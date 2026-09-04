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Leclerc y Ferrari lideran una extraña FP1 en Monza; Alonso, muy atrás

Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron los más rápidos en los Libres 1 del GP de Italia de la F1 2026. Resumen y resultados de la FP1 en Monza.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Mason/Getty Images

El Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 dio su pistoletazo de salida con una primera sesión de entrenamientos en Monza, donde todos los equipos dieron muchas vueltas, ya que las nuevas unidades de potencia han cambiado por completo el reto del famoso "Templo de la Velocidad", que ha perdido parte de su gran desafío.

Al término de una FP1 un tanto extraña, ya que varios pilotos no probaron el neumático blando o lo hicieron en un momento poco idóneo, fue Charles Leclerc quien lideró la clasificación con medios y un 1:23.008, justo por delante de su compañero Lewis Hamilton, a 0.173s de distancia.

La tercera posición fue para George Russell, a 0.304s del mejor Ferrari, con Liam Lawson, que sigue en Red Bull reemplazando al lesionado Isack Hadjar, cuarto a 0.425s. El otro Mercedes, el de Andrea Kimi Antonelli, acabó quinto a 0.636s.

Sexto acabó el primer McLaren, el de Lando Norris a 0.711s del piloto monegasco, mientras que octavo fue Gabriel Bortoleto a 0.998s.

El top 10 lo completaron Franco Colapinto y Oscar Piastri, ambos por encima del segundo de diferencia respecto al mejor crono de la mañana en Monza.

En la parte trasera de la tabla de tiempos, Colton Herta reemplazando a Sergio Pérez fue el más lento, pero lo preocupante fue la 21ª y 18ª posición de Lance Stroll y Fernando Alonso, con un Aston Martin destinado a sufrir por la falta de potencia de Honda.

Lo último:

Resultados de la FP1 de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'23.008

   M 251.238
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.173

1'23.181

 0.173 M 250.715
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.304

1'23.312

 0.131 S 250.321
4 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 26

+0.425

1'23.433

 0.121 S 249.958
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.636

1'23.644

 0.211 S 249.328
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+0.711

1'23.719

 0.075 M 249.104
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.794

1'23.802

 0.083 M 248.858
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+0.998

1'24.006

 0.204 S 248.253
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.020

1'24.028

 0.022 M 248.188
10 Estonia P. Aron Audi 61 Audi Audi 23

+1.169

1'24.177

 0.149 S 247.749
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+1.176

1'24.184

 0.007 S 247.728
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 27

+1.563

1'24.571

 0.387 M 246.595
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.618

1'24.626

 0.055 S 246.434
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.638

1'24.646

 0.020 S 246.376
15 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 25

+1.732

1'24.740

 0.094 S 246.103
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+1.819

1'24.827

 0.087 M 245.850
17 Japan A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 24

+1.865

1'24.873

 0.046 S 245.717
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+2.844

1'25.852

 0.979 H 242.915
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+2.976

1'25.984

 0.132 M 242.542
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 23

+3.058

1'26.066

 0.082 M 242.311
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.064

1'26.072

 0.006 M 242.294
22 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 5

+6.914

1'29.922

 3.850 H 231.920
Ver resultados
Apunta para la FP2:

Resumen completo de la FP1 de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

Con una gran cola en el carril de boxes, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia 2026 comenzó con mucha actividad en la pista. Los primeros tiempos fueron bastante lentos, con Charles Leclerc marcando un 1:26, que en las siguientes vueltas fue superado por varios pilotos.

Los Mercedes no tardaron en colocarse al frente de la tabla, con un 1:25.259, con Oscar Piastri a solo 0.074s. Sin embargo, Leclerc bajó hasta el 1:24.482 poco después.

Todavía al volante del Red Bull debido a la baja de Isack Hadjar, Liam Lawson fue el siguiente en liderar la clasificación con un 1:24.383, mientras que Ayumu Iwasa, que reemplazaba a Max Verstappen en la FP1, era 16º.

Los tiempos seguían cayendo poco a poco, con Russell y Hamilton bajando hasta el 1:23, con el de Mercedes por delante gracias a su 1:23.802, que más tarde superaría Norris marcando un 1:23.719.

Más atrás, los notavos (Herta [Cadillac], Iwasa [Red Bull], Browning [Williams] y Aron [Alpine]) cerraban la tabla de tiempos, con Alonso intercalado entre ellos en 20ª posición.

Completados casi los primeros 20 minutos de sesión, desde Dirección de Carrera activaron el VSC y posteriormente sacaron la bandera roja debido a un problema en el Cadillac de Colton Herta, que se quedó detenido en medio de la pista.

Casi 10 minutos después, la acción regresó a Monza y, de nuevo, fueron muchos los coches que salieron a rodar inmediatamente. Alguno de ellos, como los Mercedes o Lawson, incluso con neumáticos blandos nuevos.

Con esas gomas nuevas, Antonelli y Russell ascendieron a las dos primeras plazas, con el británico 0.332s por delante gracias a su 1:23.312. Mientras tanto, Lawson y su Red Bull se quedaban a 0.400s exactos.

La sorpresa la daba Leclerc, que con medios nuevos superaba a todos con un 1:23.008.

Más atrás y todavía con gomas usadas, los equipos más lentos parecían Cadillac y Aston Martin, que en Monza parecen destinados a sufrir con la falta de CV del motor Honda.

Con blandos nuevos, los tiempos de los McLaren tampoco fueron buenos, ya que Norris solo pudo ser sexto, con Piastri noveno, lo que demostraba que los equipos no estaban sacando el máximo potencial a sus coches en la FP1, ni cerca de ello.

Hamilton fue el que más se acercó a su compañero de equipo a poco menos de 15 minutos del final, con un 1:23.181 que se quedó a 0.173s del piloto monegasco.

En los últimos minutos de la FP1, no hubo prácticamente cambios en la tabla de tiempos, ya que nadie llegó a probar los neumáticos blandos nuevos en condiciones realmente óptimas. De hecho, muchos pilotos aprovecharon para "buscar" rebufos, que serán bastante importantes en la clasificación de este sábado.

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