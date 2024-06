Qué opciones le quedan a Ocon para la F1 2025 tras salir de Alpine

Poco más de una semana. Ese es el tiempo que ha transcurrido entre la colisión de Esteban Ocon con Pierre Gasly, las contundentes declaraciones de Bruno Famin, y el anuncio oficial de su marcha de Alpine. El momento del anuncio parece haber sido consecuencia del incidente, pero es probable que la ruptura se acordara antes incluso de que nadie hubiera puesto un pie en el Principado.

De hecho, la idea de una salida de Ocon, piloto que lleva en Renault desde 2020 y que dio a la marca transalpina su única victoria en la Fórmula 1 en esta nueva era, en el GP de Hungría de 2021, lleva en el aire varias semanas. Hay que decir que, con un contrato que finalizaba en 2024 y un equipo que ha empezado la temporada de la peor manera posible, no había nada claro y, poco a poco, como informó Motorsport.com hace quince días, la opción de una salida iba siendo cada vez más realista.

Ahora ya es oficial. Queda por ver qué camino tomará Ocon. He aquí un repaso a sus opciones más o menos realistas.

¿Es Haas una opción para Esteban Ocon?

En estos momentos, Haas es con diferencia la opción más probable para Ocon. El equipo americano perderá a su líder, Nico Hulkenberg, que se unirá al proyecto de Audi, y Kevin Magnussen no parece tener lo necesario para encabezar el proyecto. En estas condiciones, y con la llegada probable de Oliver Bearman para 2025, Ocon parece tener todas las bazas para desempeñar este papel, a tenor de sus 141 carreras en la categoría reina.

Queda la duda de qué tipo de compañero de equipo puede ser el francés, dado que su reputación no ha mejorado tras el episodio de Montecarlo. Sin embargo, en Haas está claro que esta faceta es importante, como ha demostrado Magnussen este año al sacrificar sus carreras para favorecer a Hulkenberg. Podría ser el último obstáculo en las discusiones entre el propietario, Gene Haas, el director, Ayao Komatsu y Ocon.

Sin embargo, al margen de esta cuestión, el galo parece ser la mejor opción disponible en el mercado en estos momentos para Haas. La escudería americana ha mantenido conversaciones con otros pilotos, entre ellos Yuki Tsunoda, pero es probable que este último amplíe su contrato con RB tras un muy buen inicio de temporada.

¿Puede Ocon ir a Audi para la F1 2025?

Esta es sin duda una de las razones por las que Ocon ha decidido no fichar por Haas por el momento. El interés de Audi por él no es nada nuevo. Sin embargo, la marca alemana tiene otro objetivo en el punto de mira: Carlos Sainz. El español, empujado a irse de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton, es su primera opción, pero él mismo se enfrenta a un dilema, ya que está negociando con Williams.

Sea cual sea su elección, será una apuesta de futuro entre dos proyectos que están muy lejos del top de la Fórmula 1, y que muy probablemente no se jueguen más que los puntos en 2025 antes de esperar sacar provecho de la nueva reglamentación 2026. Sainz no quiere cerrarse ninguna puerta en un futuro próximo, y le gustaría comprometerse con Audi con un contrato de un año. Esto le permitiría estar disponible en caso de que un asiento interesante quedara libre a finales de 2025, en el caso de que Max Verstappen realmente abandone Red Bull, o si Mercedes no sigue contando con George Russell.

Sin embargo, al margen del madrileño, lo sucedido en Mónaco con Ocon no fue precisamente del agrado de Andreas Seidl, jefe de Sauber, a quien no le faltan posibles candidatos para ocupar el segundo asiento de su equipo. A estas alturas, ni siquiera se puede descartar que siga Valtteri Bottas. Esperar a ver qué pasa en Audi parece, por tanto, más arriesgado para Ocon.

¿Es Williams una opción para Ocon?

Las posibilidades de que Ocon pilote para Williams son muy escasas, sobre todo porque el actual jefe del equipo de Grove, James Vowles, no parece ser su mayor admirador. En el momento en el que el francés era un candidato para el segundo asiento de Mercedes de cara a 2020, el técnico británico estaba al mando, y la dirección del equipo tomó la decisión de retener a Bottas a pesar de las reservas que pudieran existir con el finlandés.

Sin embargo, dado su perfil, es probable que Ocon siga estando en la lista de opciones del equipo británico, aunque no entre los primeros nombres de la lista.

¿Puede Ocon volver a Mercedes F1?

El propio Ocon ha dicho que tiene "vínculos estrechos" con Mercedes, ya que es un producto del programa de jóvenes talentos de la marca alemana y su carrera sigue siendo gestionada en parte por los de Brackley. De hecho, esta es casi la única razón para considerar esta opción, ya que las posibilidades de que Ocon conduzca una de las Flechas Plateadas son muy escasas.

Es más, para 2025, la marca de la estrella ya tiene un 'junior' en su punto de mira en Andrea Kimi Antonelli, actualmente en la Fórmula 2 y del que se rumorea desde hace varios meses que podría estar en el futuro W16.

¿Dejará Esteban Ocon la F1?

Por el momento, es muy poco probable que Ocon no consiga un asiento y se vea obligado a abandonar el Gran Circo. Pero, como el francés sabe por su amarga experiencia en 2018, la 'silly season' puede volverse rápidamente en su contra.

Con esto en mente, no se debe subestimar la importancia de lo sucedido en Mónaco en un momento en el que las discusiones entre los distintos actores de la F1 están muy avanzadas. Haber perjudicado así a su equipo, en un momento en el que cada detalle de este tipo está siendo escudriñado por posibles escuderías que le puedan contratar, podría jugar claramente en su contra.

Con Oleg Karpov, Jonathan Noble y Roberto Chinchero