si has visto la película Rush, sabrás cómo fue esta temporada. p>

Sí. La película planteó la rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda, que tuvo lugar durante la temporada 1976. P>

Los puntos de ventaja que logró Lauda en la primera mitad de la temporada se perdieron después de un terrible accidente en Nurburgring que casi le cuesta la vida. p>

Al decidir no disputar la última carrera en el circuito de Fuji, Japón, por la inseguridad que daba la lluvia, Lauda perdió el mundial con una diferencia de un punto respecto a Hunt, que acabó la carrera en tercer lugar. p>

1977 - Niki Lauda, Ferrari

Carreras 17 Victorias 3 Podios 10 Poles 2 Vueltas rápidas 3 Puntos 72

1978 - Mario Andretti, Lotus-Ford

Carreras 16 Victorias 6 Podios 7 Poles 8 Vueltas rápidas 3 Puntos 64

1979 - Jody Scheckter, Ferrari

Carreras 15 Victorias 3 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 0 Puntos 51

1980 - Alan Jones, Williams-Ford

Carreras 14 Victorias 5 Podios 10 Poles 3 Vueltas rápidas 5 Puntos 67

1981 - Nelson Piquet, Brabham-Ford

Carreras 15 Victorias 3 Podios 7 Poles 4 Vueltas rápidas 1 Puntos 50

1982 - Keke Rosberg, Williams-Ford

Carreras 16 Victorias 1 Podios 6 Poles 1 Vueltas rápidas 0 Puntos 44

Una de las temporadas más "oscuras" en la historia de Fórmula 1. p>

Conflictos entre compañeros de equipo, boicots, incidentes y guerras políticas entre la FISA y la FOCA.

Varios equipos que defendieron la FOCA (Asociación de Constructores de Fórmula 1) boicotearon el GP de San Marino, lo que dio como resultado que solo 14 coches participaran en la prueba. p>

La carrera en sí vivió un conflicto entre dos pilotos de Ferrari, Gilles Villeneuve y Didier Pironi. p>

Villeneuve tuvo un accidente fatal en la clasificación del GP de Bélgica en Zolder después de estrellarse contra la parte trasera del coche de Jochen Mass y salir arrojado por los aires. p>

La tragedia no acabó allí: el joven piloto italiano, Ricardo Paletti, también perdió la vida después de chocarse contra el monoplaza de Pironi que se quedó parado al inicio del GP de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve (anteriormente llamado Notre Dame) p>

Al llegar a Alemania con una ventaja de 9 puntos, Pironi tuvo un terrible accidente en Hockenheimring que le dañó la pierna y le obligó a terminar su carrera en la Fórmula 1. p>

Con el conflicto experimentado por Ferrari, los problemas técnicos experimentados por Renault, Keke Rosberg y Williams lo utilizaron para ganar el título de piloto en la temporada de 1982 con una ventaja de 5 puntos sobre Pironi. p>

Este título también es el último para el motor DFV de Cosworth, que ha dominado la Fórmula 1 desde 1968. p>

1983 - Nelson Piquet, Brabham-BMW

Carreras 15 Victorias 3 Podios 8 Poles 1 Vueltas rápidas 4 Puntos 59

1984 - Niki Lauda, McLaren TAG-Porsche

Carreras 16 Victorias 5 Podios 9 Poles 0 Vueltas rápidas 5 Puntos 72

1985 - Alain Prost, McLaren TAG-Porsche

Carreras 16 Victorias 5 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 73

1986 - Alain Prost, McLaren TAG-Porsche

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 1 Vueltas rápidas 2 Puntos 72

1987 - Nelson Piquet, Williams-Honda

Carreras 16 Victorias 3 Podios 11 Poles 4 Vueltas rápidas 4 Puntos 73

1988 - Ayrton Senna, McLaren-Honda

Carreras 16 Victorias 8 Podios 11 Poles 13 Vueltas rápidas 3 Puntos 90

1989 - Alain Prost, McLaren-Honda

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 76

1990 - Ayrton Senna, McLaren-Honda

Carreras 16 Victorias 4 Podios 11 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 76

1991 - Ayrton Senna, McLaren-Honda

Carreras 16 Victorias 7 Podios 12 Poles 8 Vueltas rápidas 2 Puntos 96

1992 - Nigel Mansell, Williams-Renault

Carreras 16 Victorias 9 Podios 12 Poles 14 Vueltas rápidas 8 Puntos 108

1993 - Alain Prost, Williams-Renault

Carreras 16 Victorias 7 Podios 12 Poles 13 Vueltas rápidas 6 Puntos 99

1994 - Michael Schumacher, Benetton-Ford

Carreras 16 Victorias 8 Podios 10 Poles 6 Vueltas rápidas 8 Puntos 92

Después de 12 años sin incidentes fatales, la Fórmula 1 perdió a dos de sus pilotos en un mismo fin de semana.

El de Simtek-Ford, Roland Ratzenberger, sufrió un accidente mortal durante la clasificación del GP de San Marino. Por su arte, el tricampeón del mundo Ayrton Senna, que en ese año pilotaba para Williams-Renault, murió tras sufrir un accidente en la curva Tamburello cuando lideraba la carrera. P>

1995 - Michael Schumacher, Benetton-Renault

Carreras 17 Victorias 9 Podios 11 Poles 4 Vueltas rápidas 8 Puntos 102

1996 - Damon Hill, Williams-Renault

Carreras 16 Victorias 8 Podios 10 Poles 9 Vueltas rápidas 5 Puntos 97

1997 - Jacques Villeneuve, Williams-Renault

Carreras 17 Victorias 7 Podios 8 Poles 10 Vueltas rápidas 3 Puntos 81

En su segunda temporada en la Fórmula 1, Jacques Villeneuve luchó ferozmente con Michael Shumacher durante 1997. p>

En la última carrera del año, en Jerez, Schumacher, que en ese momento tenía una ventaja de un punto, chocó su coche contra el de Vilenneuve. p>

Schumacher no pudo acabar la carrera, mientras que Villeneuve acabó tercero y se aseguró el título. p>

No solo eso, la FIA también eliminó todos los puntos que Schumacher logró en esa temporada tras considerar que el incidente había sido adrede. p>

1998 - Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes

Carreras 16 Victorias 8 Podios 11 Poles 9 Vueltas rápidas 6 Puntos 100

1999 - Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes

Carreras 16 Victorias 5 Podios 10 Poles 11 Vueltas rápidas 6 Puntos 76

2000 - Michael Schumacher, Ferrari

Carreras 17 Victorias 9 Podios 12 Poles 9 Vueltas rápidas 2 Puntos 108

Fue el primer título de Ferrari desde que Jody Scheckter se convirtiera en campeón del mundo, hace 21 años". p>

2001 - Michael Schumacher, Ferrari

Carreras 17 Victorias 9 Podios 14 Poles 11 Vueltas rápidas 3 Puntos 123

2002 - Michael Schumacher, Ferrari

Carreras 17 Victorias 11 Podios 17 Poles 7 Vueltas rápidas 7 Puntos 144

2003 - Michael Schumacher, Ferrari

Carreras 16 Victorias 6 Podios 8 Poles 5 Vueltas rápidas 5 Puntos 93

Schumacher superó el récord que Juan Manuel Fangio mantuvo durante 46 años al ganar su sexto título ese año.

2004 - Michael Schumacher, Ferrari

Carreras 18 Victorias 13 Podios 15 Poles 8 Vueltas rápidas 10 Puntos 148

2005 - Fernando Alonso, Renault

Carreras 19 Victorias 7 Podios 15 Poles 6 Vueltas rápidas 2 Puntos 133

2006 - Fernando Alonso, Renault

Carreras 18 Victorias 7 Podios 14 Poles 6 Vueltas rápidas 5 Puntos 134

2007 - Kimi Raikkonen, Ferrari

Carreras 17 Victorias 6 Podios 12 Poles 3 Vueltas rápidas 6 Puntos 110

Raikkonen merupakan juara dunia terakhir Ferrari hingga saat ini.

2008 - Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes

Carreras 18 Victorias 5 Podios 10 Poles 7 Vueltas rápidas 1 Puntos 98

2009 - Jenson Button, Brawn GP-Mercedes

Carreras 17 Victorias 6 Podios 9 Poles 4 Vueltas rápidas 2 Puntos 95

2010 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault

Carreras 19 Victorias 5 Podios 10 Poles 10 Vueltas rápidas 3 Puntos 256

2011 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault

Carreras 19 Victorias 11 Podios 17 Poles 15 Vueltas rápidas 3 Puntos 392

2012 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault

Carreras 20 Victorias 5 Podios 10 Poles 6 Vueltas rápidas 6 Puntos 281

2013 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault

Carreras 19 Victorias 13 Podios 16 Poles 9 Vueltas rápidas 7 Puntos 397

2014 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 19 Victorias 11 Podios 16 Poles 7 Vueltas rápidas 7 Puntos 384

Mercedes logró dominar la primera temporada de la era de motores V6 motor híbridos. Además, fue también el primer título de las flechas plateadas en casi 60 años. P>

2015 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 19 Victorias 10 Podios 17 Poles 11 Vueltas rápidas 8 Puntos 381

2016 - Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Carreras 21 Victorias 9 Podios 16 Poles 8 Vueltas rápidas 6 Puntos 385

2017 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 20 Victorias 9 Podios 13 Poles 11 Vueltas rápidas 7 Puntos 363

2018 – Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 21 Victorias 11 Podios 17 Poles 11 Vueltas rápidas 3 Puntos 408

2019 – Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 21 Victorias 10 Podios 16 Poles 4 Vueltas rápidas 5 Puntos 381

2020 – Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Carreras 17 Victorias 11 Podios 14 Poles 10 Puntos 347

2021 - Max Verstappen, Red Bull Racing

Carreras 22 Victorias 10 Podios 18 Poles 10 Puntos 394,5

Max Verstappen acabó con el reinado de Hamilton en una temporada histórica, llena de drama, polémicas y mucha emoción. De hecho, el título no se decidió hasta literalmente la última vuelta de la última carrera, tras una decisión controvertida en el GP de Abu Dhabi.

2022 - Max Verstappen, Red Bull Racing

Pese a un inicio de año dubitativo para Red Bull por la falta de fiabilidad y por el poderío de Ferrari, pronto el neerlandés y su equipo se pusieron en cabeza para completar una temporada aplastante y ganar el título cuando aún quedaban cuatro carreras.

2023- Max Verstappen, Red Bull Racing

Carreras 22 Victorias 19 Podios 21 Poles 12 Puntos

575

 

 

2024, Max Verstappen, Red Bull Racing

Carreras 24 Victorias 9 Podios 14 Poles 8 Puntos

437

 

2025, Lando Norris, McLaren

Carreras 24 Victorias 7 Podios 18 Poles 7 Puntos

423

 

2026 Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mundial aún en disputa, estadísticas incompletas

77

 

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