Colapinto, destrozado tras arruinar la carrera de Gasly y Norris: "Lo tiré todo"

El piloto de Alpine Franco Colapinto pidió disculpas por el "gran error" que le llevó a dejar fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly y al piloto de McLaren Lando Norris en el GP de Azerbaiyán de F1.

En la resalida de la vuelta 36 por las calles de Bakú, Colapinto bloqueó sus neumáticos delanteros fríos por la línea interior, con poco agarre, al llegar a la curva 1 y se llevó por delante a Gasly, mientras que Norris también se vio involucrado en el incidente.

El accidente le costó a Alpine una importante cantidad de puntos, ya que sus dos pilotos estaban dentro del top 10, y puso el broche a una tarde frustrante para Norris, que pidió a la FIA que castigase la conducción imprudente con una carrera de sanción.

Después, Colapinto se mostró destrozado por los daños que había causado y pidió disculpas repetidamente a su equipo, a Gasly y a Norris.

"Simplemente, un gran error", dijo el argentino. "Bloqueé completamente con los neumáticos y los frenos fríos y perdí totalmente el control. Así que no hay mucho más que decir aparte de pedir perdón al equipo, a Pierre, por supuesto, y a toda la fábrica".

"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré todo por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción".

"Hemos hablado con Pierre, volvió y, por supuesto, está muy enfadado, pero intentaré hablar con él otra vez".

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Cuando le comentaron que Norris había pedido una carrera de sanción, Colapinto respondió: "Bueno, también quiero pedir perdón a Lando, sinceramente, no sólo a Pierre. Perdón a todos, es un gran error, por supuesto. Simplemente bloqueé y después perdí muchísimo el control. No pude hacer gran cosa. En cuanto toqué el freno, bloqueé y perdí mucho".

Colapinto reconoció que romper la regla no escrita de no llevarse por delante a un compañero de equipo hacía que el incidente fuese todavía peor y aseguró que esperaba recibir una sanción por parte de los comisarios de la FIA.

"Es más que decepcionante dejar fuera a tu compañero de equipo. Esa es la peor parte de todo", añadió.

"Si sólo me hubiese afectado a mí, estaría bien para aprender, pero cuando también afecta al otro coche, es todavía peor. Espero recibir algo, por supuesto. No lo sé, no soy comisario, así que lo dejaré en sus manos".