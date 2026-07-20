¿Qué es lo que hace que Antonelli sea ahora tan bueno, según Toto Wolff?

¿Qué diferencia supone un año? Hace doce meses, en Spa-Francorchamps, un Andrea Kimi Antonelli con lágrimas en los ojos luchaba por mantener la compostura ante la prensa, en medio de un fin de semana al sprint que se convirtió en una auténtica pesadilla, en el que quedó eliminado dos veces en la Q1 y no puntuó.

Ahora, Antonelli es el segundo italiano con más victorias en la historia de la Fórmula 1 tras imponerse el domingo en el Gran Premio de Bélgica, lo que le ha permitido ampliar su ventaja en el campeonato a 45 puntos sobre el nuevo segundo clasificado, Lewis Hamilton, con su compañero George Russell cinco puntos más atrás.

El contraste no podría ser más marcado entre el novato de 18 años propenso a los errores por el que Mercedes apostó el año pasado y la estrella de 19 años a la que hemos estado viendo esta temporada.

Según el director del equipo, Toto Wolff, se debe a la inestimable experiencia adquirida en 2025, así como a la sensata mentalidad de Antonelli dentro y fuera del coche.

"Todos estamos sorprendidos", admitió Toto Wolff tras la sexta victoria de Antonelli.

"Creo que la primera temporada transcurrió según lo previsto. Hubo grandes momentos en los que brilló su talento y otros momentos muy difíciles, ya sabes, esa larga racha sin resultados a mitad de temporada, tal y como se esperaba. Y luego, después del invierno, también tal y como se esperaba, ya conocía el entorno, sabía cuáles eran las presiones, conocía las exigencias del equipo tanto en el aspecto técnico como en el marketing, y conocía los circuitos en los que íbamos a correr".

"Pero lo que no se esperaba es la serenidad y la estructura que ha aportado a su forma de pilotar. Con Kimi, tanto si la sesión había ido bien o mal, no se notaba ninguna diferencia en sus emociones durante el análisis posterior. Es absolutamente funcional. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo seguimos adelante? Y eso es nuevo. Y creo sinceramente que por eso, ya sabes, es casi como si, cuando gana, no se le viera esa emoción que tendría casi cualquier joven de 19 años".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Y, al mismo tiempo, [cuando] no consigue los resultados esperados… En Barcelona, por ejemplo, cuando tuvimos el fallo mecánico, o incluso en Silverstone, vuelve a boxes y es él quien le dice al equipo: 'Bueno, este es un deporte mecánico, estas cosas pueden pasar', ¡con solo 19 años! Es algo muy, muy impresionante de ver".

"Y creo que esta mentalidad y esta actitud son probablemente uno de los principales motores que le han permitido a su talento brillar tan pronto en su carrera", añadió.

Por su parte, también se le preguntó a Antonelli si se habría imaginado tal éxito hace doce meses, durante aquel angustioso fin de semana en Spa.

"No, en absoluto", respondió el italiano. "El año pasado, aquí, probablemente toqué fondo, así que fue un fin de semana muy difícil para mí a nivel mental. Pero este año ha sido, sin duda, mucho mejor. Si me hubieras preguntado el año pasado en este mismo momento, probablemente habría dicho que no", dijo de manera sincera.