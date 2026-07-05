Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Max Verstappen parecía encaminarse hacia un tercer puesto en el podio que antes de la carrera no parecía posible para Red Bull. Sin embargo, en las últimas vueltas tuvo un susto que le envió directo a la grava, provocando su abandono y un enfado muy entendible y evidente.

Nada más acabar el GP de Gran Bretaña, el piloto holandés explicó lo sucedido y confirmó que había sido el mismo problema que provocó su accidente en la Q3 de Austria, es decir, un retraso en el cierre del alerón trasero que acaba en trompo.

"Es el mismo problema que en la clasificación de Austria. El alerón trasero no se cierra del todo, pierdes carga, trompeas y te vas fuera de pista. Una vez vale, pero dos veces consecutivas ya es algo peligroso".

Para Verstappen, la situación ya es demasiado frustrante, hasta el punto de que reconoce que sólo tiene ganas de "irme a casa y no pensar en la F1".

"Es doloroso, es frustrante. Intentas hacer todo lo que puedes. En todo el fin de semana no he estado contento con el coche, me ha faltado velocidad en recta. Y el rendimiento del coche ha sido lo mismo en carrera... Yo habría hecho cambios y hubiera empezado desde el pitlane".

"Ahora mismo tengo ganas de irme a casa y no pensar en la Fórmula 1", dijo a DAZNF1.

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Cuando le preguntaron si el problema del alerón trasero se podía solucionar a corto plazo, el holandés dijo: "Siempre hay arreglos, pero que ocurra dos veces no es algo bueno".

Más allá del problema en el alerón trasero de su Red Bull, Verstappen también admite que el coche es muy complicado de pilotar, por lo que tampoco puede disfrutar en ningún momento del fin de semana.

"No, es demasiado difícil de conducir. Y con el duro éramos muy lentos. No lo he disfrutado para nada", concluyó un alicaído Max Verstappen en Silverstone.