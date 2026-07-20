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Quién durmió mejor tras el GP de Bélgica de F1 2026: Antonelli

El joven piloto italiano de Mercedes va camino de convertirse en el campeón del mundo más joven de la F1 y la carrera de Spa fue un gran ejemplo.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

¿Te acuerdas del Gran Premio de Bélgica de Andrea Kimi Antonelli del año pasado?

Hace doce meses, hizo un trompo en la clasificación al sprint, salió último y terminó 17º en la carrera corta, solo por delante del Sauber de Nico Hulkenberg y de los dos Alpine. Después, simplemente le faltó ritmo en la clasificación y quedó eliminado en la Q1.

En la rutina habitual de un fin de semana de F1, los pilotos van directamente a la zona de prensa para dar explicaciones tras cada jornada. Pero ese día Antonelli fue el último en llegar, a pesar de haber sido uno de los primeros en quedar eliminado. Parpadeando constantemente, tratando de no dejar caer más lágrimas, habló de su falta de confianza y de que estaba pasando por un periodo difícil. Fue tras aquel Gran Premio de Bélgica cuando se hicieron más fuertes las voces que afirmaban que Antonelli no estaba preparado para la Fórmula 1.

Doce meses después, Antonelli parece ser imparable.

Llegó a Spa-Francorchamps tras otro momento muy complicado. Esta vez, sin embargo, no se debió a sus errores, sino a fallos mecánicos. Perdió un probable segundo puesto en Barcelona y, posiblemente, una victoria en Silverstone. Sin embargo, incluso con esas dos carreras sin puntuar, llegó a Spa con una ventaja de 25 puntos sobre George Russell.

Las opiniones también habían cambiado.

Resumen y resultados:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Durante la rueda de prensa del jueves, se le pidió a Antonelli que valorara su temporada hasta el momento; la propia pregunta decía más sobre su campaña que la respuesta.

"¿Calificarías tu propia temporada con un 10 sobre 10, siendo el piloto humilde y reflexivo que conocemos? Si no es un 10 sobre 10, ¿por qué?", le preguntaron a Antonelli.

Antonelli es, efectivamente, humilde y reflexivo. Así que enumeró sus imperfecciones: un accidente en los entrenamientos de Melbourne, una mala salida en Japón, la penalización por salirse de los límites de la pista en Miami que le costó puntos en la carrera al sprint, e incluso las sesiones de clasificación en Barcelona y Austria, donde quedó tercero y segundo respectivamente, pero que aún así consideraba insatisfactorias.

A pesar de su humildad y capacidad de autorreflexión, no pudo calificar su temporada con menos de un ocho.

Tras Spa, probablemente tenga que subirla al menos a un ocho y medio. Porque no había mucho que pudiera haber hecho mejor en el circuito que le deparó uno de los momentos más bajos de su corta carrera hace apenas un año.

Existe ese viejo cliché —que a los deportistas de élite les encanta usar— de que no existe la mala suerte. Suele mencionarse justo antes de que procedan a enumerar uno por uno todos las momentos en las que, de hecho, tuvieron mala suerte. Pero lo que realmente quieren decir es que, a pesar de todo, uno puede marcar la diferencia.

El fin de semana de Antonelli en Spa, por sí solo —así como su temporada en su conjunto hasta ahora—, es un ejemplo perfecto de cómo, al final, nada puede detener al mejor.

Mira cómo está el mundial:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Fue el más rápido el viernes y luego se hizo con una cómoda pole; y luego ni siquiera algo tan trivial como un VSC en el momento menos oportuno no pudo cambiar nada. Valtteri Bottas le echó involuntariamente una pequeña mano a Antonelli al retrasar a Charles Leclerc, pero las pocas décimas que el monegasco perdió detrás del Cadillac difícilmente justifican la cena que Bottas sugirió en broma que Kimi le debía.

Antonelli, sencillamente, no iba a perder esa carrera. Aprovechó su primera oportunidad real para recuperar el liderato que le correspondía por derecho.

También cabe destacar que la victoria se la debe Antonelli a sí mismo. Sí, sigue pilotando el mejor coche de la parrilla, pero la carrera fue mucho más dura de lo que muchos esperaban. Ferrari —e incluso Red Bull en algunos momentos— igualó el ritmo de Mercedes. No lo suficiente como para convertirse en amenazas reales, pero sin duda lo suficiente para mantenerlo alerta.

Esta victoria exigió que el italiano estuviera al máximo nivel de principio a fin, y es justo decir que el Antonelli de 2025 probablemente ni siquiera habría estado cerca.

No es solo que Mercedes tenga el coche más rápido este año. Es la combinación del coche y el piloto la que, en la mayoría de los casos, ha marcado la pauta. En cuanto a ritmo puro, Antonelli podría haber ganado casi todas las carreras de esta temporada. Tenía suficiente velocidad para plantar cara a Lewis Hamilton en Barcelona, fue, en definitiva, el piloto más rápido el domingo en Austria, y a Leclerc le habría sido muy complicado mantenerlo detrás en las últimas vueltas en Silverstone.

En cambio, como la mala suerte le ha perseguido más que a algunos de sus rivales (aunque George Russell tampoco se queda lejos), su ventaja es de "solo" 45 puntos.

No está mal para un joven de 19 años.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

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