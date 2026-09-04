"Decepción y frustración": Alpine reacciona al fallo de la FIA sobre el podio de Mónaco

Durante la primera sesión de libres del GP de Italia conocimos el resultado definitivo de un gran premio celebrado tres meses antes, el de Mónaco. Y aunque se ha resuelto el caso, no ha cesado la polémica.

El Tribunal de Apelación de la FIA ha restablecido las sanciones impuestas en la carrera en el Principado por exceso de velocidad en el pitlane, a pesar de que se admitió un fallo en la medición. Pierre Gasly había cruzado la meta tercero, pero aplicada la sanción, cayó al quinto lugar, y fue Isack Hadjar quien heredó y de hecho subió al podio.

Días después, se aceptó la protesta de Alpine y se dio el podio a Gasly, pero McLaren y Red Bull (apoyados por Racing Bulls) presentaron una apelación, y ahora no solo Gasly baja al quinto puesto, sino que al aplicarle dos penalizaciones de 5 segundos cada una, baja al séptimo puesto.

La reacción de Alpine no ha tardado en llegar, y aunque la escudería gala acepta lo decidido, no ocultó su molestia.

"El equipo expresa su decepción y frustración con el fallo del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 20262, dijo el comunicado de Alpine.

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y mantenemos firmemente que el coche número 10 no superó el límite de velocidad en el pitlane en ningún momento de la carrera, el equipo reconoce el fallo del panel de jueces en la reciente audiencia celebrada en París".

"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que hemos sido sancionados injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una reñida y competitiva lucha por el campeonato".

"Este resultado no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada".

Parte del razonamiento de la FIA fue que Alpine no podía probar con total certeza que Gasly había recorrido una distancia mayor en el pitlane de la que se había medido (de forma imprecisa), por lo que su menor tiempo entre los bucles de cronometraje podría reflejar "un recorrido más corto, una mayor velocidad o una combinación de ambos".

Sin embargo, el Tribunal Internacional de Apelación confirmó que el hecho de que otros pilotos hubieran cumplido en carrera sus sanciones "no puede ser un obstáculo para la anulación de una sanción ilegítima, ya que dichas sanciones se cumplieron a discreción y elección del equipo. Admitir lo contrario con el argumento de que ello crearía una injusticia deportiva sería, a su vez, incompatible con la justicia deportiva".

Así pues, este es el resultado definitivo de esa carrera.

Clasificación final del GP de Mónaco de F1 2026