Quién durmió mejor después del GP de Gran Bretaña de F1: Charles Leclerc

No debe de ser fácil ser un deportista de élite hoy en día. Quizá no tanto cuando estás ganando, porque los elogios llegan desde todos los ángulos, y es estupendo sentirse querido y apreciado. Pero ganar no es fácil cuando compites contra otros deportistas de élite, y la mayoría de las veces recibirás de todo menos elogios y aprecio.

Probablemente no haya sido fácil ser Charles Leclerc últimamente, con el mundo celebrando el resurgir de Lewis Hamilton mientras a ti te retrata bajo una luz mucho menos favorecedora.

Hay que decir que Leclerc contribuyó a esa narrativa, no solo, y probablemente ni siquiera principalmente, por ser un poco más lento que su compañero de equipo durante unas cuantas carreras, sino por, al mismo tiempo, poner su coche en lugares donde sencillamente no debería haber estado: mirando en la dirección equivocada en Miami o acabando contra las barreras en Barcelona. También estuvo aquel accidente de Mónaco, del que Charles decidió no asumir la culpa, señalando en cambio a los frenos.

Pero todo ello, de una forma u otra, se sumó a la impresión general.

Era inevitable que se creara contenido en torno a ello. La gente consume contenido y, no finjamos lo contrario, tiende a disfrutarlo aún más cuando es negativo. Pero aunque todo el mundo pueda encontrar algún extraño placer en consumir contenido negativo sobre ti, tú probablemente no. Seguramente los algoritmos no son especialmente amables con los deportistas de élite que atraviesan dificultades, y siguen alimentándolos con historias sobre sí mismos.

Así que, si eres Charles Leclerc, cada vez que tocas lo que no debes en el móvil, podrías ver a usuarios anónimos llamándote piloto número dos, a tipos como Juan Pablo Montoya diciéndote que aprendas de Lewis, o a Guenther Steiner diciendo algo parecido con un par de palabrotas incluidas.

Y eso si tienes suerte. Porque a veces Jacques Villeneuve también quiere hablar de ti.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Eso, por cierto, no es necesariamente incorrecto. Es simplemente parte de ser un deportista de élite. Si no quieres que toda esa gente hable de ti, probablemente no deberías correr en Formula 1.

Lo mismo se aplica a cualquier deporte de élite. El deporte de élite existe para ser visto y para que se hable de él. El foco no es un efecto secundario; forma parte de la competición. Si quieres ganar Wimbledon, tienes que aceptar las cámaras, los titulares y a la gente gritando cosas sobre tu saque. Si lo único que quieres es jugar al tenis, hay muchas pistas vacías donde nadie ve ni le importa si metes la bola dentro o fuera.

Pero si has elegido ser un deportista de élite, cómo lidias con el ruido es tu problema. Y en el caso de Leclerc, es el suyo.

Hace mucho tiempo, cuando Leclerc aún podía describirse perfectamente como una joven y prometedora estrella, Mattia Binotto, que todavía estaba al mando en Ferrari, lo comparó con Gilles Villeneuve. Aunque era halagador, había un aspecto de la imagen legendaria de Gilles que probablemente no querrías heredar: un piloto increíblemente rápido que o bien no quería, o quizá simplemente no sabía cómo, dejar de apretar justo al límite.

Podrías argumentar que Leclerc tiene algo de eso, eso sí. Todo el mundo comete errores, pero existe la sensación de que él comete unos pocos de más, y a veces en situaciones en las que no están del todo forzados. Como Miami.

Eso también es discutible, por supuesto, y podría igualmente descartarse como la opinión de otro don nadie. Pero el contenido no se va a crear solo. Bueno... parte de él sí lo hace estos días, en realidad. Así que probablemente no sea el peor contenido sobre el piloto monegasco de últimamente.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En cualquier caso, debió de sentirse bien siendo Leclerc el domingo en Silverstone. Porque te recordaste no solo a ti mismo, sino también a todos los Montoya y Villeneuve de este mundo, que no te habías convertido de repente en un piloto número dos.

"Significa mucho", dijo después de llegar a la sala de prensa y acomodarse en el sofá rojo curvado. "Significa mucho cuando las cosas se ponen difíciles, y esa es literalmente la situación en la que he estado en las últimas carreras".

"Obviamente hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con narrativas que se están creando, y nunca es un entorno agradable en el que trabajar".

Unos minutos después le pidieron que profundizara, con una de esas preguntas que ya contiene una respuesta sugerida: "Hablaste de las narrativas que sentías que han estado ahí en las últimas dos semanas. ¿Podrías hablar un poco de eso y de cómo lo gestionas? ¿Se convierte en combustible para ti para, en cierto modo, demostrar que las cosas son erróneas?".

Y es bueno que Leclerc sea como es, porque no aceptó la invitación. En cambio, simplemente admitió que la "narrativa" no había sido agradable.

"No sé si me alimenta", dijo. "Sinceramente, creo que cualquiera que diga eso mentiría. Creo que cuando hay tanta negatividad alrededor, no es algo tan agradable de ver. Así que no, quiero decir, intentas cancelar el ruido tanto como sea posible. Yo intento no mirar el móvil y centrarme en lo que es relevante y también para tener la imagen correcta de la situación, porque se dicen cosas y pasas de héroe a cero, de cero a héroe, en como dos días en este deporte, y así puede influir luego en la forma en que ves una situación".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Así que no, mi trabajo era realmente simplemente intentar cancelar ese ruido, no mirar nada, no escuchar nada. Y sé que no me convertí en un mal piloto de un día para otro. Era simplemente cuestión de encontrar esa sensación con el coche".

Y esa es la verdadera razón por la que Silverstone fue tan bueno para Leclerc. Pero si le tomas la palabra, la victoria no fue el resultado de algún avance mental. En ese frente, todo lo que tenía que hacer era gestionar el ruido exterior.

El verdadero avance llegó a través del trabajo.

"Estos coches son muy específicos, son muy diferentes a la forma en que hemos pilotado desde que empezamos a correr, y por eso lleva algo más de tiempo acostumbrarse", dijo. "Fui muy fuerte durante la primera parte de la temporada, luego perdí un poco de feeling con el coche. Cambiamos bastantes cosas en el coche y llevó algo más de tiempo del que habría deseado volver al nivel que quería. Y además de eso, hemos tenido algunos problemas los domingos que me costaron bastantes puntos".

Luego añadió: "Se trata más de pequeños detalles que simplemente encajan un poco mejor con mi pilotaje en una fase concreta de la curva. No quiero entrar demasiado en detalles ahí. Pero son solo unas pocas cosas que vi en los datos el viernes por la noche y pensé: 'OK, esas podrían ser cosas que simplemente no encajan con mi estilo de pilotaje'.

"Y cambiamos esas pocas cosas de la carrera sprint a la clasificación y fue mucho mejor. Así que sí, estaba muy orgulloso del trabajo que hicimos para ver eso, porque creo que este tipo de cambio no es realmente tan blanco o negro. No miras simplemente los datos y dices: 'Dios mío, OK, esto es lo que tenemos que cambiar'. Es intuición mezclada con sensación. Luego fuimos a por ello y en realidad fue una dirección muy exitosa para mí."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La narrativa cambiará ahora. No por completo, porque sigue siendo Hamilton persiguiendo a dos Flechas Plateadas en la lucha por el título. Pero las cosas se mueven rápido en Formula 1.

Leclerc probablemente está demasiado lejos para soñar con ganar el campeonato este año, pero ¿estuvo eso alguna vez realmente al alcance de Ferrari, de todos modos? Si alguna vez hubo un momento para atravesar una racha difícil y aprender de ella, quizá haya sido este. Porque siendo realistas, seguirá siendo Mercedes quien gane este año, ¿no?

Lo que debería llevarse de Silverstone es la convicción de que si hace su parte del trabajo, y consigue aislarse del ruido, funciona.

Si Ferrari puede mantener esta trayectoria, el año que viene puede ofrecer una mejor oportunidad. Y cuando llegue, más le vale no dar a nadie ningún motivo para dudar de él, porque ya tampoco es tan joven. Oportunidades así no llegan exactamente cuando estás preparado para ellas. Tienes que estar preparado todo el tiempo.

Porque eso también forma parte del trabajo de ser un deportista de élite.

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