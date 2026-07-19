Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

Andrea Kimi Antonelli volvió a sonreír desde lo más alto del podio en el Gran Premio de Bélgica. Después de tres fines de semana sin conocer la victoria, el piloto de Mercedes se reencontró con el triunfo en Spa-Francorchamps tras una carrera mucho más complicada de lo que podía hacer pensar su pole position.

El italiano tuvo que sobreponerse a una salida complicada, a un virtual safety car que le arrebató el liderato y a la presión constante de Charles Leclerc para conquistar una sexta victoria que le permite reforzar todavía más su liderato del Mundial de Fórmula 1 2026.

Antonelli reconoció que el triunfo tuvo un sabor especial después de varias carreras en las que no había podido subir a lo más alto del cajón, y no escondió el alivio que sintió al cruzar primero la meta. "Volver a lo más alto del podio después de unas cuantas carreras difíciles es una sensación realmente increíble".

El italiano parecía tener la carrera bajo control desde la pole, pero Verstappen le arrebató la primera posición en la salida. Poco después recuperó el liderato en pista, aunque la estrategia volvió a jugarle una mala pasada cuando un virtual safety car permitió a Charles Leclerc colocarse por delante tras las paradas.

Lejos de resignarse, Antonelli volvió a demostrar la determinación que ya había exhibido durante toda la temporada. Esta vez, a diferencia de Silverstone, donde una avería frustró su remontada precisamente cuando perseguía al monegasco, pudo completar el trabajo. Alcanzó al Ferrari en las vueltas finales, ejecutó el adelantamiento decisivo y resistió los últimos ataques para cruzar primero bajo la bandera a cuadros.

"En pista fue una lucha de principio a fin, rueda a rueda. Perdimos el liderato durante el periodo de coche de seguridad virtual, pero no nos rendimos, encontramos la manera de recuperarnos y conseguimos volver a la primera posición".

La victoria, sin embargo, estuvo lejos de ser cómoda. Leclerc se mantuvo siempre dentro del margen para intentar devolverle el golpe, obligando al joven piloto de Mercedes a exprimir cada vuelta hasta el final.

"Ha sido una victoria muy difícil porque Charles Leclerc era extremadamente rápido. Durante toda la carrera tuvimos que esforzarnos al máximo para mantener nuestra posición delante de ellos y conservar la ventaja".

Un Mercedes mucho más competitivo el domingo

Antonelli también destacó el salto de rendimiento que experimentó el Mercedes respecto a las sesiones de entrenamientos. El W17 se mostró especialmente competitivo en ritmo de carrera y el paquete de baja carga aerodinámica permitió al italiano defenderse en las largas rectas de Spa, aunque admitió que gestionar los neumáticos traseros fue uno de los grandes retos de la prueba.

"Ha sido intensa, divertida, de alto ritmo. Hemos sido mucho más rápidos que en los libres, el ritmo era de otro nivel, pero no ha sido nada fácil, me estaba costando mucho con las traseras. El ritmo era bueno, y ese paquete de menor carga nos ha ayudado mucho hoy".

Con este triunfo, Antonelli suma ya seis victorias en las once primeras carreras de la temporada y da un nuevo golpe sobre la mesa en la lucha por el campeonato. El italiano abandona Bélgica con 204 puntos y amplía su ventaja al frente de la clasificación, donde ahora Lewis Hamilton pasa a ser su perseguidor más cercano, ya a 45 puntos.