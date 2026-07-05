"Quizá me crucé con un gato negro" – Max Verstappen no se explica su mala suerte en 2026

Una semana después de terminar segundo en Austria – donde Max Verstappen quizá incluso habría podido ganar con una estrategia diferente – el panorama parece considerablemente más sombrío este fin de semana.

Durante la clasificación en Silverstone, Verstappen se vio lastrado por un problema de motor, pero incluso sin ese fallo cree que a Red Bull simplemente le falta ritmo para luchar delante, ya que solo pudo subir el RB22 hasta el séptimo puesto de la parrilla.

Mientras que tras el GP de Austria a Verstappen incluso le preguntaron en la rueda de prensa de la FIA si todavía era posible otra lucha por el título, dada la remontada del año pasado, su respuesta en el paddock de Silverstone fue breve: "Ya no deberían hacerme esa pregunta."

El Red Bull Ring ha sido tradicionalmente uno de los circuitos más fuertes de Verstappen, pero según el neerlandés Silverstone no se adapta ni al coche de Red Bull ni al motor de Red Bull.

Es uno de los llamados circuitos con escasez de energía en 2026, donde la gestión de la energía desempeña un papel aún mayor de lo habitual.

"No somos muy buenos en esos circuitos, cuando es así," admitió Verstappen. "Además, creo que este fin de semana, el equilibrio del coche no ha sido excelente."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eso significa que Verstappen también espera que Red Bull sufra en varios otros circuitos más adelante esta temporada: "Spa será básicamente lo mismo, y Monza también. Es una pena porque Spa es obviamente uno de mis circuitos favoritos. Pero este año se va a sentir muy diferente."

Obviamente, eso se debe a la gestión de la energía, algo que también se hizo evidente en Silverstone con el regreso de las muy comentadas carreras yo-yo.

La opinión de Verstappen sobre el asunto es clara, aunque no tiene interés en repetirla una y otra vez: "Así es simplemente la Fórmula 1 en este momento. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Sobre todo tengo ganas de volver a casa".

Cuando se le sugirió durante su sesión con los medios neerlandeses que probablemente también tiene ganas de que llegue el parón de verano, Verstappen se rió: "Sí, ¡pero el parón de verano no es lo bastante largo!".

¿Otra remontada como la del año pasado imposible para Red Bull?

El año pasado, Red Bull protagonizó una notable remontada tras el parón de verano, una que casi resultó en el quinto título mundial de Verstappen. Esta vez, sin embargo, no espera que la historia se repita.

"También tienes que lidiar con el límite de gastos. Por eso, no puedes seguir llevando muchas mejoras al coche," explicó Verstappen. "Seguiremos evaluando las cosas carrera a carrera, pero una vez más, en circuitos donde estás muy limitado en términos de gestión de energía, parece que sufrimos más."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Además de la falta de rendimiento puro, Verstappen también siente que Red Bull ha sufrido una cantidad inusual de mala suerte esta temporada.

Además del problema de motor del sábado, un problema en el alerón trasero en Austria contribuyó a su accidente en la Q3. En Australia, Verstappen también sufrió un accidente que no pudo explicar de inmediato, mientras que en Mónaco tuvo que retirarse desde el segundo puesto de la parrilla por otro problema de motor.

Verstappen ya ha explicado que estos contratiempos duelen menos de lo que lo harían si estuviera luchando por el título mundial, pero aun así le sorprende la cantidad de infortunio en 2026 – algo que también le persiguió durante las 24 Horas de Nürburgring cuando su coche sufrió problemas mecánicos mientras lideraba en las fases finales.

"Es casi como si me hubiera cruzado con un gato negro," dijo. "No sé qué lo está causando. Pero no soy muy supersticioso, así que probablemente mejorará en algún momento."