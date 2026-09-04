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Así queda el mundial de F1 2026 tras el cambio de podio en Mónaco

¡La FIA ha vuelto a cambiar el podio del GP de Mónaco 2026! Mira cómo queda el mundial de pilotos y constructores de F1 tras estos últimos cambios.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

Casi tres meses después, el Tribunal Internacional de Apelación ha decidido devolver la sanción impuesta a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, por lo que el francés ha perdido su podio en favor de Isack Hadjar. Esto ha provocado muchos cambios de posiciones y, en consecuencia, cambios en el mundial de la Fórmula 1.

La noticia:

Cómo queda el mundial de pilotos de F1 2026 tras el cambio de podio en Mónaco: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 242
2 United KingdomG. RussellMercedes 183
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 183
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 159
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 112
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 106
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 35
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 25
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HulkenbergAudi 6
16 SpainC. SainzWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas F1 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

¿Qué pilotos ganan o pierden puntos con esta decisión?

En la parte alta de la clasificación, nadie sufre cambios. De hecho, hay que ir hasta el séptimo puesto de Oscar Piastri, que gana dos puntos pero no cambia de puesto.

Iscack Hadjar también pasa de 68 a 71 puntos, pero se mantiene octavo, seguido por Liam Lawson, que pasa de sumar 49 a 51. Tras ellos llega Pierre Gasly, que sigue décimo pero sufre una gran caída en cuanto a puntos, ya que sus 44 puntos anteriores bajan a 35, colocándole solo 10 unidades por delante de Arvid Lindblad, que gana dos puntos.

Apunta para este fin de semana:

Clasificación del mundial de constructores de F1 2026 tras el cambio de podio en Mónaco: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 425
2 ItalyFerrari 338
3 United KingdomMcLaren 265
4 AustriaRed Bull 189
5 ItalyRacing Bulls 70
6 FranceAlpine 54
7 United StatesHaas F1 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

¿Qué equipos ganan o pierden puntos con esta decisión?

En la clasificación de equipos, sí hay un cambio algo más importante, ya que Racing Bulls respira más tranquilo en la quinta posición con 70 puntos (antes tenía 66), mientras que su máximo perseguidor, Alpine, pasa de tener 63 unidades a 54, alejándose de esa interesante lucha por ser 'el primero del resto' y llevarse unos buenos millones.

McLaren por su parte suma dos puntos (de 263 a 265), mientras que Red Bull aumenta sus cifras en tres unidades (de 186 a 189). Sin embargo, no supone un gran cambio para ninguno de ellos.

La reacción de Alpine:

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