"Las parrillas de F1 las deciden ordenadores que se funcionan bien o mal", dice Piastri

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Según Andrea Stella, director de McLaren, Piastri se vio muy perjudicado en Spa por el autoaprendizaje de la unidad de potencia Mercedes.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Desde el primer momento, quedó claro que el fin de semana de Spa-Francorchamps supondría un gran reto en cuanto a la gestión de la energía. El circuito de las Ardenas, "pobre en energía", cuenta con largas rectas y curvas rápidas, con pocas oportunidades para recargar la batería.

Como resultado, los pilotos tuvieron que depender exclusivamente del motor de combustión interna en el segundo sector (alrededor de 540 CV de potencia), lo que supone menos de lo que producen los motores Mecachrome de la Fórmula 2 (unos 620 CV de potencia).

Aparte de eso, otro aspecto generó una considerable frustración entre los pilotos este fin de semana. El sábado por la noche, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó que las unidades de potencia de 2026 incorporan algunos elementos de autoaprendizaje, lo que les permite aprender vuelta tras vuelta e incluso a lo largo de una misma vuelta para anticipar las necesidades de gestión de la energía.

Sin embargo, según Stella, el sistema es extremadamente sensible. Variaciones muy pequeñas en la intervención del piloto pueden suponer una gran diferencia más adelante en la vuelta, pero lo mismo se aplica a factores que los pilotos no pueden controlar como los cambios en los niveles de agarre y la dirección del viento.

Como resultado, Piastri perdió mucho tiempo frente a Norris en la clasificación, a pesar de que ambas unidades de potencia funcionaban con ajustes idénticos. Stella también sugirió que George Russell había tenido el mismo problema, ya que el británico fue incapaz de explicar la cantidad de tiempo que había perdido en las rectas.

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Besides the energy management issues at Spa, Piastri stresses that F1 drivers have too little control over the power unit in 2026

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hay demasiadas cosas que escapan a nuestro control"

Como es lógico, todo eso dejó a Piastri frustrado. Cuando Motorsport.com le preguntó qué siente un piloto al verse, en la práctica, traicionado por su propia unidad de potencia, el australiano dijo: "Es un fastidio. La verdad es que no puedo decirlo de otra manera".

Puede que Piastri haya sido la víctima en esta ocasión, pero sabe que no es el único. El piloto de McLaren considera que, en más de una ocasión este año, el orden de la clasificación se ha decidido por factores que escapan al control de los pilotos.

"Desde luego, no he sido el único. Sé que George ha tenido muchos problemas con eso este fin de semana y quizá también los dos últimos. Y, hablando con otros pilotos, la historia es similar. Así que, cuando las parrillas de salida las deciden ordenadores que funcionan bien o mal, es una forma bastante cutre de correr".

"Aquí, obviamente, se ha exagerado mucho y se ha agravado la situación, pero sí, cuando sales de una sesión de clasificación, miras todas las curvas y piensas: 'Estoy a la altura de mi compañero de equipo y, sin embargo, al final estoy dos décimas por detrás'. No es una sensación muy agradable", añadió.

Norris compartía la misma opinión. Según él, los pilotos tienen muy poco control sobre el resultado de las sesiones de clasificación en 2026, especialmente en circuitos como Spa, donde la gestión de la energía es aún más importante de lo habitual.

"En realidad, no tiene nada que ver contigo como piloto. A veces sí, y nos referimos a pulsar el botón unos metros antes o algo así. A veces eso marca una gran diferencia, pero hay ciertas cosas que están bajo tu control y muchas otras, demasiadas, que escapan a tu control", afirmó el actual campeón cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Es una pena que haya tantas cosas que puedan condicionar tu propio rendimiento en la clasificación. No depende del piloto. Solo queda esperar y tener suerte con que la unidad de potencia haga lo que debe hacer y no cometa ninguna tontería", añadió el británico.

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Norris was on the right side of things at Spa, but says he’s struggled with PU issues every other race weekend this year

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris salió bien parado con todo esto en el Circuito de Spa-Francorchamps, pero explicó que ha sufrido problemas similares a lo largo de toda la temporada.

"Sinceramente, me ha estado costando todo el año", afirmó. "Creo que este es el primer fin de semana de toda la temporada en el que he sido competitivo en las rectas. Probablemente sea la primera vez que me siento contento".

"He tenido este problema toda la temporada y esta es la primera carrera en la que he pensado: 'Vaya, por una vez estoy contento en las rectas'. Ha sido la primera vez que Oscar se ha visto un poco en desventaja en la clasificación, pero tampoco depende realmente de él. Se debe a que los motores hacen lo que les da la gana", dijo.

¿No hay una solución a corto plazo para el problema?

La mala noticia es que no parece haber una solución rápida, al menos no en circuitos como Silverstone y Spa. Aunque el equilibrio entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica pasará a ser de 60-40 en los dos próximos años, Piastri no cree que eso vaya a resolver estos problemas.

"Todo tiene que ver con la forma en que los sistemas gestionan las cosas. El cambio en el caudal de combustible y el menor uso de la potencia eléctrica no van a solucionar esos problemas. Tiene que ver con cómo se calibra el motor, cómo aprende el motor; es algo que está, por así decirlo, arraigado en estos motores".

"Obviamente, la situación mejorará a medida que todos los fabricantes comprendan más y mejor los motores. No es un problema exclusivo nuestro ni de Mercedes, sino de todos los motores, según me han comentado otros pilotos. Pero el hecho de que sea un problema es bastante molesto, y no solo para mí", concluyó el australiano.

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