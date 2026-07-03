F2 en Silverstone - Resumen y resultados - Dunne lidera los Libres 1; Boya cerca del top 10
Consulta el resumen, resultados y horarios de todas las sesiones de la Fórmula 2 en Silverstone durante el GP de Gran Bretaña 2026. Sigue aquí los Libres 1, clasificación, sprint y carrera principal.
Alexander Dunne, Rodin Motorsport
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La Fórmula 2 disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone la octava ronda de la temporada 2026, en uno de los trazados más emblemáticos del calendario y como antesala del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1.
En este artículo podrás consultar los resúmenes de todas las sesiones, los resultados actualizados y los horarios del fin de semana. Vuelve cuando quieras, ya que iremos actualizando el contenido a medida que avance la acción en pista.
Resumen de los Libres 1 de la F2 en Barcelona
Alex Dunne empezó mandando en la Fórmula 2 en Silverstone al liderar los Libres 1 con un tiempo de 1:42.065. El piloto de Rodin Motorsport superó por solo 0.071s a Rafael Câmara, que también llegó a liderar la sesión, mientras que Dino Beganovic completó el top 3 a apenas 0.076s de la referencia.
La sesión estuvo muy igualada, con los 12 primeros separados por menos de cuatro décimas. Sebastián Montoya fue cuarto con PREMA, por delante de Roman Bilinski y del líder del campeonato, Gabriele Minì, mientras que el español Mari Boya terminó 12º, a 0.358s de Dunne, antes de la clasificación de esta tarde en Silverstone.
Resultados de los Libres 1 de la F2 en Barcelona
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|20
|
1'42.065
|207.785
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|19
|
+0.071
1'42.136
|0.071
|207.640
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|19
|
+0.076
1'42.141
|0.005
|207.630
|4
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|19
|
+0.188
1'42.253
|0.112
|207.403
|5
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|19
|
+0.261
1'42.326
|0.073
|207.255
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|20
|
+0.289
1'42.354
|0.028
|207.198
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
+0.333
1'42.398
|0.044
|207.109
|8
|
J. Bennett Trident
|25
|20
|
+0.343
1'42.408
|0.010
|207.089
|9
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|18
|
+0.346
1'42.411
|0.003
|207.083
|10
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|19
|
+0.348
1'42.413
|0.002
|207.079
|Ver resultados
Clasificación de la F2 en Silverstone
La clasificación de Fórmula 2 en Silverstone se disputa este viernes a las 15:55h (hora peninsular española), tras los entrenamientos libres y antes de la clasificación sprint de Fórmula 1. La sesión decidirá la parrilla para la carrera principal del domingo y, con la inversión de los diez primeros clasificados, también la de la carrera sprint del sábado. El poleman sumará además dos puntos para el campeonato.
Resultados de la clasificación de la F2 en Silverstone
Por disputarse
Carrera sprint de la F2 en Silverstone
La carrera sprint de Fórmula 2 en Silverstone se celebrará el sábado a las 14:45h (hora peninsular española), sobre un total de 21 vueltas. Como es habitual, la parrilla se formará invirtiendo las diez primeras posiciones de la clasificación del viernes. El ganador recibirá 10 puntos, seguido de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 para los diez primeros clasificados.
Resultados de la carrera sprint de la F2 en Silverstone
Por disputarse
Carrera principal de la F2 en Silverstone
La carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone se disputará el domingo a las 12:15h (hora peninsular española), con una distancia de 29 vueltas. La parrilla será la resultante de la clasificación del viernes y se repartirán los mismos puntos que en Fórmula 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los diez primeros), además de un punto extra para la vuelta rápida siempre que el piloto termine entre los diez primeros.
Resultados de la carrera principal de la F2 en Silverstone
Por disputarse
Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Barcelona
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|108
|7
|27
|23
|6
|23
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|
N. TsolovCampos Racing
|106
|25
|10
|-
|27
|18
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|82
|18
|16
|2
|3
|30
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|80
|6
|6
|18
|18
|19
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|
N. LeónCampos Racing
|62
|8
|13
|12
|12
|9
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|53
|2
|19
|3
|19
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|48
|1
|3
|31
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|
L. Van HoepenTrident
|47
|18
|8
|7
|-
|10
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|K. MainiART Grand Prix
|43
|-
|12
|2
|14
|13
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|R. MiyataHitech Racing
|30
|14
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|S. MontoyaPrema Powerteam
|28
|2
|2
|12
|4
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|
O. GoetheMP Motorsport
|28
|12
|-
|-
|-
|-
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|
J. DuerksenInvicta Racing
|23
|11
|5
|-
|5
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|23
|13
|-
|-
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|C. HertaHitech Racing
|20
|6
|4
|6
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|
J. BennettTrident
|17
|-
|-
|-
|-
|7
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|16
|1
|-
|1
|9
|1
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|14
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|E. Jr.AIX Racing
|10
|-
|-
|4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|
C. ShieldsAIX Racing
|10
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|
M. BoyaPrema Powerteam
|10
|-
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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