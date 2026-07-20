Quién durmió peor tras el GP de Bélgica de F1 2026: Russell

George Russell llegó al Gran Premio de Bélgica con algo más de motivación después de recortar 43 puntos a su compañero y rival Andrea Kimi Antonelli en las últimas tres carreras, en parte debido a problemas técnicos en el W17 del italiano.

Sin embargo, el piloto italiano volvió a demostrar que sólo era un bache ajeno a él con una contundente victoria mientras aprovechaba el abandono de Russell en la primera vuelta, borrando más de la mitad de esos 43 puntos recuperados y aumentando su ventaja notablemente hasta los 50 puntos.

Y no solo eso, ya que Russell ni tan siquiera es ya el segundo piloto mejor clasificado en el campeonato de pilotos, ya que tras Spa-Francorchamps ha caído hasta el tercer puesto, en favor de Lewis Hamilton, quien precisamente provocó su retirada.

Pese a ello, no puede considerarse un caso aislado y culpar a la mala suerte. La realidad es que George Russell se vio superado en todos los aspectos y desde el primer día de acción en pista. En los entrenamientos, estuvo constantemente dos o tres décimas retrasado respecto a Antonelli, de hecho, su mejor resultado fue un 4º en la FP3.

En la clasificación el piloto británico también estuvo muy por detrás del italiano. Hasta tal punto de que Antonelli llegó a la Q3 marcando el mejor tiempo, mientras Russell sólo pudo ser octavo. Y en la lucha por la pole position no hubo color, Antonelli la logró, pero Russell ni siquiera estuvo en la pelea, conformándose con un cuarto puesto a 0.508s de su compañero de equipo en Mercedes, una diferencia aplastante.

Su esperanza era poder remontar el domingo, pero su carrera acabó en la primera vuelta.

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George Russell, Mercedes Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Debido a salir más atrás de lo que esperaba, Russell tuvo algún que otro problema con el tráfico y llegó al final de la recta de Kemmel emparejado con Lewis Hamilton, intentando pasar la curva en paralelo, pero el de Ferrari no midió bien la distancia e impactó con el lateral del Mercedes, haciéndole trompear y obligando a Russell a abandonar en ese mismo momento. Sí, Hamilton fue considera culpable y pagó una penalización de 5 segundos por ello, pero eso no aliviaba en un 1% lo que sentía Russell.

El británico no pudo hacer más que volver al box de Mercedes, mientras veía junto al resto del equipo como su compañero Antonelli hacía todo a la perfección, reponiéndose incluso a un VSC que favoreció a Charles Leclerc y que le permitió colocarse líder, antes de que el italiano le adelantase en pista para acabar subiendo a lo más alto del podio tras una sequía de tres carreras por motivos ajenos a sí mismo.

Probablemente, ver cómo Antonelli aumenta su ventaja de nuevo hasta los 50 puntos haya dolido mucho a Russell, así como ser adelantado por Hamilton en el campeonato, cayendo hasta el tercer puesto a pesar de contar con el mejor coche de toda la parrilla.

Sin embargo, lo más doloroso seguramente haya sido ver que su ritmo y velocidad pura sigue sin ser suficiente, no solo para pelear igualar a su compañero, sino para poder imponerse a los pilotos de Ferrari o Red Bull, que en las últimas carreras han dado enormes pasos adelante para acercarse mucho más a Mercedes.

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Lewis Hamilton y George Russell

Ya en la previa del GP de Bélgica, George Russell dijo que con esta nueva generación de coches tenía que "conducir de una forma que no lo he hecho en toda mi carrera", algo realmente complicado "cuando llevo 20 años conduciendo de cierta manera y lleva funcionándome 20 años".

Y lo más importante, un piloto de Fórmula 1 no puede estar pensando en cómo pilota su coche, es el más alto nivel del automovilismo y cada movimiento tiene que ser casi automático, algo que Russell reveló que le está costando: "Si necesito adaptar mi enfoque, ¿cómo lo hago? Cuando he rendido a mi mejor nivel he pilotado forma subconsciente. Sabes, ni siquiera pensaba en conducir".

Por eso mismo, tras varios fines de semana de "recuperación", este nuevo mazazo es un gran revés para Russell, ya que el tiempo es cada vez menor y, perder este título, en el que era considerado como el gran favorito antes de empezar, ante un Antonelli que dejó muchas dudas en 2025 y que en este 2026 está ante solo su segundo año en la F1, sería realmente un golpe muy duro para el británico, que llevaba años soñando con esta oportunidad, la cual está desperdiciando en estos momentos.

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