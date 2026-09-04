Leclerc y Ferrari lideran una extraña FP1 en Monza; Alonso, muy atrás

El Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 dio su pistoletazo de salida con una primera sesión de entrenamientos en Monza, donde todos los equipos dieron muchas vueltas, ya que las nuevas unidades de potencia han cambiado por completo el reto del famoso "Templo de la Velocidad", que ha perdido parte de su gran desafío.

Al término de una FP1 un tanto extraña, ya que varios pilotos no probaron el neumático blando o lo hicieron en un momento poco idóneo, fue Charles Leclerc quien lideró la clasificación con medios y un 1:23.008, justo por delante de su compañero Lewis Hamilton, a 0.173s de distancia.

La tercera posición fue para George Russell, a 0.304s del mejor Ferrari, con Liam Lawson, que sigue en Red Bull reemplazando al lesionado Isack Hadjar, cuarto a 0.425s. El otro Mercedes, el de Andrea Kimi Antonelli, acabó quinto a 0.636s.

Sexto acabó el primer McLaren, el de Lando Norris a 0.711s del piloto monegasco, mientras que octavo fue Gabriel Bortoleto a 0.998s.

El top 10 lo completaron Franco Colapinto y Oscar Piastri, ambos por encima del segundo de diferencia respecto al mejor crono de la mañana en Monza.

En la parte trasera de la tabla de tiempos, Colton Herta reemplazando a Sergio Pérez fue el más lento, pero lo preocupante fue la 21ª y 18ª posición de Lance Stroll y Fernando Alonso, con un Aston Martin destinado a sufrir por la falta de potencia de Honda.

Resultados de la FP1 de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

Apunta para la FP2: Fórmula 1 A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

Resumen completo de la FP1 de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

Con una gran cola en el carril de boxes, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia 2026 comenzó con mucha actividad en la pista. Los primeros tiempos fueron bastante lentos, con Charles Leclerc marcando un 1:26, que en las siguientes vueltas fue superado por varios pilotos.

Los Mercedes no tardaron en colocarse al frente de la tabla, con un 1:25.259, con Oscar Piastri a solo 0.074s. Sin embargo, Leclerc bajó hasta el 1:24.482 poco después.

Todavía al volante del Red Bull debido a la baja de Isack Hadjar, Liam Lawson fue el siguiente en liderar la clasificación con un 1:24.383, mientras que Ayumu Iwasa, que reemplazaba a Max Verstappen en la FP1, era 16º.

Los tiempos seguían cayendo poco a poco, con Russell y Hamilton bajando hasta el 1:23, con el de Mercedes por delante gracias a su 1:23.802, que más tarde superaría Norris marcando un 1:23.719.

Más atrás, los notavos (Herta [Cadillac], Iwasa [Red Bull], Browning [Williams] y Aron [Alpine]) cerraban la tabla de tiempos, con Alonso intercalado entre ellos en 20ª posición.

Completados casi los primeros 20 minutos de sesión, desde Dirección de Carrera activaron el VSC y posteriormente sacaron la bandera roja debido a un problema en el Cadillac de Colton Herta, que se quedó detenido en medio de la pista.

Casi 10 minutos después, la acción regresó a Monza y, de nuevo, fueron muchos los coches que salieron a rodar inmediatamente. Alguno de ellos, como los Mercedes o Lawson, incluso con neumáticos blandos nuevos.

Con esas gomas nuevas, Antonelli y Russell ascendieron a las dos primeras plazas, con el británico 0.332s por delante gracias a su 1:23.312. Mientras tanto, Lawson y su Red Bull se quedaban a 0.400s exactos.

La sorpresa la daba Leclerc, que con medios nuevos superaba a todos con un 1:23.008.

Más atrás y todavía con gomas usadas, los equipos más lentos parecían Cadillac y Aston Martin, que en Monza parecen destinados a sufrir con la falta de CV del motor Honda.

Con blandos nuevos, los tiempos de los McLaren tampoco fueron buenos, ya que Norris solo pudo ser sexto, con Piastri noveno, lo que demostraba que los equipos no estaban sacando el máximo potencial a sus coches en la FP1, ni cerca de ello.

Hamilton fue el que más se acercó a su compañero de equipo a poco menos de 15 minutos del final, con un 1:23.181 que se quedó a 0.173s del piloto monegasco.

En los últimos minutos de la FP1, no hubo prácticamente cambios en la tabla de tiempos, ya que nadie llegó a probar los neumáticos blandos nuevos en condiciones realmente óptimas. De hecho, muchos pilotos aprovecharon para "buscar" rebufos, que serán bastante importantes en la clasificación de este sábado.