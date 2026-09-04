¡La FIA quita el podio de Mónaco a Gasly y se lo devuelve a Hadjar!
La FIA ha anunciado que volvía a aplicar la penalización a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco, y el podio vuelte a manos de Hadjar.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Asunto cerrado, la polémica se mantiene. Tras examinar en el Tribunal Internacional de Apelación los recursos presentados por McLaren y Red Bull en relación con la anulación de la sanción impuesta a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, la FIA ha decidido finalmente restablecer la sanción al piloto francés, que pierde así su puesto en el podio, que pasa a ocupar Isack Hadjar.
Gasly cruzó la meta tercero, pero fue uno de los varios pilotos sancionados por exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera en el Principado. Mientras que pilotos como Oscar Piastri y George Russell se vieron perjudicados al cumplir sus sanciones durante la carrera (en el caso de Russell, se cumplieron incorrectamente, lo que provocó que Mercedes recibiera una sanción de drive-through), las dos sanciones de cinco segundos de Gasly se sumaron a su tiempo de carrera, relegándolo del tercer al quinto puesto.
Alpine solicitó inmediatamente una revisión tras obtener pruebas que demostraban que Gasly no había superado el límite de 60 km/h.
Tras descubrirse que las mediciones del pitlane eran inexactas, con una discrepancia de 77 cm entre los dos primeros bucles de cronometraje (de ahí el número inusual de sanciones), los comisarios de la FIA anularon las sanciones el 12 de junio, lo que significó que Gasly recuperara la tercera plaza.
Pero a eso no se podían acoger los pilotos que cumplieron sus sanciones durante la carrera, y McLaren y Red Bull apelaron, mientras Mercedes se retiró al entender que tenía pocas posibilidades de que a Russell le quitaran su sanción. La decisión de McLaren y Red Bull contó con el apoyo de Racing Bulls, cuyos pilotos perdieron un puesto en la carrera, y de Motorsport UK.
Y tras la audiencia del pasado 25 de agosto, el ICA (el Tribunal Internacional de Apelación) dictaminó este viernes, durante la FP1 del GP de Italia, que las sanciones se restauran, por lo que Gasly ahora de hecho pasa al séptimo puesto, mientras que su compatriota Isack Hadjar hereda el tercer lugar que el piloto de Red Bull de hecho ya celebró tras la carrera.
Además de Hadjar ganan una posición en el resultado final del GP de Mónaco Oscar Piastri que ahora es cuarto, Liam Lawson que termina quinto y Arvid Lindblad, finalmente sexto.
La FIA aclaró:
"La FIA toma nota de la decisión emitida hoy por la Corte Internacional de Apelación (CIA) en relación con la audiencia del martes 25 de agosto (caso ICA-2026-06-07-08-09).
La decisión de la CIA confirma las apelaciones de McLaren F1 Team y Red Bull Racing contra las decisiones de los comisarios contenidas en el documento 99 del Gran Premio de Mónaco, revocando efectivamente dichas decisiones.
La FIA está revisando la metodología y el funcionamiento del sistema de cronometraje actual de la Fórmula 1 y los asuntos regulatorios relacionados. También revisará otros procedimientos y operaciones judiciales, incluyendo el derecho de revisión y los procesos de apelación.
La FIA apoya plenamente el proceso de comisarios y la independencia y objetividad de los diversos paneles de comisarios, que son parte integral del automovilismo mundial.
Las decisiones de los comisarios se toman en un entorno diferente al de la Corte, mientras que esta última tiene acceso a un amplio y adicional asesoramiento legal, argumentos y pruebas.
Los comisarios de la FIA revisan constantemente sus procesos y participan en una amplia formación profesional. desarrollo. Cada decisión de la ICA es examinada minuciosamente por los comisarios de la FIA, lo que garantiza un proceso de mejora continua."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Erik Junius
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