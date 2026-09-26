Gasly lamenta el accidente provocado por Colapinto: "Estoy destrozado"

La carrera de Pierre Gasly estaba destinada a acabar en la zona de puntos, por detrás de los equipos punteros. Sin embargo, su compañero Franco Colapinto tenía otro plan y un error de cálculo en la resalida del GP de Azerbaiyán provocó un múltiple accidente que acabó con su carrera, la de su compañero Gasly y de rebote también con la de Norris.

Tras la carrera, Gasly compareció ante los medios y obviamente no pudo ocultar su decepción con lo sucedido, aunque mordiéndose ligeramente la lengua.

"Ni siquiera estoy muy seguro de lo que ha pasado, no lo he visto. Quiero decir, es que… sí, creo que todos estamos muy decepcionados con el resultado después de un fin de semana tan bueno, con una carrera tan buena.

"Me sentía muy bien con el coche. El ritmo era casi tan bueno como el de Lewis e igual que el de Lando. Así que, ya sabes, mantuve la diferencia de tres segundos con él hasta que bloqueó las ruedas en la curva 1 y entonces teníamos una ventaja de 15 segundos sobre Franco, que venía detrás. Y, bueno, todavía me cuesta asimilar lo que acaba de pasar".

"Para ser justos, creo que es el mejor coche que hemos tenido en lo que va de año, lo cual, en cierto modo, es positivo. Al mismo tiempo, es como que, cuando tienes estas oportunidades de sumar muchos puntos, tienes que aprovecharlas. Y, sí, desgraciadamente hoy no ha sido así", explicó.

Cuando le preguntaron si había hablado ya con su compañero de equipo, Gasly reconoció estar abatido, aunque admitió que aceptaría el perdón de Colapinto.

"Bueno, estoy destrozado. Si me preguntas, no estoy contento con lo lo que ha pasado hoy. Aceptaré su disculpa", dijo el piloto francés de Alpine.

El otro piloto damnificado por el error de Colapinto fue Norris, quien fue mucho más crítico con el argentino al decir que quien causa un accidente tan grave en una salida debería ser sancionado con una carrera de suspensión "como mínimo".

No obstante, Pierre Gasly no quiso mojarse al respecto al ser su compañero de equipo y se limitó a decir: "Ni siquiera he visto las imágenes todavía. ¿También se llevó [por delante] a Lando? Oh, Dios, sí. No lo he visto. Vamos a ir casa y pues lo intentemos nuevamente la semana que viene".

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images