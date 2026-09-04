Así queda el mundial de F1 2026 tras el cambio de podio en Mónaco

Casi tres meses después, el Tribunal Internacional de Apelación ha decidido devolver la sanción impuesta a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, por lo que el francés ha perdido su podio en favor de Isack Hadjar. Esto ha provocado muchos cambios de posiciones y, en consecuencia, cambios en el mundial de la Fórmula 1.

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¿Qué pilotos ganan o pierden puntos con esta decisión?

En la parte alta de la clasificación, nadie sufre cambios. De hecho, hay que ir hasta el séptimo puesto de Oscar Piastri, que gana dos puntos pero no cambia de puesto.

Iscack Hadjar también pasa de 68 a 71 puntos, pero se mantiene octavo, seguido por Liam Lawson, que pasa de sumar 49 a 51. Tras ellos llega Pierre Gasly, que sigue décimo pero sufre una gran caída en cuanto a puntos, ya que sus 44 puntos anteriores bajan a 35, colocándole solo 10 unidades por delante de Arvid Lindblad, que gana dos puntos.

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¿Qué equipos ganan o pierden puntos con esta decisión?

En la clasificación de equipos, sí hay un cambio algo más importante, ya que Racing Bulls respira más tranquilo en la quinta posición con 70 puntos (antes tenía 66), mientras que su máximo perseguidor, Alpine, pasa de tener 63 unidades a 54, alejándose de esa interesante lucha por ser 'el primero del resto' y llevarse unos buenos millones.

McLaren por su parte suma dos puntos (de 263 a 265), mientras que Red Bull aumenta sus cifras en tres unidades (de 186 a 189). Sin embargo, no supone un gran cambio para ninguno de ellos.

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