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Resumen de la jornada
FIA F2 Silverstone

F2 en Silverstone - Resumen y resultados - Dunne lidera los Libres 1; Boya cerca del top 10

Consulta el resumen, resultados y horarios de todas las sesiones de la Fórmula 2 en Silverstone durante el GP de Gran Bretaña 2026. Sigue aquí los Libres 1, clasificación, sprint y carrera principal.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La Fórmula 2 disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone la octava ronda de la temporada 2026, en uno de los trazados más emblemáticos del calendario y como antesala del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1.

En este artículo podrás consultar los resúmenes de todas las sesiones, los resultados actualizados y los horarios del fin de semana. Vuelve cuando quieras, ya que iremos actualizando el contenido a medida que avance la acción en pista.

Resumen de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

Alex Dunne empezó mandando en la Fórmula 2 en Silverstone al liderar los Libres 1 con un tiempo de 1:42.065. El piloto de Rodin Motorsport superó por solo 0.071s a Rafael Câmara, que también llegó a liderar la sesión, mientras que Dino Beganovic completó el top 3 a apenas 0.076s de la referencia.

La sesión estuvo muy igualada, con los 12 primeros separados por menos de cuatro décimas. Sebastián Montoya fue cuarto con PREMA, por delante de Roman Bilinski y del líder del campeonato, Gabriele Minì, mientras que el español Mari Boya terminó 12º, a 0.358s de Dunne, antes de la clasificación de esta tarde en Silverstone.

Resultados de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 20

1'42.065

   207.785
2
R. Câmara Invicta Racing
 1 19

+0.071

1'42.136

 0.071 207.640
3
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 19

+0.076

1'42.141

 0.005 207.630
4 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 19

+0.188

1'42.253

 0.112 207.403
5
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 19

+0.261

1'42.326

 0.073 207.255
6
G. Minì MP Motorsport
 9 20

+0.289

1'42.354

 0.028 207.198
7
J. Duerksen Invicta Racing
 2 21

+0.333

1'42.398

 0.044 207.109
8
J. Bennett Trident
 25 20

+0.343

1'42.408

 0.010 207.089
9
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 18

+0.346

1'42.411

 0.003 207.083
10 India K. Maini ART Grand Prix 16 19

+0.348

1'42.413

 0.002 207.079
Ver resultados

Clasificación de la F2 en Silverstone

La clasificación de Fórmula 2 en Silverstone se disputa este viernes a las 15:55h (hora peninsular española), tras los entrenamientos libres y antes de la clasificación sprint de Fórmula 1. La sesión decidirá la parrilla para la carrera principal del domingo y, con la inversión de los diez primeros clasificados, también la de la carrera sprint del sábado. El poleman sumará además dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de la F2 en Silverstone

Por disputarse

Carrera sprint de la F2 en Silverstone

La carrera sprint de Fórmula 2 en Silverstone se celebrará el sábado a las 14:45h (hora peninsular española), sobre un total de 21 vueltas. Como es habitual, la parrilla se formará invirtiendo las diez primeras posiciones de la clasificación del viernes. El ganador recibirá 10 puntos, seguido de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 para los diez primeros clasificados.

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Silverstone

Por disputarse

 
Carrera principal de la F2 en Silverstone

La carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone se disputará el domingo a las 12:15h (hora peninsular española), con una distancia de 29 vueltas. La parrilla será la resultante de la clasificación del viernes y se repartirán los mismos puntos que en Fórmula 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los diez primeros), además de un punto extra para la vuelta rápida siempre que el piloto termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Silverstone

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Barcelona

Pos Piloto Puntos Australia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Italy Spain Azerbaijan Qatar United Arab Emirates
1
G. MinìMP Motorsport
 108 7 27 23 6 23 22 - - - - - - - -
2
N. TsolovCampos Racing
 106 25 10 - 27 18 26 - - - - - - - -
3
R. CâmaraInvicta Racing
 82 18 16 2 3 30 13 - - - - - - - -
4
A. DunneRodin Motorsport
 80 6 6 18 18 19 13 - - - - - - - -
5
N. LeónCampos Racing
 62 8 13 12 12 9 8 - - - - - - - -
6
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 53 2 19 3 19 10 - - - - - - - - -
7
M. StenshorneRodin Motorsport
 48 1 3 31 13 - - - - - - - - - -
8
L. Van HoepenTrident
 47 18 8 7 - 10 4 - - - - - - - -
9 IndiaK. MainiART Grand Prix 43 - 12 2 14 13 2 - - - - - - - -
10 JapanR. MiyataHitech Racing 30 14 8 - 8 - - - - - - - - - -
11 ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 28 2 2 12 4 - 8 - - - - - - - -
12
O. GoetheMP Motorsport
 28 12 - - - - 16 - - - - - - - -
13
J. DuerksenInvicta Racing
 23 11 5 - 5 - 2 - - - - - - - -
14
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 23 13 - - - - 10 - - - - - - - -
15 United StatesC. HertaHitech Racing 20 6 4 6 - 4 - - - - - - - - -
16
J. BennettTrident
 17 - - - - 7 10 - - - - - - - -
17
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 16 1 - 1 9 1 4 - - - - - - - -
18
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 14 - 5 9 - - - - - - - - - - -
19 BrazilE. Jr.AIX Racing 10 - - 4 6 - - - - - - - - - -
20
C. ShieldsAIX Racing
 10 - - 10 - - - - - - - - - - -
21
M. BoyaPrema Powerteam
 10 - 6 4 - - - - - - - - - - -
22 MexicoR. VillagomezVan Amersfoort Racing 6 - - - - - 6 - - - - - - - -

 

 

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