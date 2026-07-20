Aston Martin y Honda hacen balance tras meses de calvario; esperanza en Hungría

El Gran Premio de Bélgica fue el punto más bajo de Aston Martin en lo que va año, con un ARM26 que en clasificación fue incluso dos segundos más lento que los Cadillac... Sin embargo, Spa podría ser el final de este decepcionante inicio para el equipo de Silverstone, ya que en el GP de Hungría llegará el tan esperado 'AMR26 B'.

Por ello, tanto Mike Krack, director en pista de Aston Martin, como Shintaro Orihara, jefe de Honda en la Fórmula 1, tuvieron que responder a una pregunta sobre qué habían aprendido en estos cinco o seis meses.

Mike Krack no tuvo ninguna duda y destacó la profesionalidad de todo el equipo, pero en especial la de los pilotos, que han vivido la peor parte. Además, aprovechó para dar las gracias a la prensa por su trato durante todo este periodo.

"Creo que es muy importante lo que has preguntado, porque esto ha sido muy duro para todos durante seis meses, desde enero. Y tengo que decir que el nivel de profesionalidad, el enfoque y la resiliencia que todo el equipo sacó a la luz, junto con nuestro socio y todos los implicados, ha sido impresionante".

"Y están los pilotos, ya dije en China que para ellos es lo más difícil. Así que creo que realmente debemos reconocerlo. Nos lo habéis preguntado todo el tiempo. También tengo que decir que no fuisteis agresivos con ellos. Porque creo que fuimos sinceros sobre la situación. Así que creo que fue bueno que nos hayáis ayudado los periodistas en esta situación tan complicada".

"Pero creo que el nivel de profesionalidad, el enfoque y la resiliencia, para mí, destacan durante estos seis meses. Aun así, estamos contando los días hasta Budapest", dijo.

Más al respecto: Fórmula 1 El alivio de Alonso tras su última carrera con el Aston Martin actual

Por parte de Shintaro Orihara, aunque reconoce que ha sido un periodo decepcionante, admite que también ha servido de ayuda para que Honda y Aston Martin pudiesen estrechar sus lazos y encontrar una mejor manera de trabajar conjuntamente.

"Tuvimos un momento difícil en las pruebas de invierno. Pero, ¿cómo decirlo? Ese momento puede fortalecer nuestra relación. Y construimos buenos fundamentos para trabajar juntos. Así que, creo que, durante estos cinco meses, nuestra cooperación se ha incrementado bastante. Trabajar junto a Aston Martin es un gran logro para nosotros".

"Y también, por parte de Honda, hemos aprendido muchas cosas sobre la gestión de la energía. De nuevo, aquí, en Bélgica, es bastante difícil para la unidad de potencia. Pero también, hemos aprendido muchas cosas. Así que, en cada momento difícil, podemos aprender de eso. Eso es un gran logro para nosotros", concluyó el japonés.