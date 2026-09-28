¡Jorge Prado, 'supercampeón' histórico en las Américas!

"Pues de nuevo Campeón del Mundo", escribía en redes sociales el gran Jorge Prado tras imponerse este domingo en el SuperMotocross 450SMX de Estados Unidos. Y es que si bien no está reconocido como tal por la FIM, es por todos considerado el mundial de la categoría, donde el gallego ya se ha convertido en el 'supercampeón'.

Con esto, Prado hace más grande su leyenda, a sus 25 años, y aumenta su palmarés que ahora cuenta con un mundial y un europeo junior en 65cc, un europeo en 125cc, dos mundiales en MX2, dos mundiales en MXGP y un campeonato de SuperMotocross de 450cc. Y es que tras tocar techo en la categoría reina del MX, cruzó el charco para cumplir su sueño de coronarse también en las Américas.

Después de un primer intento complicado con Kawasaki, con lesión de hombro incluida, se reunió con KTM y ha terminado conquistando el título.

"Vaya, hace un año ni siquiera competía aquí. Es un campeonato importante y, la verdad, por aquel entonces no sabía bien cómo pilotar en este entorno. Pero el equipo KTM Factory Racing hizo un trabajo increíble conmigo; nos preparamos durante todo el invierno, entrenando en moto cuatro días a la semana, todas las semanas", explicó.

"Me adapté lo mejor que pude y logré sobreponerme. Creo que eso es lo que hacen los campeones, ¿verdad? Se sobreponen. Estoy muy contento con este título. Es mi primer título aquí en Estados Unidos. Soy tetracampeón del mundo por algo, y creo que lo demostré en esta última manga, justo cuando más importaba. Esto no se acaba hasta que se acaba, y he demostrado que todo es posible. O sea, soy campeón del mundo una vez más. ¡Vamos!".

El hito es mayúsculo, y es que el SuperMotocross del AMA combina el Supercross (indoor), el Motocross (al aire libre) y un playoff final donde se busca al campeón definitivo. Y así, mientras el Supercross fue para el alemán Ken Roczen y el Motocross para el australiano Hunter Lawrence, el premio gordo fue para Jorge Prado, primer europeo en ser campeón del SuperMotocross 450SMX.

Sobre cómo fue cambiar Europa por Estados Unidos, explicó: "Supuso dejarlo todo atrás. Ya estaba establecido en Europa, así que ha sido cambiar toda mi vida. Y después de un año como el anterior, en el que nada salía bien... fue probablemente la peor etapa de mi vida".

"Mentalmente estaba pasando por un momento muy difícil, pero logré recuperarme gracias al trabajo duro; creo que eso es lo que realmente me define. Soy alguien que se esfuerza al máximo y sé que, con el equipo, se pueden lograr cosas increíbles cuando ambas partes están alineadas. Fue un trabajo duros de ambos lados y conseguimos el título justo en la última manga".

Prado se había impuesto en el Playoff 1 y había sido segundo en el 2, llegando al definitivo al frente. En la ronda final en el Thunder Ridge Nature Arena de Misuri, fue cuarto tras remontar en la primera manga (de 20 minutos + 1 vuelta), que se llevó su gran rival Haiden Deegan, y en la segunda (misma duración), con toda la presión del mundo, hizo un 'holeshot' y dominó por delante de Deegan para campeonar a lo grande.

"Pensé que todo había terminado. Después de la primera manga, vi que se acercaba la lluvia y pensé: 'Dios mío...'. Pero logré una buena salida e hice todo a la perfección.

Tengo que decir que Hayden pilotó de forma increíble en esa última manga. O sea, no recuerdo muchas ocasiones en las que haya tenido que llevar mi pilotaje tan al límite para ganar una carrera. Así que demostré de lo que soy capaz".

"Soy capaz de superar cualquier obstáculo, y les he demostrado a todos que, efectivamente, vuelvo a ser campeón del mundo. Estoy muy feliz. Gracias a todos", remató.