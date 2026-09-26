Colapinto, destrozado tras arruinar la carrera de Gasly y Norris: "Lo tiré todo"
Franco Colapinto asumió la responsabilidad por dejar fuera de carrera a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y al McLaren de Lando Norris en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.
El piloto de Alpine Franco Colapinto pidió disculpas por el "gran error" que le llevó a dejar fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly y al piloto de McLaren Lando Norris en el GP de Azerbaiyán de F1.
En la resalida de la vuelta 36 por las calles de Bakú, Colapinto bloqueó sus neumáticos delanteros fríos por la línea interior, con poco agarre, al llegar a la curva 1 y se llevó por delante a Gasly, mientras que Norris también se vio involucrado en el incidente.
El accidente le costó a Alpine una importante cantidad de puntos, ya que sus dos pilotos estaban dentro del top 10, y puso el broche a una tarde frustrante para Norris, que pidió a la FIA que castigase la conducción imprudente con una carrera de sanción.
Después, Colapinto se mostró destrozado por los daños que había causado y pidió disculpas repetidamente a su equipo, a Gasly y a Norris.
"Simplemente, un gran error", dijo el argentino. "Bloqueé completamente con los neumáticos y los frenos fríos y perdí totalmente el control. Así que no hay mucho más que decir aparte de pedir perdón al equipo, a Pierre, por supuesto, y a toda la fábrica".
"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré todo por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción".
"Hemos hablado con Pierre, volvió y, por supuesto, está muy enfadado, pero intentaré hablar con él otra vez".
Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Cuando le comentaron que Norris había pedido una carrera de sanción, Colapinto respondió: "Bueno, también quiero pedir perdón a Lando, sinceramente, no sólo a Pierre. Perdón a todos, es un gran error, por supuesto. Simplemente bloqueé y después perdí muchísimo el control. No pude hacer gran cosa. En cuanto toqué el freno, bloqueé y perdí mucho".
Colapinto reconoció que romper la regla no escrita de no llevarse por delante a un compañero de equipo hacía que el incidente fuese todavía peor y aseguró que esperaba recibir una sanción por parte de los comisarios de la FIA.
"Es más que decepcionante dejar fuera a tu compañero de equipo. Esa es la peor parte de todo", añadió.
"Si sólo me hubiese afectado a mí, estaría bien para aprender, pero cuando también afecta al otro coche, es todavía peor. Espero recibir algo, por supuesto. No lo sé, no soy comisario, así que lo dejaré en sus manos".
Comparte o guarda este artículo
Gasly lamenta el accidente provocado por Colapinto: "Estoy destrozado"
Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Azerbaiyán: puntos y posiciones
¡Russell gana a Verstappen por 0.1s!; doble KO para Aston y gran error de Colapinto
Briatore abre la puerta a 'tomar medidas' contra Colapinto tras Bakú: "Estoy decepcionado"
¡Franco Colapinto, sancionado para la próxima carrera tras su choque en Bakú!
Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris
Últimas noticias
La razón por la que Hadjar considera el podio en Bakú como el primero "de verdad"
Por qué Verstappen dice que los 0,196s que le separaron de Russell en Bakú son "engañosos"
Rallye Villa de Llanes: Suárez se proclama campeón del S-CER, crónica y resultados
Piastri explica su gran problema con los F1 de 2026: "Hay que ir al 101%"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios