En KTM explican cómo Pedro Acosta marca la diferencia con su estilo de pilotaje

Pedro Acosta es el piloto más rápido de KTM y la referencia de la marca austriaca. Su primera victoria en MotoGP, en casa del fabricante, el pasado Gran Premio de Austria, ha sido su mayor logro hasta la fecha. En la temporada 2026, el español es el único piloto de la casa de Mattighofen capaz de luchar regularmente por los primeros puestos. En la primera cita de la temporada, en Tailandia, ganó la carrera al sprint y quedó segundo el domingo.

En Austin, volvió a ser tercero en la carrera larga, mientras que en Barcelona fue segundo en la prueba corta. En Hungría, consiguió segundos puestos tanto el sábado como en la jornada dominical. En los grandes premios de Aragón y Misano subió al podio en segunda y tercera posición, respectivamente.

Los mejores resultados de su compañero de equipo, Brad Binder, han sido por el contrario un cuarto puesto en la carrera corta de Jerez y un sexto puesto recientemente en la carrera larga de Spielberg.

Otro piloto al manillar de una RC16, Enea Bastianini, logró el tercer puesto en la Sprint de Austin. Dos sextos puestos han sido los mejores resultados en carrera larga para el de Tech3. El rendimiento de Acosta, por tanto, supera con creces al de sus dos compañeros de marca, que han disputado todas las carreras.

"Pedro tiene, tradicionalmente, un estilo de pilotaje bastante particular", explica el director técnico de KTM, Sebastian Risse, en una entrevista con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com. "Por un lado, frena fuerte y tarde, sin perder el contacto de la rueda trasera [con el suelo]".

"Por otro, ese giro temprano, en teoría, no es la trazada correcta. Pero así consigue que la moto tome la curva. Esto le permite atacar con facilidad y hace que sea difícil de superar. Aun así, en la salida de la siguiente curva no pierde lo que cabría esperar si otro piloto lo intentara de esa manera. Pero también se aprecia que, últimamente, su estilo de conducción se ha vuelto mucho más fluido y controlado".

"Esto también significa que se controla en ese aspecto y lo aprovecha cuando le resulta ventajoso, pero ya no es tanto una limitación como que no pueda hacerlo de otra manera".

Acosta ha seguido perfeccionando su estilo de pilotaje

Los ingenieros también detectan, a partir de los datos, una evolución en el estilo de conducción de Acosta desde su debut en MotoGP en 2024. "Sin duda, por supuesto", confirma Risse.

El propio Acosta también reconoce estos avances. "Es cierto que mis trazadas siguen siendo algo más cerradas que las de los demás, pero ya no son tan extremas como lo eran antes", ha comentado.

La victoria en la carrera de casa de KTM en Spielberg fue un hito Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Y si te fijas en mi postura, creo que también piloto con mucha más fluidez que antes. Aun así, a veces sale a relucir el viejo Pedro y lo echa todo por la borda. Pero en el 90 por ciento de las situaciones de esta temporada he intentado de verdad mantenerme mucho más tranquilo que en el pasado. Y, de momento, parece que está dando resultado".

El estilo de Acosta es difícil de imitar para los demás pilotos

El resto de pilotos de KTM intentan, por supuesto, seguir el ejemplo de Acosta e imitarlo, ya que, actualmente, esa es la forma de ser rápido y competitivo con la RC16. Pero Risse describe así este proceso: "Los demás pilotos lo ven. En algunos casos, han tenido la sensación de: 'Oye, ahora esta es la única forma de ir rápido con la moto. Pero a mí no me funciona. No soy capaz de hacerlo'".

Sobre todo Binder está trabajando para cambiar su estilo de pilotaje. El objetivo principal durante los fines de semana de carrera es que mejore su velocidad en la moto. "Vemos en muchos sectores, en muchas curvas concretas, que su rendimiento a veces está a la altura del de Pedro", dice Risse sobre el sudafricano. "Pero no conseguimos que lo integre de tal manera que se traduzca en un tiempo de vuelta".

Sebastian Risse (derecha) hablando con el jefe de equipo Aki Ajo Foto: Gold and Goose

"Y, por supuesto, esto hace que todo sea mucho, mucho más difícil cuando no se tiene esa posición en la clasificación, porque entonces no se puede demostrar. Quizá en la hoja de tiempos por vuelta, pero eso no sirve de nada".

Y es que el ritmo de carrera tanto de Binder como de Bastianini suele ser competitivo, pero cuando salen desde fuera del Top 10, les resulta difícil abrirse paso entre el pelotón en carrera. Austria lo demostró. Binder pasó directo a la Q2. Desde la undécima posición en la parrilla, logró el noveno puesto en la sprint y el sexto en la carrera larga, lo que supuso su mejor fin de semana del año hasta la fecha.

Por qué Binder ya no está entre los primeros

No obstante, quedó muy por detrás de Acosta, quien dominó el fin de semana de Spielberg en cuanto a velocidad. El último resultado destacado del corredor de Potchefstroom, que no seguirá en MotoGP en 2027, se remonta a la primera prueba de 2024. En aquella ocasión, quedó segundo en las dos carreras disputadas en Qatar.

Era el primer fin de semana de Acosta en la categoría reina. Hasta 2023, Binder era la referencia en KTM. Ganó dos sprints, consiguió cinco podios en carrera larga y terminó esa temporada como cuarto en la general del campeonato. Pero desde Catar 2024 ya no se ha visto mucho la mejor versión del campeón de Moto3. "Tiene un estilo de pilotaje muy particular", analiza Risse, "que en aquel entonces encajaba muy, muy bien. Pero, por desgracia y por suerte, el campeonato sigue evolucionando".

Desde hace dos años y medio, Brad Binder tiene dificultades para mantenerse entre los primeros Foto: Federico Manoni/NurPhoto vía Getty Images

"En lo que respecta a los neumáticos, al estilo de pilotaje y a las motos. Y ese es un proceso muy, muy doloroso cuando te das cuenta de que: 'Oye, con el estilo de pilotaje que he tenido hasta ahora no voy a llegar a ninguna parte, tengo que reinventarme'. Pero no debo intentar copiar a ciegas, sino que tengo que encontrar nuevos puntos fuertes. Creo que ese es un reto completamente diferente. Es algo en lo que todos estamos teniendo dificultades".

"Yo no diría que él lo tiene difícil; estamos todos juntos en esto", sigue Risse en defensa de Binder. "Y es un proceso en el que, por desgracia, muchos pilotos ya han tropezado o han fracasado. No vamos a rendirnos hasta el final para encontrar nuevos caminos con él. Pero está claro: él sabe cómo tendría que pilotar para ser más rápido. Pero ese no es el estilo de pilotaje con el que se siente cómodo y en el que puede sacar partido a sus puntos fuertes. Y por eso, en este momento, ya no parece tan fuerte".

El fin de semana de Spielberg supuso un paso en la dirección correcta. Sin embargo, tras siete años en MotoGP, KTM no ha renovado a Binder. El africano se incorporará al equipo oficial de BMW en el Mundial de Superbikes. Dado que Acosta fichará por Ducati en MotoGP, KTM competirá el año que viene con una pareja formada por Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.

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